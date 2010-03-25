Toshiba'dan dizüstü bilgisayarlar için 750GB ve 1TB kapasiteli iki yeni disk

Japon elektronik devi Toshiba, dizüstü bilgisayarlar için yüksek kapasiteli iki yeni sabit disk hazırlıyor. 2.5-inç boyutunda olan ve öncelikli olarak dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan yeni disklerin aynı zamanda harici depolama çözümlerinde, hepsi bir arada bilgisayarlarında ve hatta televizyonlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Toshiba'nın yeni disklerinden 750GB kapasiteli modeli çift plaka kullanıyor ve 9.5mm kalınlığında, 1TB kapasiteli model ise üç plaka kullanıyor ve 12.5mm kalınlığında. SATA-II ara birimini destekleyen ve 5400 devir/dakika hızında çalışan sürücülerde 8MB tampon bellek kullanılıyor.
Erişim süreleri 12ms olarak açıklanan yeni sürücülerden 750GB kapasiteli modelin 1.85 Watt, 1TB kapasiteli modelin ise 2.2 Watt güç çektiği açıklandı. 750GB'lık modelini Nisan ayında örneklendirmeye hazırlanan Toshiba fiyatlar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak görünen o ki yeni disklerle birlikte dizüstü bilgisayarlar depolama kapasitesi açısından da masaüstü sistemleri yakalayabilecekler.
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Çünkü laptoplarda zaten kapasiyte sorunu yok.Önemli olan hız,az ısınma ve az enerji tüketme ki bunlarda ssd ile çözülür zaten.
Performans olarak 750Gb olan bir notebook diskine göre fena sayılmaz ama bence notebook disklerinde performanstan çok veri güvenliği daha önemli. Yoksa piyasada 7200 devir ve 16Mb cache li notebook diskleri de var ama ısınma daha fazla olduğu için ben kendime bile almam yani. Veya kullandığım notebook çok iyi soğuyor, çok az ısınıyorsa anca düşünebilirim.
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@DungeonKeeper
O şekilde değil. Plaketin üzerindeki yoğunluk arttıkça performans ta artıyor. Mesela bir disk var. 160 Gb. İçindeki plaketin boyu tabiiki 750Gb olan diskinki ile aynı boyutta. 750 Gb ta kaç tane plaket var ? >> 2
Yani bir plakette 375Gb veri var anlamına geliyor. E siz 6.35 cm boyutundaki diske 375Gb veri sığdırırsanız verilen birbirine aynı diskin üzerine yazmış olduğunuz 160Gb veriden 2.35 kat daha fazla yanaşık anlamına gelir. Dolayısıyla aynı dönme hızında bile 2.35 kat daha fazla veri okuyabilir.
Bozulma yüzdesi de veri yoğunluğu ile alakalı değil kafa sayısıyla doğru orantıda artıyor. Yani 1 Tb olup 3 plakalı olanın bozulma şansı 300 Gb olup tek plaka olan diske oranla 3 kat fazla. Yani tam olarak öyle olmasa bile o mantıkta...