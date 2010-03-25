Toshiba'dan dizüstü bilgisayarlar için 750GB ve 1TB kapasiteli iki yeni disk

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Japon elektronik devi Toshiba, dizüstü bilgisayarlar için yüksek kapasiteli iki yeni sabit disk hazırlıyor. 2.5-inç boyutunda olan ve öncelikli olarak dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan yeni disklerin aynı zamanda harici depolama çözümlerinde, hepsi bir arada bilgisayarlarında ve hatta televizyonlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Toshiba'nın yeni disklerinden 750GB kapasiteli modeli çift plaka kullanıyor ve 9.5mm kalınlığında, 1TB kapasiteli model ise üç plaka kullanıyor ve 12.5mm kalınlığında. SATA-II ara birimini destekleyen ve 5400 devir/dakika hızında çalışan sürücülerde 8MB tampon bellek kullanılıyor.

Erişim süreleri 12ms olarak açıklanan yeni sürücülerden 750GB kapasiteli modelin 1.85 Watt, 1TB kapasiteli modelin ise 2.2 Watt güç çektiği açıklandı. 750GB'lık modelini Nisan ayında örneklendirmeye hazırlanan Toshiba fiyatlar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak görünen o ki yeni disklerle birlikte dizüstü bilgisayarlar depolama kapasitesi açısından da masaüstü sistemleri yakalayabilecekler.