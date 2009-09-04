Toshiba'dan dokunmatik ekranlı yeni medya tableti; Journ.E Touch

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Japon elektronik devi Toshiba, Almanya'da düzenlenen IFA fuarının yeni ürün sayısı açısından en dikkat çekici katılımcıları arasında yer alıyor. Blu-ray destekli ilk medya oynatıcısını ve Blu-ray sürücülü yeni dizüstü bilgisayarını etkinlik başlangıncına paralel olarak detaylandıran firma, Journ.E Touch adını verdiği dokunmatik ekranlı yeni medya oynatıcısını teknik özellikleriyle birlikte gün ışığına çıkardı.

7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan Journ.E Touch üzerinde ARM tabanlı işlemci kullanıldığı açıklandı. 1GB kapasiteli entegre depolama alanına sahip olan ancak daha yüksek kapasite için microSD bellek kartı desteği de sunabilen yeni medya tabletinin Windows CE 6.0 Pro işletim sistemini baz aldığı ve güç tüketiminin sadece 0.5 Watt olduğu açıklandı.

Kendi özel şarj istasyonuna sahip olan 14mm kalınlığındaki medya tableti, yeni nesil HDTV ve LCD monitörlerle bağlantı için HDMI ara birimine de destek veriyor. Kablosuz iletişim hedefiyle WiFi bağlantısı için gerekli donanım özelliklerine sahip olan yeni medya tableti Journ.E Touch, üretici firma Toshiba tarafından son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde 250 Avro'luk fiyatıyla satışa sunulacak.