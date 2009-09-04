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Toshiba'dan dokunmatik ekranlı yeni medya tableti; Journ.E Touch

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan dokunmatik ekranlı yeni medya tableti; Journ.E Touch
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Japon elektronik devi Toshiba, Almanya'da düzenlenen IFA fuarının yeni ürün sayısı açısından en dikkat çekici katılımcıları arasında yer alıyor. Blu-ray destekli ilk medya oynatıcısını ve Blu-ray sürücülü yeni dizüstü bilgisayarını etkinlik başlangıncına paralel olarak detaylandıran firma, Journ.E Touch adını verdiği dokunmatik ekranlı yeni medya oynatıcısını teknik özellikleriyle birlikte gün ışığına çıkardı.

7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan Journ.E Touch üzerinde ARM tabanlı işlemci kullanıldığı açıklandı. 1GB kapasiteli entegre depolama alanına sahip olan ancak daha yüksek kapasite için microSD bellek kartı desteği de sunabilen yeni medya tabletinin Windows CE 6.0 Pro işletim sistemini baz aldığı ve güç tüketiminin sadece 0.5 Watt olduğu açıklandı.

Kendi özel şarj istasyonuna sahip olan 14mm kalınlığındaki medya tableti, yeni nesil HDTV ve LCD monitörlerle bağlantı için HDMI ara birimine de destek veriyor. Kablosuz iletişim hedefiyle WiFi bağlantısı için gerekli donanım özelliklerine sahip olan yeni medya tableti Journ.E Touch, üretici firma Toshiba tarafından son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde 250 Avro'luk fiyatıyla satışa sunulacak.


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DH Misafiri 7 yıl
bu üründen memnun kaldınız mı? ben pdf ve windows programları için almak istiyorum. böyle imkanı var mıdır
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SchyzophreN 9 yıl
arkadaşlar yukarıdaki tanıtımda dahili hafızası 1 gb yazılmış.ürün elime ulaştı 2 gb. dahili hafızası var.
deneyen varsa bişey sormak istiyorum vınn yada jet modem le internete girebiliyormuyuz?
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Thai-Fun 9 yıl
Bildiğim kadarı ile wi-fi ile giriliyor,
ama bakmak lazım bayağı şirin bir cihaz bi fırsatını bulsam kurcalıycam fena halde
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hmzclk 9 yıl
arkadaşlar bu üründe dvd var galiba medya oynatım için blu-ray destaği varmıdır?
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aykut_aslan 10 yıl
Şimdi bu monitör tablet niteligindede kulanılıyormu acaba yani kalemi alıp çizim yapabiliyormuyuz yoksa sadice belirli yerlere ulasım yapabiloruz mu ?
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Thai-Fun 9 yıl
Dostum ben gördüm ürünü, çizim yapabiliyorsunuz evet ama
öyle cad/cam uygulaması çalıştıracak kadar güçlü bir işlemci hedeflenmemiş,
Daha çok HOME MULTIMEDYA veya usb portundan 3G MODEM falan çalıştırılabiliyor, aslında hoş bir cihaz
bakalım TR fiyatı ne olacak..
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