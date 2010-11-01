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Toshiba'dan eğlence odaklı yeni dizüstü bilgisayar: dynabook Satellite T560

8 yıl
10,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Android işletim sistemli yeni netbook modeli AC100'ü, CeBIT Bilişim 2010 fuarıyla birlikte ülkemizde satışa sunan Toshiba, Dynaobook serisi altında hazırladığı eğlence odaklı yeni dizüstü bilgisayar modeli Satellite T560'ı duyurdu. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen LED tabanlı 15.6-inç ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve 2GHz'de çalışan çift çekirdekli Pentium P6100 işlemcisini kullanıyor. Standart olarak 4GB DDR3 bellekle gelen ancak Toshiba'nın açıklamalarına göre dilendiği takdirde bellek kapasitesi 8GB'a arttırılabilen Satellite T560, tercihe bağlı olarak her ikisi de 5400 devir/dakika hızlarında çalışan 320GB veya 500GB kapasiteli sabit disklerle alınabiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi genel amaçlı kullanıma dönük olarak eğlence özellikleri ön plana çıkartılan Satellite T560, sahip olduğu Blu-ray sürücüsü ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteği sunan dizüstü bilgisayar, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanırken, üzerinde yer alan ekran kartı hakkında Toshiba'nın ilgili sayfasında net bir bilgi yer almıyor. Harici donanımlarla bağlantı için üç adet USB portuna ve bir adet USB 2.0/eSATA kombo konnektörüne sahip olan Satellite T560, Harman Kardon tabanlı ses sistemi, uzaktan kumandası ve numerik tuş takımı da bulunan geniş klavyesi ile dikkat çekmeyi başarıyor. 381 x 254 x 28-36 mm boyutlarında ve 3 Kg ağırlığında olan Toshina dynabook Satellite T560, Japonya'da 1560 dolar seviyesindeki başlangıç fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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fx57 8 yıl
@Jay Jay Justified, fiyat konusunda gadgetfolder.com/... adresini de kontrol edebilirsiniz.
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jay jay justified 8 yıl
toshibadirect.jp/...

Teşekkür ettim fx57. Sanırım problem, direkt olarak 125.800 Japon Yeni'nin direkt olarak dolara çevrilmesinde yatıyor. Böyle bakınca fiyat doğru fakat cihazın Avrupa ve Amerika'daki satış fiyatları farklı olacaktır muhtemelen.
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aLMaNNN 8 yıl
A serisi kasa kullanmışlar. Çok hoşuma giden bir kasa ama android işletim sistemi laptopta nasıl olur bilemem :)
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jay jay justified 8 yıl
Bu bilgisayarı 1560 dolar yapan nedir, bilgisi olan var mı? P6100 gibi vasat bir işlemci, sıradan bileşenler ve çok büyük olasılıkla ucuz bir dahili ekran kartı (Intel HD Graphics) ile gelecek cihaz. 3 kilogramlık ağırlığı da cabası.

560 dolar olacaktı herhalde cihazın ederi. Yanlışlık olmalı.
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Rey Leon 8 yıl
işlemci hakıakten bencede guzel deıl ama ekran kartı ne ki belkide cok guzel bır ekran kartına sahıp
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