Toshiba'dan eğlence odaklı yeni dizüstü bilgisayar: dynabook Satellite T560

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Android işletim sistemli yeni netbook modeli AC100'ü, CeBIT Bilişim 2010 fuarıyla birlikte ülkemizde satışa sunan Toshiba, Dynaobook serisi altında hazırladığı eğlence odaklı yeni dizüstü bilgisayar modeli Satellite T560'ı duyurdu. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen LED tabanlı 15.6-inç ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve 2GHz'de çalışan çift çekirdekli Pentium P6100 işlemcisini kullanıyor. Standart olarak 4GB DDR3 bellekle gelen ancak Toshiba'nın açıklamalarına göre dilendiği takdirde bellek kapasitesi 8GB'a arttırılabilen Satellite T560, tercihe bağlı olarak her ikisi de 5400 devir/dakika hızlarında çalışan 320GB veya 500GB kapasiteli sabit disklerle alınabiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi genel amaçlı kullanıma dönük olarak eğlence özellikleri ön plana çıkartılan Satellite T560, sahip olduğu Blu-ray sürücüsü ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteği sunan dizüstü bilgisayar, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanırken, üzerinde yer alan ekran kartı hakkında Toshiba'nın ilgili sayfasında net bir bilgi yer almıyor. Harici donanımlarla bağlantı için üç adet USB portuna ve bir adet USB 2.0/eSATA kombo konnektörüne sahip olan Satellite T560, Harman Kardon tabanlı ses sistemi, uzaktan kumandası ve numerik tuş takımı da bulunan geniş klavyesi ile dikkat çekmeyi başarıyor. 381 x 254 x 28-36 mm boyutlarında ve 3 Kg ağırlığında olan Toshina dynabook Satellite T560, Japonya'da 1560 dolar seviyesindeki başlangıç fiyatıyla kullanıma sunuluyor.