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Toshiba'dan sessizliğe önem verenler için 2.5" boyutlu yeni sabit disk ailesi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan sessizliğe önem verenler için 2.5
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Teknoloji dünyasına yön veren lider isimlerden Japonya merkezli Toshiba, sessizliğe önem veren kullanıcılar için hazıladığı 2.5" boyutlu yeni sabit disk serisini duyurdu. 120GB, 160GB, 250GB, 320GB, 400GB ve 500GB'lık modellerden oluşan seri dahilinde disklerin çalışma hızı ise 5400RPM olara belirlenmiş.

Toshiba'nın Halojen kullanmadan hazırladığı yeni disklerin SATA-II arabirimini kullandığı ve 8MB'lık dahili bellek ile donatıldığı ifade edilirken ortama veri erişim sürelerinin ise 12ms olduğu belirtiliyor.

Toshiba'nın açıkladığı verilere göre 120GB,160GB ve 250GB'lık modelleri 20dbA serisinin daha yüksek kapasiteli modellerinin ise 25dbA'lık gürültü yarattığı ifade ediliyor. hacimli üretimi önümüzdeki ay başlayacak olan sabit disk ailesinin Ocak ayında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği 2009 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.


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max975 11 yıl
hadi bakalım iyi bir sükse yapmasada
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mertekin 11 yıl
Tam sınıra koymuşlar.
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