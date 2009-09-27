Toshiba'dan yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar; Qosmio X500

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Japon elektronik devi Toshiba, oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı dizüstü bilgisayarlardan oluşan Qosmio serisine, Intel'in Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformunu temel alan yeni bir model daha ekledi. Firmanın Qosmio X500 olarak isimledirdiği mobil performans sistemi, Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekrana sahip. Calpella platformu altında lanse edilen mobil Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebilen sisteme PM55 yonga setli anakart yataklık ederken, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteğinin sunulduğu açıklandı.

Depolama için 500GB'a kadar iki adet sabit diskin kullanılabildiği sistemin en önemli komponentlerinden birisi de hiç şüphe yok ki kullanılan ekran kartı. Nvidia'nın mobil grafik çözümlerinden birisi olan 1GB bellekli GeForce GTS 250M ile donatılan sistemde Blu-ray sürücü de bulunuyor. Arka aydınlatmalı tuş takımı ile gece kullanımına da yatkın olan Qosmio X500'de çoklu dokunmatik touchpad ve numerik tuş takımına da yer veriliyor. Ses konusunda da iddialı olan yüksek performanslı mobil sistemde Harmon Kardon hoparlöre yer verildiği ve Dolby Home Theatre ses desteği sunulduğu açıklandı.

Diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth 2.1 ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen Toshiba Qosmio X500'ün Windows 7 ile birlikte 22 Ekim'de lanse edilmesi bekleniyor.