Toshiba'dan yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar; Qosmio X500

Japon elektronik devi Toshiba, oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı dizüstü bilgisayarlardan oluşan Qosmio serisine, Intel'in Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformunu temel alan yeni bir model daha ekledi. Firmanın Qosmio X500 olarak isimledirdiği mobil performans sistemi, Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekrana sahip. Calpella platformu altında lanse edilen mobil Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebilen sisteme PM55 yonga setli anakart yataklık ederken, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteğinin sunulduğu açıklandı.
Depolama için 500GB'a kadar iki adet sabit diskin kullanılabildiği sistemin en önemli komponentlerinden birisi de hiç şüphe yok ki kullanılan ekran kartı. Nvidia'nın mobil grafik çözümlerinden birisi olan 1GB bellekli GeForce GTS 250M ile donatılan sistemde Blu-ray sürücü de bulunuyor. Arka aydınlatmalı tuş takımı ile gece kullanımına da yatkın olan Qosmio X500'de çoklu dokunmatik touchpad ve numerik tuş takımına da yer veriliyor. Ses konusunda da iddialı olan yüksek performanslı mobil sistemde Harmon Kardon hoparlöre yer verildiği ve Dolby Home Theatre ses desteği sunulduğu açıklandı.
Diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth 2.1 ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen Toshiba Qosmio X500'ün Windows 7 ile birlikte 22 Ekim'de lanse edilmesi bekleniyor.
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arkadaşım pmden cevap verdim soruna...
core i7 serisi -calpella platformu- hakikaten performanslı mı?
yani diyelim ki 1.6ghz saat hızında core i7 mobil işlemci , t9600 2.8ghz hızındakı 2 cekırdeklı ıslemcıden daha mı canavardır?? bilgisi olandan reca ediyorum!!!!!
yukarıda bır arkadasın dedıgı gıbı, bu kozmio parasıyla konsol + daş gibi laptop alınır ve maceralara devam edılır.6-8 bin tl ye laptop yazık gunah e madem alacaksın alienware al kurtul.
işlemci hakkında fikri olan arkadaslar lufen bahsediniz!!!!!
İşçilik, Kalite , Performans olarak bir problem çıkaracağını sanmıyorum ama fiyatı verdiklerinden daha fazla olacağınada bahse girierim.
Hoş ürün :)
Ancak tahminen ağırlığı 4.5-5.0 Kg aralığında ve Batarya ömrü de sadece internette sörf için maksimum bir buçuk saattir (bu da çok iyimser bir yaklaşım ile)
Fiyat ise minimum 3.500$, 4.000$ civarındadır.
Bir adet PS3 Slim 120GB (900 TL) + 1 Adet 10809 Full HD LCD (2.000 TL) ve 1 adet adam gibi "Taşınabilir" Laptop (1.700 TL, mesela Acer Timeline serisi)
Toplamda 4.600 TL ye habere konu olan ucubeden hem film seyretmek adına hemde oyun adına defalarce kez daha kaliteli bir sistem elde etmiş oluruz.
Benim gibi laptopu ile yatıp kalkanlar bu türden toscuncukların ne kadar taşınmaz oldugunu cok ıyı bılırler.
Saygılar.