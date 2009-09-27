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Toshiba'dan yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar; Qosmio X500

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
37,1b
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38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar; Qosmio X500
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Japon elektronik devi Toshiba, oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı dizüstü bilgisayarlardan oluşan Qosmio serisine, Intel'in Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformunu temel alan yeni bir model daha ekledi. Firmanın Qosmio X500 olarak isimledirdiği mobil performans sistemi, Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekrana sahip. Calpella platformu altında lanse edilen mobil Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebilen sisteme PM55 yonga setli anakart yataklık ederken, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteğinin sunulduğu açıklandı.

Depolama için 500GB'a kadar iki adet sabit diskin kullanılabildiği sistemin en önemli komponentlerinden birisi de hiç şüphe yok ki kullanılan ekran kartı. Nvidia'nın mobil grafik çözümlerinden birisi olan 1GB bellekli GeForce GTS 250M ile donatılan sistemde Blu-ray sürücü de bulunuyor. Arka aydınlatmalı tuş takımı ile gece kullanımına da yatkın olan Qosmio X500'de çoklu dokunmatik touchpad ve numerik tuş takımına da yer veriliyor. Ses konusunda da iddialı olan yüksek performanslı mobil sistemde Harmon Kardon hoparlöre yer verildiği ve Dolby Home Theatre ses desteği sunulduğu açıklandı.

Diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth 2.1 ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen Toshiba Qosmio X500'ün Windows 7 ile birlikte 22 Ekim'de lanse edilmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
bu bahsettiğiniz problemler ürünün satışa sunulmasının hemen akabindeki dönemde gerçekleşmiş sanırım. acaba bahsettiğiniz sorunlar hala devam ediyor mu yoksa toshiba tarafından yeni üretimlerde halledilmiş mi, bilgisi olan var mı?
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alican09turk 9 yıl
benim x500ümde de ekranın alt kısmında gölge problemi vardı. bu genel bir problem aslında. ayrıca bu bilgisayar Türkiye'de aralık ayında çıktı pek de yeni sayılmaz. ben ocakta satın aldım. 2 kez değişim oldu. ilki hard diski problemiydi diğerinde de hoparlör problemi vardı. şu anda memnun muyum hayır değilim 5000 TL verip de FULL HD diye pazarlanan fakat ekranında siyah gölgesi olan bir bilgisayar satın almış oldum. alıcak arkadaşlar kesinlikle alırken açtırıp mağazada baktırsınlar.
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DH Misafiri 9 yıl
bende 8 martta x500 aldım.ekran sorunu yaşadadım.ekranda titrme çözünürlükte problem ekran rengi bozuluyor buna benzer sornlar aldıgım magazaya götürdüm bios update yaptık sorun ok dediler orda denedim sorun gözükmedi ama evde tekrar aynı sorun oldu.ürün değişimi yaptırdım.bu tarz srunla karşılaşan var mı.
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baranbalkan 9 yıl
Değerli arkadaşım;Bende de qosmio X500-110 var,sizde ki sorunlar Bıos güncellemesinden sonramı ortaya çıktı?
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alican09turk 9 yıl

baranbalkan

Değerli arkadaşım;Bende de qosmio X500-110 var,sizde ki sorunlar Bıos güncellemesinden sonramı ortaya çıktı?


arkadaşım pmden cevap verdim soruna...
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DH Misafiri 9 yıl
kullanım ömrü ne kadar acaba?Çıokacak yeniliklere ne derece uyum sağlayacak
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mybo37 9 yıl
asus la Qosmio kıyas kabul etmez.
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sendemail 10 yıl
yahu arkadaslar bir sey sormak ıstıyorum ,
core i7 serisi -calpella platformu- hakikaten performanslı mı?
yani diyelim ki 1.6ghz saat hızında core i7 mobil işlemci , t9600 2.8ghz hızındakı 2 cekırdeklı ıslemcıden daha mı canavardır?? bilgisi olandan reca ediyorum!!!!!
yukarıda bır arkadasın dedıgı gıbı, bu kozmio parasıyla konsol + daş gibi laptop alınır ve maceralara devam edılır.6-8 bin tl ye laptop yazık gunah e madem alacaksın alienware al kurtul.
işlemci hakkında fikri olan arkadaslar lufen bahsediniz!!!!!
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ExECaLiBuR 10 yıl
Toshiba Elite sınıfında zirveyi oynuyor herzamanki gibi.

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Selçuk ALAGÖZ 10 yıl
Toshiba evet çok kaliteli bir marka bu şüphe getirmez ama Fiyat Performans olarak o kadar da iyi bir firma değil.
İşçilik, Kalite , Performans olarak bir problem çıkaracağını sanmıyorum ama fiyatı verdiklerinden daha fazla olacağınada bahse girierim.
Hoş ürün :)
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aslanemre58 10 yıl
Toshiba bunlarla geçinsin Alienware bir numara
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propet 10 yıl
Birde Türkiye servisi kaliteli olsa..
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kolpaci 10 yıl
kırmızı olsun 5 lira fazla olsun :)
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sempatik03 10 yıl
güzel birşeye benziyor inş fiyatı fazla pahallkıu olmaz
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Erasmus78 10 yıl
Haberde ağırlık ile ilgili bilgi aradım; yok. Yine haberde batarya ömrü ile ilgili bilgi aradım, o da yok.
Ancak tahminen ağırlığı 4.5-5.0 Kg aralığında ve Batarya ömrü de sadece internette sörf için maksimum bir buçuk saattir (bu da çok iyimser bir yaklaşım ile)
Fiyat ise minimum 3.500$, 4.000$ civarındadır.
Bir adet PS3 Slim 120GB (900 TL) + 1 Adet 10809 Full HD LCD (2.000 TL) ve 1 adet adam gibi "Taşınabilir" Laptop (1.700 TL, mesela Acer Timeline serisi)
Toplamda 4.600 TL ye habere konu olan ucubeden hem film seyretmek adına hemde oyun adına defalarce kez daha kaliteli bir sistem elde etmiş oluruz.
Benim gibi laptopu ile yatıp kalkanlar bu türden toscuncukların ne kadar taşınmaz oldugunu cok ıyı bılırler.
Saygılar.
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tommy_gunn 10 yıl
küçük bir ayrıntı ama toshiba kapak kilitlerinden yavaş yavaş kutuluyor galiba performans olarak bence vasat renklere gelince oyun-performans bilgisayarların klasik rengi siyah-kırmızı artı çanta sorunu var (18.4")
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wolleskaan 10 yıl
Tasarımı hosuma gıttı toshıbayı hep kaba bulmusumdur ama bu gercekten guzel ekran kartı daha ıyı olabılırmıs gtx 280 fılan beklerdım
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