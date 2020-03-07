Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport

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Geçtiğimiz yılın ortasına doğru Türkiye’de satışa sunulan Toyota RAV4 Hybrid’e 2020 model yılı itibariyle Passion X-Sport versiyonu da eklendi. Yeni Toyota RAV4 Hybrid Passion X-Sport fiyatı 442 bin 750 TL olarak açıklandı.

İnci beyazı gövde rengi ve siyah renkli tavanıyla dikkat çeken RAV4 Hybrid Passion X-Sport, teknik tarafta diğer versiyonlardan farklı bir şey sunmuyor. Hibrit motorlu SUV’un siyah tavanına metalik siyah boyalı arka tampon, yan koruma plastikleri, çamurluklar ve 18 inç alüminyum alaşımlı parlak siyah jantlar eşlik ediyor.

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Gövde rengi kapı kolları, metalik siyah ön tampon ve sis farı çerçevesi ile yeni RAV4 Hybrid Passion X-Sport’un dış görünümü tamamlanırken, otomobilin iç mekanında da siyah spor deri döşeme ve siyah iç tavan dikkat çekiyor. İç tasarımda ayrıca, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç TFT gösterge ekranı da yer alıyor.

8 inç dokunmatik ekran, akıllı giriş özelliği ve kablosuz şarj ünitesi gibi seçeneklere de sahip olan RAV4 Hybrid Passion X-Sport, hibrit motor teknolojisi sayesinde 4.4 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi vadediyor. AWD-i adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemi de tüm versiyonlarda olduğu gibi RAV4 Hybrid Passion X-Sport’un özellikleri arasında.

2020 Toyota RAV4 Hybrid güncel fiyat listesi şöyle:

Versiyon Tavsiye edilen fiyat Kampanyalı fiyat Hybrid 4x4 Flame e-CVT 382.500 TL 349.900 TL Hybrid 4x4 Passion e-CVT 458.850 TL 400.750 TL Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 484.750 TL 442.750 TL Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 484.750 TL 442.750 TL

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