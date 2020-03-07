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    Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport

    Geçtiğimiz yılın ortasına doğru Türkiye’de satışa sunulan Toyota RAV4 Hybrid’e 2020 model yılı itibariyle Passion X-Sport versiyonu da eklendi. İşte RAV4 Hybrid Passion X-Sport özellikleri ve fiyatı:
    1 hf.
    2,9b
    1
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yılın ortasına doğru Türkiye’de satışa sunulan Toyota RAV4 Hybrid’e 2020 model yılı itibariyle Passion X-Sport versiyonu da eklendi. Yeni Toyota RAV4 Hybrid Passion X-Sport fiyatı 442 bin 750 TL olarak açıklandı.

    İnci beyazı gövde rengi ve siyah renkli tavanıyla dikkat çeken RAV4 Hybrid Passion X-Sport, teknik tarafta diğer versiyonlardan farklı bir şey sunmuyor. Hibrit motorlu SUV’un siyah tavanına metalik siyah boyalı arka tampon, yan koruma plastikleri, çamurluklar ve 18 inç alüminyum alaşımlı parlak siyah jantlar eşlik ediyor.

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    Gövde rengi kapı kolları, metalik siyah ön tampon ve sis farı çerçevesi ile yeni RAV4 Hybrid Passion X-Sport’un dış görünümü tamamlanırken, otomobilin iç mekanında da siyah spor deri döşeme ve siyah iç tavan dikkat çekiyor. İç tasarımda ayrıca, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç TFT gösterge ekranı da yer alıyor.

    8 inç dokunmatik ekran, akıllı giriş özelliği ve kablosuz şarj ünitesi gibi seçeneklere de sahip olan RAV4 Hybrid Passion X-Sport, hibrit motor teknolojisi sayesinde 4.4 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi vadediyor. AWD-i adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemi de tüm versiyonlarda olduğu gibi RAV4 Hybrid Passion X-Sport’un özellikleri arasında.

    2020 Toyota RAV4 Hybrid güncel fiyat listesi şöyle:

    Versiyon Tavsiye edilen fiyat Kampanyalı fiyat
    Hybrid 4x4 Flame e-CVT 382.500 TL 349.900 TL
    Hybrid 4x4 Passion e-CVT 458.850 TL 400.750 TL
    Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 484.750 TL 442.750 TL
    Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 484.750 TL 442.750 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    muratozgulz (Murat Özgül) 1 hf. en beğenilen
    Emisyon bazlı vergi sistemi gelse de şu tip araçlar %110 gibi absürt vergilendirmeden kurtulsa artık. Çevreyi az kirleten araçlardan daha yüksek ÖTV ve MTV almak kocaman bir saçmalık.
    Emisyon bazlı vergi sistemi gelse de şu tip araçlar %110 gibi absürt vergilendirmeden kurtulsa artık. Çevreyi az kirleten araçlardan daha yüksek ÖTV ve MTV alma...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    TheCaliph_ 1 hf. muratozgulz
    Emisyon bazli vergi gelince bu arabayi 100 e alacagini dusunuyor musun ? Cidsi soruyorum bunu dusunuyor musun ?



    Hangi ulkede yasiyorsun bu arada ?
    2 Yanıt Yanıtla
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    commandx (uğur yılmaz) 1 hf.
    Avrupada sınıfının en çok satanı.



    Dünyanın en çok satan suvu.



    Bizde saçma vergi kurbanı.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmtıl (ahmet yıldırım) 2 gün
    440 bin lira verip de tasarruf yaptığını düşünmek !!!!
    Yanıtla +1
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf.
    Toyota'yı pek sevmem ama rav4 ve yeni corolla hb hiç fena değil bu araçta fiyatına göre başarılı ancak mtv can sıkar sanıyorum 2.5l 8.5 civarı ödüyor senelik hadi aracı aldık her sene sadece mtv için 8.5 ödemek biraz...
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    muratozgulz (Murat Özgül) 1 hf. TheCaliph_
    Zaten olması gerekeni yazdım hocam, düşse düşse diğerleriyle aynı seviyelere düşer en fazla.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 1 hf. TheCaliph_
    Hocam ben 100'e alacağımı nerede yazmışım acaba? ÖTV'si %110 yerine %30 gibi makul bir seviyeye gelirse hibritler daha çok tercih edilir normal motorlu araçlara göre. Çevre kirliliği ve Türkiye'nin en büyük problemi olan enerji bağımlılığı da bir nebze olsun azalmış olur.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MaDMaxiBo 1 hf.
    Yeni motor seçeneği koysalar daha iyi olurdu.



    Ya da hibrit için MTV indirimi yaptırsınlar.
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    commandx (uğur yılmaz) 1 hf.
    Avrupada sınıfının en çok satanı.



    Dünyanın en çok satan suvu.



    Bizde saçma vergi kurbanı.
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    Altyazar (yusuf ) 1 hf.
    once geyik testinden iyi sonuc alsin
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    muratozgulz (Murat Özgül) 1 hf. en beğenilen
    Emisyon bazlı vergi sistemi gelse de şu tip araçlar %110 gibi absürt vergilendirmeden kurtulsa artık. Çevreyi az kirleten araçlardan daha yüksek ÖTV ve MTV almak kocaman bir saçmalık.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    2928 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Galeri, 2020 toyota rav4 ve
    5 etiket daha rav4 hybrid rav4 hibrit rav4 fiyat rav4 hybrid passion x-sport Bilim ve Teknoloji
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