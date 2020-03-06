Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster

    Segmentinin en ulaşılabilir modellerinden biri olan Dacia Duster, 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde en çok satılan SUV modeli olarak Türkiye toplam SUV pazarında liderliğe oturdu.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    37,2b
    1
    44
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster
    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılının Ocak-Şubat dönemine ilişkin satış rakamlarını paylaştı. Buna göre Dacia Duster, ilk iki aylık dönemi toplam SUV pazarının lideri olarak tamamladı.

    Türkiye’deki SUV pazarının en erişilebilir temsilcilerinden biri olan Dacia Duster, söz konusu dönemde 2 bin 116 adet satış gerçekleştirdi ve segment payını (C-SUV) yüzde 14,8’e çıkardı. Bu da Dacia Duster’ın segment payını 2019’un aynı dönemine göre yüzde 17 artırdığı anlamına geliyor. Satış adedi bazındaki artış ise yine aynı döneme kıyasla yüzde 229 oranında.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dacia Duster yeni motor seçeneklerine kavuştu: İşte Türkiye fiyatları

    Ayrıca Bkz. "Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı"

    Satışların yüzde 70'i Eco-G serisi

    Dacia Duster satışlarının yüzde 70’ini ECO-G serisi oluşturuyor. Orijinal LPG’li olan bu seri, Comfort ECO-G 115bg 4x2 ve Prestige ECO-G 115bg 4x2 versiyonları ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Söz konusu versiyonların güncel satış fiyatları sırasıyla 133 bin 400 TL ve 138 bin 400 TL. Dacia, ECO-G serisini toplam sahip olma ve kullanım maliyeti açısından en avantajlı versiyonlar olarak nitelendiriyor.

    Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, dikkat çeken konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360° kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster’da sunulan özellikler arasında yer alıyor.

    En çok satan ilk 10 SUV şöyle:

    Model Ocak Şubat Toplam
    Dacia Duster 934 1182 2116
    Peugeot 3008 493 1218 1711
    Hyundai Tucson 646 950 1596
    Citroen C5 Aircross 301 1046 1347
    Volkswagen T-Roc 539 568 1107
    Skoda Karoq 383 718 1101
    Nissan Qashqai 601 206 807
    Kia Sportage 120 624 744
    Volkswagen Tiguan 369 313 682
    Toyota C-HR 156 402 558



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cand. 2 hf. en beğenilen
    3008 o fiyata rağmen ikinci sırada
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    termomuk (Bahadır ) 2 hf.
    3008 fiyatını 200k altına çekseler açık ara liderliğe oturur
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    commandx (uğur yılmaz) 2 hf.
    3008'in kota sorunu olmasa lider olur zaten. Önümüzdeki aylarda öne geçecektir.

    Dizel otm yeni filo arabası oldu.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Sonne911 (Sergen Argun) 1 hf.
    Gerçekten araba ihtiyacı için olduğu için alanların seçimi 1. olmuş.
    Onların gözünde sadece bi obje. Nesneleri abartmayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zingfth (Fatih EMİR) 1 hf.
    Ülkede satılan SUV denilen araçların %90'ı 1.4- 1.5 motor. Çoğu da 4 çeker değil. Azıcık yerden yüksek olunca SUV oluyor araç, yersen tabi..
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    erka1907 1 hf.
    anlaşılan QQ 2020 ye hazırlıksız yakalanmış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tepeb (Burçak Tepe) 1 hf.
    Bir tane de gerçek suv olsa içlerinde
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 1 hf.
    Fıat listede yok. Adamlar hangi segmentte başarılı olacaklarını biliyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Sıfır araçlarda ki ötv oranı düşse dacianın yüzüne bakan olmaz da napacaksın. Fiyatlar uçmuş.3008 sıfırı 250 binden başlıyor, diğerleride öyle olunca dacia satar tabi. Sıfır araç alacaktık baktım ikinci ele 15 20 bin daha verip ikinci el alalım dedik, :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    3008 geçen yılın lideri bu yılda lider olacak Ocak ayında araç olmadığı için ikinci sıradaydı araçlar geldikçe liderliği alır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Güncel fiyat (Mart 2020)<br />Duster 1.0 Comfort 113000<br />Duster 1.6 Eco-G Comfort (LPG) 119000
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Qashqai, Tiguan, toyota chr, Sportage gibi piayasa liderleri dibe vurmuşsa bu bizim dibe vurmuşluğumuz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    37233 kez okundu.
    24 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, dacia duster ve
    10 etiket daha otomobil satışları 2020 odd SUV c-suv satış rakamları 2020 2020 dacia duster 2020 duster fiyat duster eco-g lpgli duster Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 1 hf. Huawei, AppGallery’deki uygulamalardan komisyon almayacak 2 hf. Dell yanlışlıkla 10. nesil işlemcili XPS masaüstülerinin tanıtım videosunu yayınladı 2 hf. Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor 2 hf. Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman 2 hf. Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Airdots gibi değil, peki nasıl? "Haylou GT1 TWS incelemesi" 2 hf. Amazon.com.tr'de kitaplarda büyük indirim başladı 2 hf. AMD Navi 2x mimarisi yüzde 50 performans artışı ile geliyor 2 hf. Servet değerinde Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu satışa çıktı 2 hf. Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Edge Plus'ın görüntüleri sızdı! 2 hf. Bol ödüllü Mercedes-Benz StartUP 2020 yarışması için başvurular başladı 2 hf. DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro 2 hf. Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip 2 hf. AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak 2 hf. Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj 2 hf. Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor 2 hf. PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu 2 hf. DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı 2 hf. Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster Sonraki SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak 2 hf. Etiya, ağ dilimleme yapabilen yerli akıllı 5G platformu geliştirildi 2 hf. Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir 2 hf. 3 arka kameralı Moto G8 tanıtıldı 2 hf. iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı 2 hf. Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı 2 hf. iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor 2 hf. Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor 2 hf. NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance 2 hf. TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi 2 hf. vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 hf. İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi 2 hf. Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı 2 hf. The Last of Us dizisi resmen duyuruldu: HBO tarafından hazırlanıyor 2 hf. 2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi 2 hf. Arnold Schwarzenegger’den Rus robot üreticisine 10 milyon dolarlık tazminat davası 2 hf. Microsoft koronavirüs tehlikesi nedeniyle evden çalışmaya izin verdi 2 hf. La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı 2 hf. İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor 2 hf. Realme 6 serisi tanıtıldı: İlk kez Snapdragon 720G yonga seti ve uygun fiyat Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim