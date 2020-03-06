2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılının Ocak-Şubat dönemine ilişkin satış rakamlarını paylaştı. Buna göre Dacia Duster, ilk iki aylık dönemi toplam SUV pazarının lideri olarak tamamladı.

Türkiye’deki SUV pazarının en erişilebilir temsilcilerinden biri olan Dacia Duster, söz konusu dönemde 2 bin 116 adet satış gerçekleştirdi ve segment payını (C-SUV) yüzde 14,8’e çıkardı. Bu da Dacia Duster’ın segment payını 2019’un aynı dönemine göre yüzde 17 artırdığı anlamına geliyor. Satış adedi bazındaki artış ise yine aynı döneme kıyasla yüzde 229 oranında.

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Satışların yüzde 70'i Eco-G serisi

Dacia Duster satışlarının yüzde 70’ini ECO-G serisi oluşturuyor. Orijinal LPG’li olan bu seri, Comfort ECO-G 115bg 4x2 ve Prestige ECO-G 115bg 4x2 versiyonları ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Söz konusu versiyonların güncel satış fiyatları sırasıyla 133 bin 400 TL ve 138 bin 400 TL. Dacia, ECO-G serisini toplam sahip olma ve kullanım maliyeti açısından en avantajlı versiyonlar olarak nitelendiriyor.

Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, dikkat çeken konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360° kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster’da sunulan özellikler arasında yer alıyor.

En çok satan ilk 10 SUV şöyle:

Model Ocak Şubat Toplam Dacia Duster 934 1182 2116 Peugeot 3008 493 1218 1711 Hyundai Tucson 646 950 1596 Citroen C5 Aircross 301 1046 1347 Volkswagen T-Roc 539 568 1107 Skoda Karoq 383 718 1101 Nissan Qashqai 601 206 807 Kia Sportage 120 624 744 Volkswagen Tiguan 369 313 682 Toyota C-HR 156 402 558

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