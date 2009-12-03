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Depolama çözümleri üreticisi Transcend, JetFlash 600 serisi yeni USB belleklerini duyurdu. 60.9 x 19.3 x 8.5 mm boyutlarında ve 8.5 gram ağırlığında olan yeni sürücüleer, çift kanal teknolojisini temel alıyor ve bu sayede 32MB/sn okuma ile 18MB/sn yazma hızlarına destek sunuyorlar. USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan ve parlak Siyah kasaya sahip olan JetFlash 600 serisi yeni belleklerin 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ve ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı, fiyatların ise modeline göre 11.4$ ile 99.90$ arasında değişeceği açıklandı.

JetFlash 600 serisi yeni belleklerle birlikte Transced, Ekim ayında duyurduğu TS8XDVDRW kod adlı harici DVD sürücüne Siyah renk seçeneği de ekledi. Optik sürücüsü olmayan netbook ve ultra-ince tasarımlı notebook sahipleri için hazırlanan optik sürücü, DVD-R/+R medyalara 8x ve CD-R/-RW'lere de 24x hızında yazabiliyor. Siyah renkli yeni sürücünün son kullanıcı satış fiyatı ise 47 Avro.