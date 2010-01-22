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Transcend, StoreJet 35U serisi harici depolama sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend, StoreJet 35U serisi harici depolama sürücülerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan Transcend, StoreJet 35U (Ultra) serisi altında hazırladığı harici depolama sürücülerini duyurdu. Modeline göre 1TB ve 1,5TB depolama alanı sunan yeni sürücülerin her ikisi de 197.5 x 127.5 x 48mm boyutlarında metal kasa kullanıyor ve 80mm çapındaki fan ile soğutuluyorlar. Hem USB 2.0 hem de eSATA bağlantılarını destekleyen yeni sürücülerle birlikte Transcend, StoreJet elite isimli akıllı yedekleme, güvenlik, ve dosya sıkıştırma fonksiyonlarını içeren özel bir yazılım paketi de sunuyor.

Transcend'in StoreJet 35U serisi altında hazırladığı 1TB ve 1,5TB kapasiteli yeni sürücüleri yurt dışında yaklaşık 195$ ve 225$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.


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