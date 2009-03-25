Transcend, yüksek tanımlı kameralar için SDHC bellek kartları hazırladı

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aXeRam serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Transcend, taşınabilir cihazlar için hazırladığı yeni seri SDHC bellek kartlarını duyurdu. Özellikle küksek tanımlı (HD) kayıt yapabilen kameraları hedef alan yeni bellek kartları 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunuluyor.

Transcend'in sınıf 6 performans derecelendirmesine sahip olan ve saniyede 6MB'lık veri aktarım performansı sunduğu belirtilen SDHC bellek kartlarının SD 2.0 spesifikasyonu çerçevesinde hazırlandığı belirtiliyor. Error Correcting Code (ECC) desteği de sunabilen bellek kartları ayrıca RoHS prensipleriyle de uyumlu.

Transcend'in ömür boyu garanti ile kullanıma sunmaya hazırlandığı bellek kartlarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.