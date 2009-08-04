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Transcend'den 16GB kapasiteli ve anti-virüs yazılımlı yeni USB bellek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend'den 16GB kapasiteli ve anti-virüs yazılımlı yeni USB bellek
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, Mayıs ayında duyurduğu anti-virüs yüklü JetFlash V15 serisi USB bellek ailesini 16GB'lık yeni bir model ile güncelledi. Firmanın gizlenebilir konnektör tasarımına sahip olan yeni belleği, Trend Micro'nun USB Security isimli anti-virüs yazılımının 90-günlük deneme sürümüne sahip olan bellek 32MB-16MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarını destekliyor.

Transcend'in 16GB kapasiteli yeni JetFlash V15 modeli 40 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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sertacaygun 10 yıl
Antivirüs yüklü bir bilgisayarınız varsa, USB'nizi de antivirüs yüklü bir bilgisayarda kullanıyorsanız, klasör yerine de 7-Zip veya RAR gibi arşivler kullanıyorsanız, hiç mi hiç gereği yok...
8 uğurlu sayım, siyah da metalcinin resmi rengi olduğuna göre, bir tane edinmek gerekebilir ama :))).
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Aktif Çamur 10 yıl
fiyatına göre okuma ve yazma hızı iyi
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