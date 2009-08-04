Transcend'den 16GB kapasiteli ve anti-virüs yazılımlı yeni USB bellek

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, Mayıs ayında duyurduğu anti-virüs yüklü JetFlash V15 serisi USB bellek ailesini 16GB'lık yeni bir model ile güncelledi. Firmanın gizlenebilir konnektör tasarımına sahip olan yeni belleği, Trend Micro'nun USB Security isimli anti-virüs yazılımının 90-günlük deneme sürümüne sahip olan bellek 32MB-16MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarını destekliyor.

Transcend'in 16GB kapasiteli yeni JetFlash V15 modeli 40 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.