Transcend'den yüksek performanslı harici sürücü: StoreJet 35T

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Tayvan'ın depolama çözümleriyle bilinen elektronik firması Transcend, StoreJet harici harici sürücü ailesinin yeni üyesi StoreJet 35T'ı duyurdu.

Windows 7 sertifikasına sahip olan StoreJet 35T bünyesinde 3.5 inçlik 1TB veya 1.5TB'lık disk bulunduruyor. Transcend'in TurboHDD USB teknolojisi sayesinde veri yazma hızını yaklaşık %30 artışlar 33MB/s'den 40MB/s'e çıkartan harici disk, üzerinde bulundurduğu LED göstergesi ile kullanıcıya yazım hızıyla ilgili bilgi veriyor. Çevre dostu yapısıyla da dikkat çeken ürün 10 dakika aktif olarak çalışmadığında kendini otomatik olarak uyku moduna alarak %67'e yakın enerji tasarrufu elde ediyor. Tek tuşla yedekleme yapılmasına izin veren StoreJet 35T, StoreJet Elite yazılımı ile 256-bit AES dosya ve klasör şifreleme de yapabiliyor.

Bu ayın sonundan itibaren raflardaki yerini alacağı duyrulan ürünün, satış fiyatı ise şimdilik belli değil.

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