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Transcend'den yüksek performanslı harici sürücü: StoreJet 35T

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Transcend'den yüksek performanslı harici sürücü: StoreJet 35T
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Tayvan'ın depolama çözümleriyle bilinen elektronik firması Transcend, StoreJet harici harici sürücü ailesinin yeni üyesi StoreJet 35T'ı duyurdu.

Windows 7 sertifikasına sahip olan StoreJet 35T bünyesinde 3.5 inçlik 1TB veya 1.5TB'lık disk bulunduruyor. Transcend'in TurboHDD USB teknolojisi sayesinde veri yazma hızını yaklaşık %30 artışlar 33MB/s'den 40MB/s'e çıkartan harici disk, üzerinde bulundurduğu LED göstergesi ile kullanıcıya yazım hızıyla ilgili bilgi veriyor. Çevre dostu yapısıyla da dikkat çeken ürün 10 dakika aktif olarak çalışmadığında kendini otomatik olarak uyku moduna alarak %67'e yakın enerji tasarrufu elde ediyor. Tek tuşla yedekleme yapılmasına izin veren StoreJet 35T, StoreJet Elite yazılımı ile 256-bit AES dosya ve klasör şifreleme de yapabiliyor.

Bu ayın sonundan itibaren raflardaki yerini alacağı duyrulan ürünün, satış fiyatı ise şimdilik belli değil.


<a href="http://www.transcendusa.com/Press/index.asp?LangNo=0&axn=Detail&PrsNo=1452">Basın Açıklaması</a> Yorum Yaz
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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4L1 10 yıl
öff hepsinin içinde aynı disk teknolojisi varken transcend de disk üretmediğine göre ztn 33 mb/sn de veri yazma ihtimali bile çok düşük olduğu halde niye böyle haberler yayınlanıyor anlamıyorum.Usb den şimdiye kadar devamlı görebildiğim en yüksek değer 27 mb/sn ama o pc nin işlemcisi amd965 di anakartda gbyte 790fx di , yanlışsam düzeltin lütfen transcend i çok ayrıntılı bilmiyorum ama büyük bir bellek satıcısı die biliorum.
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