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TriGem'den tasarımıyla öne çıkan hepsi bir arada PC; D1200

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TriGem'den tasarımıyla öne çıkan hepsi bir arada PC; D1200
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Sistem üreticisi TriGem, ürün gamına tasarım odaklı yeni bir "hepsi bir arada" PC çözümü daha ekliyor. Firmanın 1900 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekleyen Full HD uyumlı 25.5-inç ekrana sahip yeni bilgisayarı Intel platformunu kullanıyor ve 2.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E5200 işlemcisiyle birlikte geliyor. 4GB sistem belleği, 320GB sabit diski, 8x hızında kayıt yapabilen DVD sürücüsü ve DirectX 10 destekli GMA X4500 IGP'si bulunan bilgsayarda ayrıca dijital ve analog yayınlarla uyumlu TV alıcısı da bulunuyor.

TriGem'in D1200 kod adını taşıyan hepsi bir arada formuna sahip yeni bilgisayarın diğer özellikleri arasında 2MP kamera, kablolu ve kablosuz iletişim için WiFi ve Gigabit Ethernet desteği gibi detaylara yer veriliyor. Özellikle çoklu ortam özelliklerinin kontrolü için yanında uzaktan kumanda da bulunan sisteme işletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium eşlik ediyor. TriGem D1200'ün 1yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatı hakkında ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

TriGem'den tasarımıyla öne çıkan hepsi bir arada PC; D1200
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
8x hızında kayıt yapabilen DVD sürücüsü GMA X4500 IGP'si bulunan bilgsayarda



televizyonun arkasına parçalar yerleştirince tasarım mı oluyor ?


bu aralarda moda oldu dandik dandik sistemlere vista yükleyip yüzlerce dolar kar koyup satmak
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GMA X4500 yazısını gördüğünüz anda o pc den vazgeçin derim oyun oynamicak dahi olsanız......
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01Mrt 10 yıl
evet ekran kartı AMD 780G (3200) veya Nvidia 9300 ayarı bişey olsaymış iyi olurmuş...
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husNUKE 10 yıl
tasarım guzelmiş ama ekran kartı bir işe yaramaz
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