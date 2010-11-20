Tron: Legacy'nin müziklerini yapan Daft Punk'ın 3D fotoğraf albümü yayınlandı

Walt Disney'in uzun süredir merakla beklenen yeni filmi Tron: Legacy için geri sayım başladı. 1982 yılında çekilen Tron filminin devamı olarak Aralık ayında vizyona girecek Tron: Legacy, görsel efektleriyle heyecan uyandıracak gibi görünüyor. IMAX 3D ve Disney Digital 3D formatlarıyla izleyicilere adeta görsel şölen yaşatması beklenen film, destek veren bazı salonlarda D-Box firmasının hareket simülasyon sistemiyle de izlenebilecek ve bu sayede sinemaseverlere daha gelişmiş interaktif bir seyir zevki sunulacak.

Tron: Legacy, sinemaseverler kadar elektronik müzik tutkunları tarafından da merakla bekleniyor. Zira filmin müziklerine, Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk imza attı. Yaklaşan vizyon tarihi öncesinde Daft Punk, Dazed & Confused dergisinin Aralık sayısı için özel pozlar verdi. Tabi bu pozların teknoloji tutkunlarını ilgilendiren kısmı, fotoğrafçı Sharif Hamza tarafından üç boyutlu olarak çekilmeleri. Tron: Legacy öncesinde filmin müziklerine imza atan Daft Puk'ın, 3D görüntülerine 8 fotoğraftan oluşan albümden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Fubiz