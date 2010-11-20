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Tron: Legacy'nin müziklerini yapan Daft Punk'ın 3D fotoğraf albümü yayınlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Walt Disney'in uzun süredir merakla beklenen yeni filmi Tron: Legacy için geri sayım başladı. 1982 yılında çekilen Tron filminin devamı olarak Aralık ayında vizyona girecek Tron: Legacy, görsel efektleriyle heyecan uyandıracak gibi görünüyor. IMAX 3D ve Disney Digital 3D formatlarıyla izleyicilere adeta görsel şölen yaşatması beklenen film, destek veren bazı salonlarda D-Box firmasının hareket simülasyon sistemiyle de izlenebilecek ve bu sayede sinemaseverlere daha gelişmiş interaktif bir seyir zevki sunulacak.

Tron: Legacy, sinemaseverler kadar elektronik müzik tutkunları tarafından da merakla bekleniyor. Zira filmin müziklerine, Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk imza attı. Yaklaşan vizyon tarihi öncesinde Daft Punk, Dazed & Confused dergisinin Aralık sayısı için özel pozlar verdi. Tabi bu pozların teknoloji tutkunlarını ilgilendiren kısmı, fotoğrafçı Sharif Hamza tarafından üç boyutlu olarak çekilmeleri. Tron: Legacy öncesinde filmin müziklerine imza atan Daft Puk'ın, 3D görüntülerine 8 fotoğraftan oluşan albümden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Fubiz


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| OMG! | 9 yıl
Daft Punk'ın sahneye tekrar çıkması muhteşem!
Tron zaten iyi bir film.
3D fotoğraflar da müthiş olmuş.
haber için teşekkür ederim.
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OverClocK1ng 9 yıl
Vaay görüntü inanılmaz ya. Hakikaten 3D de şahane görünüyor.
3D gözlüğünüz yoksa gittigidiyorda 4 tl ye süper 3D gözlükler var. Benim gibi yapın alın 3-5 tane :))
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Father Torque 9 yıl
Tron'u sabırsızlıkla bekliyorum. Hele 3D haliyle, 80'li yıllardaki orijinalinden daha iyi olacakmış gibi bir his var içimde.
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qraff 9 yıl
Daft Punk'ı zaten çok severdim.Sırf müzikleri içni bile Tron'a gitmek şart oldu
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KanKoKan 9 yıl

OverClocKing

Vaay görüntü inanılmaz ya. Hakikaten 3D de şahane görünüyor.

3D gözlüğünüz yoksa gittigidiyorda 4 tl ye süper 3D gözlükler var. Benim gibi yapın alın 3-5 tane :))


Bende aldıydım 4-5 tane ama, benim gibi gözlük takanların yüzüne bir türlü oturmuyor, şunların birde gözlüğün üzerine oturacak şeklini yapsalar.
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V1CT0RY 9 yıl
Zeki Müren'de bizi görecek mi?...


Gözlüğümüz yok fx57 nası bakıcaz şimdi bunlara?...
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srabonn 9 yıl
sol kırmızı sağ mavi 3d gözlükle görülüyor :)
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