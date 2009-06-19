TSMC 2010 başında 28nm üretim teknolojisiyle yonga hazırlamayı planlıyor

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Başta AMD-ATi ve Nvidia olmak üzere endüstri devi pek çok firma adına hacimli üretim yapan Tayvan merkezli döküm firması, TSMC yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik yol haritasını açıkladı. Gelen bilgilere göre firma gelecek yılın başında, Globalfoundries'in 32nm üretim teknolojisi için hacimli üretimi planladığı süreçte 28nm üretim teknolojisi için somut adımlar atmayı planladığı bildiriliyor.

Yeni üretim teknolojisi ile yaygın olarak kullanılan 45nm üretim teknolojisine kıyasla %40'a varan hız artışı ve %50'ye varan oranda daha aktif güç tasarrufu sağlanacağı açıklandı. 28nm üretim teknolojisi ile çift/üç kapılı oksid SoC teknolojisini 64Mb SRAM yonga üretiminde kullanan TSMC'nin, yeni üretim teknolojisine geçiş konusunda endüstri lideri olmayı hedeflediği de gelen haberler arasında yer alıyor.

TSMC ve Globalfoundries firmaları 45nm sonrasında 32nm ve 28nm üretim teknolojilerine geçiş yapmayı planlarken, sene sonuna doğru 32nm üretim sürecine geçiş yapacak olan Intel ise devamında 22nm üretim teknolojisine geçmeyi hedefliyor.