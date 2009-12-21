TSMC 2010 ortalarına doğru 28nm üretim teknolojisiyle GPU üretimine hazır olabilir

Tam Boyutta Gör

Hem AMD hem de Nvidia bir süredir 40nm üretim teknolojisiyle GPU hazırlıyor ve bir sonraki adım olarak 28nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyorlar. İki firmanın aynı çatı altında buluştuğu belkide az sayıdaki ortak noktadan birisi olan TSMC firması da 28nm üretim teknolojisine geçiş için çalışmalarını sürdürüyor. Firmadan gelen bilgilere göre 28nm fabrikasyon sürecinin LP olarak bilinen düşük güç tüketimli bölümü için ilk çeyrek sonuna doğru yani Mart ayı gibi, GPU ve CPU'ların üretiminde kullanılabilecek HP yani yüksek performanslı ayağı içinse ikinci çeyrek sonuna doğru risk üretimine başlanması bekleniyor.

TSMC'nin güncel yol haritasına göre önümüzdeki yılın ikinci yarısı ile birlikte 28nm için hacimli üretime başlanabilir. Öte taraftan firmanın 28nm için ince eleyip sık dokuduğu da biliniyor zira 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemleri firmanın başını ağrıtmaya devam ediyor. 28nm üretim sürecine High-K Metal Kapı teknolojisini de dahil eden firmanın en büyük rakibi olması beklenen GlobalFoundries cephesi ise 28nm üretim teknolojisine en iyi ihtimalle 2010 sonu gibi geçmeyi umuyor ve AMD tepe yöneticisinin açıklamalarına göre firma GPU üretimine başlamak için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Tam Boyutta Gör