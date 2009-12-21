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TSMC 2010 ortalarına doğru 28nm üretim teknolojisiyle GPU üretimine hazır olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC 2010 ortalarına doğru 28nm üretim teknolojisiyle GPU üretimine hazır olabilir
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Hem AMD hem de Nvidia bir süredir 40nm üretim teknolojisiyle GPU hazırlıyor ve bir sonraki adım olarak 28nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyorlar. İki firmanın aynı çatı altında buluştuğu belkide az sayıdaki ortak noktadan birisi olan TSMC firması da 28nm üretim teknolojisine geçiş için çalışmalarını sürdürüyor. Firmadan gelen bilgilere göre 28nm fabrikasyon sürecinin LP olarak bilinen düşük güç tüketimli bölümü için ilk çeyrek sonuna doğru yani Mart ayı gibi, GPU ve CPU'ların üretiminde kullanılabilecek HP yani yüksek performanslı ayağı içinse ikinci çeyrek sonuna doğru risk üretimine başlanması bekleniyor.

TSMC'nin güncel yol haritasına göre önümüzdeki yılın ikinci yarısı ile birlikte 28nm için hacimli üretime başlanabilir. Öte taraftan firmanın 28nm için ince eleyip sık dokuduğu da biliniyor zira 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemleri firmanın başını ağrıtmaya devam ediyor. 28nm üretim sürecine High-K Metal Kapı teknolojisini de dahil eden firmanın en büyük rakibi olması beklenen GlobalFoundries cephesi ise 28nm üretim teknolojisine en iyi ihtimalle 2010 sonu gibi geçmeyi umuyor ve AMD tepe yöneticisinin açıklamalarına göre firma GPU üretimine başlamak için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

TSMC 2010 ortalarına doğru 28nm üretim teknolojisiyle GPU üretimine hazır olabilir
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yc#1 9 yıl
@XivA
Adamlar yaklaşık 170 firmaya fason üretim yapıyor. Hatyati hatalar yapmadıkları sürece kolay kolay batmazlar.
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XivA 9 yıl
GlobalFoundries açıldıktan 3-5 sene sonra tsmc dükkanı kapatır.
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OverClocK1ng 9 yıl

XivA

GlobalFoundries açıldıktan 3-5 sene sonra tsmc dükkanı kapatır.

Bırak GlobalFoundries ı onun gibi 2 tane daha açılsa da TSMC kapanmaz. Adamlar yetiştiremiyor.

Hatta şu an TSMC de üretim kapasitesi olsa Intel falan bile kendisine iş vermek üzere sırada bekliyordur.

Çok fazla müşteri var.
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KANUNI61 9 yıl
adama hadi ordan derler bunca verimsizlikden sonra kafa buluyorlar
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Hobar 9 yıl
@tolga* sanırım gpu küçüldükçe wafer üzerindeki hatalı bölümlerin bir gpuya denk gelme olasılığı azalıyor ayrıca bir waferdan daha fazla gpu üretilecek. yarısını çöpe atsan 40 nm ye göre yine avantajlı.
ayrıca neden cpular 65-45-32nm diye giderken gpular 55-40-28 diye gidiyor?
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IgorStravinsky 9 yıl

Hobar

@tolga* sanırım gpu küçüldükçe wafer üzerindeki hatalı bölümlerin bir gpuya denk gelme olasılığı azalıyor ayrıca bir waferdan daha fazla gpu üretilecek. yarısını çöpe atsan 40 nm ye göre yine avantajlı.

ayrıca neden cpular 65-45-32nm diye giderken gpular 55-40-28 diye gidiyor?

O soruyu bende merak ediyorum. Ramlerde biraz daha değişik sanırım
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yelkowan 9 yıl
Hobar
ayrıca neden cpular 65-45-32nm diye giderken gpular 55-40-28 diye gidiyor?


Bunun belli bir yasası yok GPUlarda da 65 nm var 8800ler gibi (65-55-40-28)
Şimdi sorarsan eğer nere kayboldu bu 45nm ile 32nm diye Firmaların GPUyu tasarlarken aradaki geçişlerle vakit kaybetmek istememesi.
Zira rekabetin CPUya göre daha etkin bir şekilde gerçekleştiği GPU pazarında nm daha bi önem kazanıyor.
ATI bundan bir kaç ay önce 32nm teknolojisini es geçip direkt olarak 28nm'ye geçiş yapacağını duyurmuştu...
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canpii 9 yıl

Hobar

@tolga* sanırım gpu küçüldükçe wafer üzerindeki hatalı bölümlerin bir gpuya denk gelme olasılığı azalıyor ayrıca bir waferdan daha fazla gpu üretilecek. yarısını çöpe atsan 40 nm ye göre yine avantajlı.

ayrıca neden cpular 65-45-32nm diye giderken gpular 55-40-28 diye gidiyor?


hiçbir zaman nm küçüldü diye kartlar hacimsel olarak azalmıyor.. sadece daha çok transistor vs içeren yüksek performansa terfi ediliyor.. o yüzden bi wafer de daha çok kart çkması fln olacağını sanmıyorum..
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cenkyyy 9 yıl
haber için teşşekürler
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IgorStravinsky 9 yıl
Yahu 40 nm deki problemleri aşamadan 28 nm nasıl yapcaklar doğru düzgün? Sonuçta daha da küçülecek.
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TELESCOPE 9 yıl
küçülen ancak fonksiyon olarak büyüyen bir teknolojik gelişme olarak görüyorum
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