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TSMC ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Aralarında ATi ve Nvidia'nın da yer aldığı sektör devi pek çok firma adına hacimli üretim gerçekleştiren Tayvan merkezli döküm firması TSMC, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak ilk çeyrekte çok ciddi bir gelir kaybı yaşayan TSMC, ikinci çeyrekte ise çok daha iyi sonuçlara imza atan firma yavaş yavaş eski temposunu yakalamaya başlıyor.

Son günlerde daha çok 40nm üretim teknolojisiyle ilgili yaşadığı verimlilik problemleriyle gündeme gelen TSMC, ikinci çeyrete 2.25 milyar dolarlık gelir elde ederken, ilk çeyrek için açıklanan 1.19 milyar dolarlık gelir göz önüne alındığında firmanın ikinci çeyrek performansı daha net anlaşılabiliyor.

Firma tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre artan gelir ile birlikte,yılın üç aylık ikinci çeyrek diliminde net kâr da ciddi şekilde artarak 743 milyon dolar seviyesine ulaştı ki bu rakam ilk çeyrekte sadece 47 milyon dolar olarak açıklanmıştı. İkinci çeyrek gelirlerini 0.13-mikron ve altı üretim süreçlerinden elde eden firmanın gelirlerinde 90nm %23, 65nm %28, 45nm/40nm ise sadece %1 paya sahip.

TSMC'nin içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek dilimle ilgili gelir beklentisi ise 2.67 milyar dolar ile 2.73 milyar dolar arasında.


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showstopper41 10 yıl
40nm üretim sürecine verimlilik bekliyoruz. 40nm ekran kartlarından HD4770 geldi ama hevesimiz kursağımızda kaldı.
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helion 10 yıl
TSMC hala 40 nm ile problemleri varken %1 hiçde şaşırtıcı değil

fudzilla.com/...
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