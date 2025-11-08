NVIDIA CEO'su: Elon Musk'ın dev Tesla çip fabrikası planı neredeyse imkânsız

TSMC seviyesinde üretim, uzmanlık gerektiriyor
Huang, Tayvan'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "TSMC'nin sahip olduğu üretim ölçeğini ve mühendislik kabiliyetini yakalamak, yalnızca bir fabrika inşa etmekle mümkün değil. Bu, bilim, mühendislik ve yıllar süren deneyimin birleşimiyle oluşan bir ekosistem gerektiriyor." ifadelerini kullandı. Huang ayrıca, Intel Foundry'nin bile onlarca yıllık tecrübesine rağmen hâlâ üretim zorlukları yaşadığını hatırlattı.
Uzmanlar, böyle bir fabrikanın teknik açıdan son derece karmaşık ve finansal olarak devasa bir girişim olacağı konusunda hemfikir. Ancak aynı zamanda, Elon Musk'ın geçmişte "imkânsız" görülen projeleri başarıyla hayata geçirdiğini hatırlatarak, TeraFab fikrinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.