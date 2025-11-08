Giriş
    NVIDIA CEO'su: Elon Musk'ın dev Tesla çip fabrikası planı neredeyse imkânsız

    NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Elon Musk'ın Tesla için TSMC seviyesinde bir mega çip fabrikası kurma planlarını değerlendirdi. Huang, bu ölçekte bir üretimin "son derece zor" olduğunu söyledi.

    NVIDIA CEO'su: Elon Musk'ın Tesla çip fabrikası planı imkânsız Tam Boyutta Gör
    NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Elon Musk'ın Tesla için planladığı dev çip üretim fabrikası projesini "neredeyse imkânsız" olarak nitelendirdi. Musk'ın hedefi, Tesla'nın yapay zekâ destekli araç sistemleri ve insansı robotları için aylık 1 milyon çip üretebilecek kapasitede bir tesis kurmak.

    TSMC seviyesinde üretim, uzmanlık gerektiriyor

    Huang, Tayvan'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "TSMC'nin sahip olduğu üretim ölçeğini ve mühendislik kabiliyetini yakalamak, yalnızca bir fabrika inşa etmekle mümkün değil. Bu, bilim, mühendislik ve yıllar süren deneyimin birleşimiyle oluşan bir ekosistem gerektiriyor." ifadelerini kullandı. Huang ayrıca, Intel Foundry'nin bile onlarca yıllık tecrübesine rağmen hâlâ üretim zorlukları yaşadığını hatırlattı.

    NVIDIA CEO'su: Elon Musk'ın Tesla çip fabrikası planı imkânsız Tam Boyutta Gör
    Elon Musk ise Tesla'nın gelecekte TSMC, Samsung ve Intel gibi üreticilerin kapasitesinin yetersiz kalabileceğini belirterek, şirketin kendi "TeraFab" tesisini kurma olasılığını gündeme getirdi. Bu projenin maliyetinin yüz milyarlarca doları bulabileceği tahmin ediliyor.

    Uzmanlar, böyle bir fabrikanın teknik açıdan son derece karmaşık ve finansal olarak devasa bir girişim olacağı konusunda hemfikir. Ancak aynı zamanda, Elon Musk'ın geçmişte "imkânsız" görülen projeleri başarıyla hayata geçirdiğini hatırlatarak, TeraFab fikrinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

