    TSMC, "dünyanın en gelişmiş" çip fabrikası üzerinde çalışmaya başladı

    TSMC, Tayvan'daki Central Taiwan Science Park bölgesinde 48,5 milyar dolarlık yeni 1.4nm üretim tesisinin temel çalışmalarına başladı. Seri üretim 2028'in ikinci yarısında başlayacak.

    TSMC, 48,5 milyar dolarlık 1.4nm fabrikasının inşasına başladı Tam Boyutta Gör
    TSMC, dünyanın en gelişmiş yarı iletken üretim tesisi olacak yeni 1.4nm (A14) fabrikasının inşasına resmen başladı. 48,5 milyar dolarlık maliyetiyle tesis, seri üretime 2028'in ikinci yarısında başlayacak.

    TSMC, 1.4nm fabrikasının inşasına başladı

    UDN'nin haberine göre TSMC, yeni nesil üretim tesisinin temel atma çalışmalarına geçtiğimiz günlerde sessiz bir şekilde başlattı. "Fab 25" olarak adlandırılan proje, dört ayrı 1.4nm wafer hattına ev sahipliği yapacak. İlk hattın risk üretiminin 2027 sonuna kadar tamamlanması, seri üretimin ise 2028’in ikinci yarısında başlaması planlanıyor.

    Şirket, bu tesiste aylık yaklaşık 50 bin wafer üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Yeni 1.4nm A14 süreci, enerji verimliliği ve yoğunluk açısından mevcut 2nm teknolojisine kıyasla önemli kazanımlar hedefliyor. Ayrıca Apple, Qualcomm, MediaTek gibi mobil odaklı müşterilerin yanı sıra NVIDIA ve AMD gibi yüksek performanslı AI çip üreticileri tarafından da kullanılacak. 

    Bu arada TSMC, son dönemde artan maliyetler ve küresel talep baskısı altında yatırımlarını hızlandırmış durumda. Tayvan, ABD ve Japonya’daki yeni tesislerle birlikte şirket, hem üretim hattını çeşitlendirmeyi hem de kapasini artırmış olacak. 1.4nm sürecine geçiş ise, bu stratejinin en kritik adımlarından biri olacak.

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    pskpsk 14 saat önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

