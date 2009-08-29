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TSMC ve Fujitsu 28nm için işbirliklerini sürdürüyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC ve Fujitsu 28nm için işbirliklerini sürdürüyor
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AMD-ATi ve Nvidia da dahil olmak üzere 200'e yakın firma için hacimli üretim yapan Tayvan merkezli yarıiletken döküm firması TSMC geçtiğimiz günlerde 2010 içerisinde 28nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planldığını, bu hedef doğrultusunda yeni yıl ile birlikte pilot üretim çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı. 40nm üretim teknolojisine geçiş süresinde verimlilik sıkıntıları yaşıyan ve yeni yeni sorunları aşan firma, yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda işbirliği içerisinde olduğu Fujitsu Microelectronics ile olan ortaklığına 28nm üretim süreci için de devam edecek.

İki firma arasında yapılan yeni anlaşmaya göre her iki firma da üretim teknolojilerine yönelik tüm bilgi birikimlerini biraraya getirecek ve 28nm üretim teknolojisinin geliştirilme sürecinde kullanacak. Fujitsu'nun 28nm IC'leri ve 28nm yüksek performanslı üretim süreci yapılan anlaşma kapsamunda her iki firma da müşterilerine yüksek değer sağlamayı hedefliyor.

Ortaklıktan memun olan TSMC ve Fujitsu Microelectronics firmalarının ayrıca ileti paketleme teknolojileri için de olası işbirliği fırsatlarını konuşmaya başladıkları da gelen haberler arasında.


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simplethinks 10 yıl
Firma 200 kadar şirkete hizmet veriyor 200 kocalı hürmüz
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sertacaygun 10 yıl
Yakında "şirketler evlenmesi" de olabilir bunların arasında. İyi bi' kaynaşma var aralarında.
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