TSMC'nin satışları Mart ayında artış gösterdi, işte açıklanan rakamlar

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Aralarında AMD-ATi ve Nvidia da olmak üzere pek çok yarıiletken firması adına hacimli üretim yapan Tayvanlı döküm firması TSMC'nin Mart ayı satış raporu açıklandı. Bir önceki ay ile kıyaslandığında özellikle Çin merkezli üreticilerden gelen talep doğrultusunda satışlarında %18.4'lük artış gerçekleştirilen TSMC, geçtiğimiz ay 400 milyon dolarlık gelir elde etmeyi başardı.

Küresel ekonomik krizin devam ettiği bir ortamda firmanın Şubat ayına göre satışlarını yükseltmesi pozitif bir işaret olarak değerlendirilirken 2008 ile kıyaslandığında henüz alınması gereken çok yol olduğunu söyleyebiliriz. Zira Mart 2008 ile kıyaslandığında satışları %48.7 oranında düşen TSMC'nin 1.1 milyar dolarlık ilk çeyrek genel performansı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %55.9 oranında daha düşük.