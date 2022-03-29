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    Türk bilim insanının Covid-19 sonrası görme kaybı araştırması tıp literatürüne girdi

    Türk bilim insanı Prof. Dr. Orhan Ateş’in Covid-19'un ani görme kaybına neden olduğu hakkındaki çalışması tıp dergisinde yayınlanarak dünya tıp literatürüne girdi.
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    Covid-19’un orta çıkışının ardından epey süre geçse de etkileri hakkındaki bilimsel çalışmalar devam ediyor. İlk olarak geçen sene Şubat ayında Covid-19’un ani görme kayıplarına neden olduğunu duyuran Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş’in bu konudaki çalışması bir tıp dergisinde yayınlanarak dünya literatüründeki yerini aldı.

    Prof. Dr. Orhan Ateş'in Covid-19'un, göz damarlarında tıkanıklığa yol açıp ani görme kaybına neden olduğunu tespit ettiği araştırması, Korean J Ophthalmol tıp dergisinde yayınlandı. Bu çalışma, dünya genelindeki yeni çalışmalara ışık tutacak.

    Prof. Dr. Ateş, geçen yıl Covid-19 tanısı almış veya tedavisi görmüş genç hastalarda ani görme kaybı şikayetleri üzerine klinik araştırma ve çalışma başlatmıştı.

    Covid-19 hastalarından alından numuneler neticesinde yapılan muayene ve tetkiklerde, görme kaybının Covid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu olduğunu belirledi. Bu hastalara medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisini de uyguladı. Ani gelişen görme kayıplarının Covid-19’un bir komplikasyonu olduğu ve bu durumun hiperbarik oksijen ve medikal tedavi ile düzelebilir olduğu sonucuna varıldı.

    Kaynakça https://aa.com.tr/ https://doi.org/10.3341/kjo.2021.0008
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 7 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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