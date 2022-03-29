İlk kez Covid-19'u tedavi etmek için mRNA aşısı kullanıldı

Tam Boyutta Gör

Genetik immün yetmezliğe sahip bir kişinin, Covid-19'u atlatması uzun zaman ve uğraş aldı. Yedi aydan uzun bir süre boyunca testleri pozitif çıkan Ian Lester, iki doz mRNA aşısının uygulanmasının ardından nihayet negatif test sonucu alabildi.

Covid-19'u atlatması 218 gün sürdü

Birleşik Krallık'ta yaşanan bir olayda, 37 yaşındaki Ian Lester, anormal bağışıklık eksikliğine yol açan Wiskott-Aldrich sendromuna sahip olduğu için Covid-19'a yakalandığında hastalığı atlatması 218 gün sürdü.

Göğüste sıkışma, uykusuzluk, baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği ve aşırı yorgunluk gibi semptomlar yaşayan Lester, bu sürenin büyük bir bölümünde kendini izole etmek zorunda kaldı. Enfeksiyondan 5 ay sonra bile testlerde SARS-CoV-2 antikoru gözlemlenmemesi üzerine Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Stephen Jolles, deneysel bir tedavi denemeye karar verdi. Jolles: "Terapötik aşılamanın vücutta güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturarak virüsün nihayet temizlenmesine yardımcı olup olmayacağını merak ettik." ifadelerinde bulundu.

Bilim insanları, bir ay arayla Lester'e iki doz BioNTech Pfizer aşısı uyguladı. İlk doz aşılamanın ardından 14 gün boyunca gerçekleştirilen testlerde viral materyalin hacminde belirgin bir azalma olduğu gözlemlendi. İkinci dozdan yaklaşık 6 hafta sonra ise Lester, ilk pozitif testten tam 218 gün sonra negatif test sonucu alabildi.

İlk defa insan kanında mikroplastik tespit edildi 2 gün önce eklendi

Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr Mark Ponsford: "Bildiğimiz kadarıyla, kalıcı Covid-19 enfeksiyonunu temizlemek için mRNA aşısı ilk kez kullanıldı. Önemli olarak, aşı hasta tarafından iyi tolere edildi ve başarılı bir şekilde güçlü bir antikor ve T-hücre tepkisi indüklendi. Ian'ın geçmişte geleneksel aşılara tepkisinin son derece sınırlı olduğu göz önüne alındığında, bu dikkate değerdi." dedi.

Bilim insanları, bunun mRNA aşılarının geleneksel profilaktik yaklaşımların yanı sıra terapötik amaçlar için kullanılabileceğini gösteren ilk çalışma olduğunu vurguluyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

İlk kez Covid-19'u tedavi etmek için mRNA aşısı kullanıldı