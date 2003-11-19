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Türk Telekom'dan yeni ADSL tarifesi

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
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Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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TT yılbaşından önce fiyat düzenlemesine giderek, üst kısımda önemli fiyat indirimleri yaptı. Daha önce aylık 170 milyon TL olan 256/64 bağlantı şu anda yarı fiyatına yani aylık 87 milyon TL'ye geliyor. Aynısı 512/128 bağlantı için de geçerli o da ciddi bir indirimle 141 milyon TL'ye indi. Özellikle firmalar için 512k çok uygun.

Fiyat tablosunda dikkat çeken diğer nokta ise yeni portların gelmesi ile pek çok kişinin tercih ettiği 128/32 bağlantının 60 milyon TL'ye çıkması. Burada ciddi bir dengesizlik olmuş. Açıkçası bütçesi biraz uygun olanların 256/64'i tercih etmesi fiyat/performans açısından daha uygun.

Bu arada 1$'a (2 Yıllık sözleşme) bile modem alınabilen Kablo-internet tarafında ise henüz bir hareket yok. Tabii burada bir değişik olması da Türk Telekom'a bağlı olduğundan ve henüz bir indirim olmadığından Kablo-internet kullanıcılarının durumu belirsiz. Umarız benzer bir ayarlama ve hız artışı kablo kullanıcıları için de kısa süre de geçerli olur.

Bu fiyatların Avrupa'daki benzerlerinden yüksek olduğunu vurgulayarak yeni listeyi sunalım:

HIZI (Kbps) BAĞLANTI ÜCRETİ AYLIK ÜCRET
128/32 60.000.000
60.000.000
 
256/64 87.000.000
87.000.000
 
512/128 141.000.000
141.000.000
 
1024/256 249.000.000
249.000.000
 
2048/512 465.000.000 465.000.000

Son bir not: Yukarıdaki fiyatlar yeni sözleşme yapacaklar için şimdiden geçerli olurken daha önce sözleşme yapmış ADSL kullanıcıları için Aralık 2003 tarihinden itibaren geçerli olacak.


http://www.telekom.gov.tr/tarifeler/tarife1.html Yorum Yaz
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Volkanbaba 9 yıl
hortmuş :D yeni tarife çıktı sandım
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srabonn 9 yıl
ya arkadaşlar bu ne fiyatlara bakıyorum 0 (sıfır) lara bakıyorum bağlantı hızlarına bakıyorum tekrar okuyorum ama tarihe bakmak aklıma gelmiyor bu konu nasıl çıkmış gene böyle
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TikaMasala 9 yıl
Yanlışlık olmuş, haber yeni diye yayınlanmış?!
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chatin_62 9 yıl
Haberin tarihi 2003. O gün için haber yeni. Yani yanlışlık haberde değil.
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ekog66 15 yıl
ben kablonet 64/16 kullanıcısıyım. ama 14-15k download hızım var. 128/32 de iki katmı oluyor acaba. Ve ADSl de nasıl. 128 bağlantılar 15k üzeri downloadmı yapıyor.
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AkSaKaL 16 yıl
şerefiasz telekom
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Dracul 16 yıl
olmuyi kardeş.
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WicherD 16 yıl
beyler bu adsl kablo gibi 64k olmuyormu
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kotukedi 16 yıl
walla bayramdan sonra gelip baglayacaklarını soylediler.. gelip baglasalarda bizde gorsek su meredin randımanını.. ama 128 adsl kullanıcılarının anlatımlarına gore ilk belirtiler pek hos degil.. gectigimiz gun bulundugum sehirin telekom muduryle gorustum merkezden gelen talimata gore ellerinden geldikce 256 dan yukarıya vermeye calıstıklarını dagılım onceliginide 256 dan yukarıdan baslayarak yapacaklarını soyledi.. sanırım dracul ewdeki hesap carsıya uymamaya basladı bile.. cunku 60 bin port bile anladıgım kadarıyla telekoma yuk olma yolu acmaya basladı.. bence ikinci ihaleyi biraz unutmak gerekecek gibi gorunuyor :)
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Dracul 16 yıl
bu 60 bin adsl portu acıldı iyi hoşta türkiyenin yurtdışı net çıkışında bi düzeltme yaptılarmı.yapmadılarsa zaten çok düşük olan çıkış iyice kötü olur.60 bin kişinin eklenmesi ve cogunun yogun kullanması demek herşeyin altüst olması demek olr.
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MegriM 16 yıl
Olmalı mutlaka, 18 milyon fark var 256Kbit ADSL ile.
Ben bekleyemem kablou, geçiyorum ADSL'e bayramdan sonra.
Kablo modemi satabileceğim paraya da DSL modem de buldum.
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Darkpower 16 yıl
aslında biraz para olucak 512/128 yada 1024/256 alıcaksın.üst sınırda gerçekten ilgi çekici bir düşme olmuş ama keseye göre konuşacak olursak genel olarak kötü bir fiyatlandırma.yine herkesin beklentileri boşa çıktı.bizde kablodan bir ses bekliyoruz,birşeyler olacak mı acaba?
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