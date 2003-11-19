Türk Telekom'dan yeni ADSL tarifesi

HIZI (Kbps) BAĞLANTI ÜCRETİ AYLIK ÜCRET 128/32 60.000.000

60.000.000

256/64 87.000.000

87.000.000

512/128 141.000.000

141.000.000

1024/256 249.000.000

249.000.000

2048/512 465.000.000 465.000.000

TT yılbaşından önce fiyat düzenlemesine giderek, üst kısımda önemli fiyat indirimleri yaptı. Daha önce aylık 170 milyon TL olan 256/64 bağlantı şu anda yarı fiyatına yani aylık 87 milyon TL'ye geliyor. Aynısı 512/128 bağlantı için de geçerli o da ciddi bir indirimle 141 milyon TL'ye indi. Özellikle firmalar için 512k çok uygun.Fiyat tablosunda dikkat çeken diğer nokta ise yeni portların gelmesi ile pek çok kişinin tercih ettiği 128/32 bağlantının 60 milyon TL'ye çıkması. Burada ciddi bir dengesizlik olmuş. Açıkçası bütçesi biraz uygun olanların 256/64'i tercih etmesi fiyat/performans açısından daha uygun.Bu arada 1$'a (2 Yıllık sözleşme) bile modem alınabilen Kablo-internet tarafında ise henüz bir hareket yok. Tabii burada bir değişik olması da Türk Telekom'a bağlı olduğundan ve henüz bir indirim olmadığından Kablo-internet kullanıcılarının durumu belirsiz. Umarız benzer bir ayarlama ve hız artışı kablo kullanıcıları için de kısa süre de geçerli olur.Bu fiyatların Avrupa'daki benzerlerinden yüksek olduğunu vurgulayarak yeni listeyi sunalım:

Son bir not: Yukarıdaki fiyatlar yeni sözleşme yapacaklar için şimdiden geçerli olurken daha önce sözleşme yapmış ADSL kullanıcıları için Aralık 2003 tarihinden itibaren geçerli olacak.

http://www.telekom.gov.tr/tarifeler/tarife1.html