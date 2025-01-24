Vodafone yeni müşterilere ADSL ve VDSL hizmetini sonlandırıyor

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye’den bugün yapılan açıklamaya göre yeni müşterilere ADSL ve VDSL internet hizmet sunulmayacak. 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren yalnızca fiber altyapının bulunduğu bölgelerdeki yeni internet başvuruları kabul edilecek.

Vodafone bu kararın gerekçesini, “Toptan kiralama yoluyla hizmet verilen mevcut bakır altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetleri” olduğunu söylüyor. Müşterilerin hizmetten memnun olmadığını ve sürekli kesinti yaşadığı belirtiliyor. Kiralama yoluyla sunulan ADSL ve VDSL internet hizmetinde müşterileri mutlu edecek standartlarda hizmet sunulmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Vodafone daha iyi hizmet sunabilmek için 1 Nisan 2025’ten itibaren sadece fiber altyapının bulunduğu adreslere yeni abonelik satışı gerçekleştirecek. Mevcut ADSL ve VDSL müşterilerine hizmet sunulmaya devam edilecek.

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Bakır altyapının sorunları hakkında detaylı açıklama yapan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“1 Nisan'dan itibaren ev internetinde DSL, başka bir deyişle bakır altyapı tabanlı internet hizmeti satışını durduruyoruz. Bundan sonra yeni müşterilerimize sadece fiber internet hizmeti vereceğiz. Bunun birinci sebebi, bize ait olmayan bakır altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetleri. Müşteri bu üründen memnun değil; çünkü altyapıda sürekli kesinti yaşanıyor. Fiberin olmadığı bölgelerde kiralama yaptığımız bakır altyapıyla, istediğimiz ve müşterilerimizi mutlu edecek standartlarda hizmet sunmakta zorlanıyoruz. Bu olumsuz deneyimin nedenlerinden biri arıza oranı. Bakır altyapıda müşterilerimizin yaşadığı arıza oranı fibere göre 2 kat fazla. Müşterilerimizin yaklaşık %5’i her ay bir arıza kaydı oluşturuyor. Ayrıca, fiber hizmeti bulunmayan noktalarda port yetersizliği sebebiyle tüketicinin mağdur olması söz konusu. Envanter açısından da sıkıntılar var. Sistemde port var görünürken, sahaya inildiğinde port tahsisinde kayıplar yaşıyoruz. Fiber altyapı daha hızlı ve bu altyapıyla hizmet verdiğimiz müşterilerin iptal oranı daha düşük. Dolayısıyla, fiber altyapı olmayan, sadece bakır altyapı olan yerlerde yeni müşteri alımı yapmayacağız. Ev interneti müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için bu kararı aldık. Bizim için müşterilerimizin mutluluğu ve refahı öncelikli. Müşterilerimize mutsuz olacakları bir ürünü satmamayı tercih ediyoruz. Bakır altyapı gibi eski ve kötü deneyim sunan teknolojiler satmak istemiyoruz. Bu kararımızın, yeni nesil teknolojilerin hayata geçmesi için teşvik edici bir etkisi olmasını umuyoruz.”



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