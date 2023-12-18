Araç içi kamera tavsiyesi arayanlara en iyi araç kameraları (2023)

En iyi araç kamerası modelleri, direksiyon başındayken kendinizi güvende hissetmenizi ve çevrenizde yolda olup biten her şeyi video olarak kayıt altına alacak şekilde tasarlanmıştır. Hırsızlık veya kaza durumunda aracınızın önünü (çoğunlukla içini) izleyen bir araç kamerası takmanız, olası bir felaket durumunda kendinizi, yanınızdakileri ve arabanızı korumanın kolay ve uygun fiyatlı bir yoludur. İster aracınız hareket halindeyken güvenliği artırmak istiyor olun, ister park halindeyken içinizin rahat olmasını istiyor olun, isterseniz de sadece yolculuğunuzu kaydedecek bir kamera istiyor olun, 2023 en iyi araç içi kamera tavsiye listemizde size uygun bir seçenek var.

Araç iç kamera yorumları dikkate alınarak, en iyi araç kamerası markaları sıralamasında Xiaomi 70Mai, 360, Garmin ve Viofo geliyor. 4K'ya kadar kaliteli kayıt yapmaları ve işlevsel olmalarıyla 2023’te alınabilecek en iyi araba kameraları 360 G300, 70MAI A500S Pro ve Viofo A129 olarak sıralanabilir.

1️⃣ 360 Dash Cam G300 Tam Boyutta Gör 1296p üstün HD video kalitesi

Net gece görüşü

160 derece ultra geniş görüş açısı

Dahili GPS ve Google Haritalar

Time-lapse (Hızlandırılmış) kayıt

Döngü kayıt (128GB'a kadar microSD kart desteği)

Kolay kurulum ve bağlantı

Boyut: 105 x 56 x 30mm

Telefonla bağlantı

Acil durum kaydı

Park ekranı

Pil: 300 mAh 360 G300H Araç İçi Kamera Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Araç kamerasını çalıştırmak, uygulamasını yüklemek falan derken kurulum sadece 3 dakikada tamamlandı. Mükemmel kayıt yapıyor; donma, takılma, ısınma, gecikme hiçbir şey yok. Araç içindeki sesleri de çok iyi kaydediyor. 1’er dakika kayıt yapması beni çok memnun etti. Böylece videoyu daha sonra düzenlemekle uğraşmıyorsunuz. Gece çekimi de muhteşem. 128GB hafıza kartı taktım, çalıştı. Yani 128GB’a kadar destekliyor. Öndeki araçların plakasını çok iyi okuyor ama belli bir mesafeye kadar. Yani 5 metre mesafeden okuması iyi. Bu ürünün amacı kaza gibi durumlarda öndeki yakın araçları tespit etmek. İşlemcisi, çipi falan en iyilerden bilginiz olsun. ✍🏻 Direk araç elektriğine değil de powerbanke bağlamak daha mantıklı. Böylece araç 24 saat kayıt altında. Dahili GPS çok iyi çalışıyor. Herhangi bir sarsıntıda acil durum kaydı alanına kayıt ediyor ve onu siz onaylamadan otomatik silmiyor. Hafıza kartını High Endurance almanız önemli. Herkese tavsiye ederim.

2️⃣ 70mai Dash Cam 4K A800S Tam Boyutta Gör 4K UHD süper çözünürlükte kayıt

Olağanüstü görüntü kalitesi (7x kat yüksek kaliteli cam lens, Sony IMX415 sensörü)

Çift kanal kayıt

Kolay kurulum

Kızılötesi gece görüşü

140 derece görüş açısı

3D dinamik gürültü azaltma

24 saat akıllı park gözetimi

Gelişmiş sürücü destek sistemleri

Yerleşik GPS

Telefondan kontrol ve görüntü paylaşımı

Tamamlanan sürüşün rota takibi

Hızlandırılmış kayıt

Döngü kayıt

Pil: 500 mAh 70mai Dash Cam A800S Araç İçi Kamera Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gece görüşü başarılı, plakalar gayet net okunabiliyor. Antalya sıcağında ön camda eriyen birçok ekipman gördüm ama 70MAI gercekten bu konuda da yüksek malzeme kalitesinden ödün vermemiş. Yazılım güncellemesi geliyor, böylece iyileştirmelerin devam ettiği düşünülebilir. Her ani çukur veya yoldaki bozukluklarda acil kayıt başlıyor; sert süspansiyonlu araçlar için sık bir şekilde bu kaydı yapması beklenebilir. Arka kamera ve akü bağlantı seçenekleri paketi tamamlıyor. İsteklerimi karşıladı. ✍🏻 Paketleme iyiydi. A800s-1 set alacağıma ayrı ayrı bunu ve arka kamerayı alıp taktım, %15 tasarruf ettim. İçinde ihtiyaç duyacağınız tüm malzemeler var. 2023 Ford Courier aracım için aldım, ön aynanın altına taktım. Hoş, güzel durdu. Sarsıldığında acil durum kaydı alıyor ama oldukça hassas; Belirli bir hızda giderken ufak bir çukura bile girseniz kaydediyor.

3️⃣ Viofo A129 Duo Tam Boyutta Gör Çift kanal Full HD video kaydı

Çift bant Wi-Fi (2.4 GHz ve 5 GHz)

Sony Starvis görüntü sensörü

F1.6 diyafram açıklığına sahip 7 elementli cam lens

2.0 inç HD LCD Ekran

140 derece geniş görüş açısı

GPS kaydedici (Dahil)

G-sensörü ve Hareket algılama desteği

Park modu desteği

Kolay takma/çıkarma

256 GB'a kadar Micro SD kart desteği

Video çözünürlüğü (Ön ve Arka): Full HD (1920x1080P 30FPS) Viofo A129 Duo Araç Kamerası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kameranın kullanımı çok rahat. Türkçe menü var. Araca monte etmesi kolay fakat size tavsiyem kabloları aracın hava yastık alanlarından, tavan bölmesinden değil de alt döşemelerden geçirip uzatın. Park modunu sıfır araçta kullanmanızı tavsiye etmem zira aracın elektronik sistemi garantiden çıkabilir. Yani sigorta kutusu, akü gibi yerlere bağlarken iki defa düşünün derim, ben bağlatmadım. Bu sebeple bu özelliğini kullanmadım. Zaten önemli olan trafikte kayıt almak. Sadece trafik güvenligi icin kullaniyorum. Park halinde kayıt için powerbank kullananlar da var sanıyorum. İhtiyacınıza göre tercih sizin. Görüntü kalitesi gayet iyi. Telefona oldukça hızlı indiriliyor. İndirilen görüntülerde yakınlaştırma vs. yaptığınızda yandan gecen araçların plakaları dahi rahatça okunuyor. Gece görüntüsü de çok iyi. Tereddutlerim vardı ama şimdilik memnun kaldım. Kapasitörlü olması, GPS'i olması, hız km bilgisinin yer alması tercih sebebim oldu. ✍🏻 Piyasanın en iyisi. Tek ve çift kamerada en başarılı marka. Türkçe menülü, WiFi özellikli. Çekilen görüntüleri cep telefonunuza, tabletinize anında indirebiliyorsunuz. Hafıza kartını çıkar, bilgisayara tak derdi yok.Yolda giderken arka koltukta oturanlar tabletlerinden ön ve arka kamera görüntülerini online izleyebiliyor. Gece ve gündüz görüntü kalitesi çok iyi. Tüm görüntüler HD kalitesinde, çok net. Ön ve arka kamerada çok net görüntü var. Sürekli güncelleme desteği var ve güncellemek çok basit. Arabaya montajını kendim yaptım, internette tesisat ve montaj ile ilgili bilgiler var. Pahalı ama parasını sonuna kadar hak ediyor. Ne alacağım diye kararsız iseniz boşuna başka markalara bakmayın, bunu alın, pişman olmazsınız.

4️⃣ Xiaomi 70Mai Araç İçi Kamera Tam Boyutta Gör Video çözünürlüğü: 1920 x 1080p Full HD

Gece görüşü

64 GB’a kadar MicroSD kart desteği

130 derece görüş açısı

Telefonla bağlantı Xiaomi 70Mai Araç Kamerası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Dikiz aynasının hemen arkasına kutusundan çıkan bant ile yapıştırdım. Yapışkan yüzeyi güçlü olduğu için yerinden sökülmesi zor gibi duruyor. 3 metrelik 5W adaptörü bulunan kablosunu kapı fitilleri ve torpido arkasından geçirerek 12V çıkışa bağladım. 70mai uygulaması iOS ile sorunsuz çalışıyor. Cihaza kendi Wi-Fi ağından bağlanıyorsunuz. Videoları telefonunuza yine bu uygulama üzerinden indiriyorsunuz. Çeşitli ayarları mevcut. Ancak normal kayıt ve acil durum kayıt için hafıza boyutları ayarlanmıyor. Taktığınız SD karttan kendi kendine normal için 45 GB, acil için 13 GB hafıza ayırıyor. Görüntü kalitesi çok iyi ya da çok kötü değil, kabul edilebilir seviyede. Neyin ne olduğu belli oluyor. Kaza veya tehlikeli bir an sonrası elinize sağlam, anlaşılır deliller geçiyor. ✍🏻 Yaklaşık olarak 1 aydır kullanıyorum. Çok memnum kaldım. Beklediğim gibi videolar Full HD ve akıcı. Gece ve gündüz çekimleri tatminkar. Hatta gece çekimi yakını daha net ama uzağı daha bulanık diyebilirim. Kablosu uzun ve bence çoğu araç için yeterli. Bozuk bir yoldan geçince ve ani fren yapınca yaklaşık 3 dakikalık bir kayıt alıyor ve ayrı bir albümde depoluyor; bu, güzel bir özellik. Direk kendi yapışkanıyla cama yapıştırdım, gayet sağlam durdu.

5️⃣ 360 Dash Cam HK30 Tam Boyutta Gör 1080p HD video kaydı

130 derece geniş görüş açısı

4 Full HD yuvarlak cam lens

Park takibi ve titreşim sensör sistemi

WiFi ile telefonla bağlantı

Boyut: 97.9 x 47 x 48.7mm

Pil: 200 mAh 360 HK30 WiFi Araç İçi Kamera Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Öncelikle ne amaçla araç kamerası aldığınızı, ne kadar süre ile kullanacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Ben bireysel amaçlı şahsi aracıma kaza veya olumsuz bir durumu kanıtlamak amacıyla aldım ve bunun için gayet iyi bir ürün. 2. olarak kamerayı araca monte ettikten sonra güç kablosunu takıyorsunuz, kamera açılıyor (arka bölümdeki ışık yeşil yanıyor, ilk kurulumda ses İngilizce geliyor), telefonunuzun Wi-Fi ile bağlandıktan sonra bir kez sol tarafta bulunan açma düğmesine basmanız gerekiyor. Bu sayede telefonunuzla bağlantıya onay veriyorsunuz. 360+ mobil uygulamasını indiriyorsunuz, sağ üstte bulunan Ayarlar bölümünden dili isterseniz Türkçe seçiyorsunuz. Kurulum bu kadar. Diğer ayarlar kendi keyfinize kalmış. 3. olarak Wi-fi bağlantısı ile anlık canlı görüntüyü telefondan izleyebiliyorsunuz, telefon ekranı üzerinde bulunan kamera resmine basınca 15 sn. görüntü kaydını anlık telefona kaydediyor. Wi-Fi bağlantısı olduğu için anlık görüntü akışı o kadar net olmuyor ama hafıza kartını kameradan çıkarıp bilgisayar vb. izlediğiniz zaman görüntünün çok net ve akıcı olduğunu görüyorsunuz. 4. olarak sadece kaza veya önemli anlar için bir araç kamerası alacaksanız çok çok iyi. Bir üst modeli ekran, gps ve çözünürlüğü biraz daha kaliteli diye neredeyse iki katı fiyatı. Bana göre gerek yok. ✍🏻 Yoldaki araçların önüne atlayan tehlikeli scooter kullanıcıları yüzünden kamera almak zorunda kaldım. Ürünü araç kamerası yorumlarına göre inceleyerek aldım. Cihazın kendi ekranı yok; WiFi ile cihaza bağlanıp canlı anlık ve kayıtlı görüntüleri görebiliyorsunuz. Kayıt görüntüleri güzel, gece yakın mesafedeki plakalar okunabiliyor. Tek eksiği; kendi üzerinde ekranı olmaması. G300H modelinde ekranlı olduğu için cihaza kendi ekranından ulaşabilirken bunda sadece WiFi ile ulaşılabiliyor. Kayıt performansı güzel. Acil durum hassasiyetini düşürmek gerekiyor, her kasiste acil durum kaydı başlıyor.

6️⃣ 70Mai Dash Cam M300 Tam Boyutta Gör 3MP kamera, 1296p kalitede kayıt

140 derece geniş görüş açısı

24 saat akıllı park gözetimi

3D gürültü azaltma ve WDR teknolojisi

Telefondan kontrol (70Mai uygulaması)

Hızlandırılmış kayıt

Döngü kayıt

Dahili LED gösterge 70Mai M300 Araç İçi Kamera Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Merhabalar, kameranın içeriği gayet yeterli, görüntü kalitesi gayet iyi ve plakalar rahat okunabiliyor. Program QR kodu ve WIFI şifresi kullanım klavuzu içinde yazıyor. Kamerayı programa entegre edip kullanması çok hızlı oluyor. Ben 64 GB hafıza kartı taktım, şimdilik gayet yeterli görünüyor. Kameranın kablosunu tavan halısı, kenarlıklar ve kapı fitilinin altından geçirerek çakmaklığa kadar getirdim, çevrede göz zevkimi bozacak, kötü duracak bir görüntü oluşturmadı. Bu zamanda aracınıza ve kendine yapabileceğiniz en büyük iyilik bu olabilir. Tavsiye ederim. ✍🏻 Ürün fiyatına göre gayet iyi ve kaliteli. Uygulama üzerinden bazı değişiklikleri yapabiliyorsunuz. 70mai sitesinde Türkçe kullanma kılavuzu mevcut ordan da bakabilirsiniz. Araçta fazla göze çarpmıyor. Türkiye'de park modülünü bulamadım ama. Park modülü olmadan park esnasında kayıt yapmıyor. Yan şeritten geçen aracın plakası okunuyor. Ses ve görüntünün kesik kesik geldiğini yazanlar olmuş. Video oynatıcınızın codec ayarı ile düzeliyor. Araç içindeki sesleri fazlasıyla kayıt ediyor.

7️⃣ Garmin Dash Cam Mini 2 Tam Boyutta Gör 1080P HD video kaydı

140 derece görüş açısı

Acil durumda güvenli alana online kayıt

Eller serbest sesle kontrol

Uzaktan kontrol için canlı görünüm takibi (Garmin Drive uygulaması)

Park koruma özelliği

Çift USB girişi

512GB'a kadar MicroSD kart desteği

8️⃣ 360 Dash Cam G500H Tam Boyutta Gör Ön 2K, Arka 1080P video kaydı

Net gece görüşü

Yerleşik GPS ve Google Maps

Hızlandırılmış kayıt alma

Döngü kayıt

128GB'a kadar MicroSD kart desteği

Boyut: 93.28 x 87.5 x 34.8mm

Pil: 300 mAh 360 G500H Araç İçi Kamera Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Daha öncesinde 2 yıl başka marka kamera kullandım. Batarya problemi yaşayıp servis desteği bulamayınca bu markaya yöneldim. 360 markasının resmî distribütör garantili ürünü olması ve çok satan 360 G300 modeli hakkındaki olumlu yorumlardan etkilenerek 2 kameralı ve çözünürlüğü yüksek olan bu modeli tercih ettim. Kamerayı çakmaklığa değil, direkt kilit sisteminin bağlı olduğu tavan aydınlatmasına bağladım. Aksi halde start stopta sürekli kapanıp açılması veya kontak kapattıktan sonra kapı açıp kapatmalarda sürekli devreye girip acil durum kaydı yapması bütün araç içi kameralarda görülen sorunu yaşatıyor. Sigortaya sağlıklı bir fusetap aparatı ile elektrikçiye montaj yaptırmanızı tavsiye ederim. Kamera dizayn olarak oldukça şık görünümlü. Vantuzlular gibi kaba bir görüntüsü yok. Arka kamerayı da tavan döşemesi kenarlarına gizleyerek arka camın önüne, iç kısma montajladım. Aracımın kendi geri görüş kamerasının olması nedeniyle plakalığa koymadım. Ancak koyacak olsaydım biraz büyük olması nedeniyle muhtemelen aracımda plaka üzerine sarkacaktı. Türkçe ses ve arayüzü olması harika. Çözünürlük yüksek. Ancak ışıkta odaklama konusunda her zaman çok da başarılı diyemem. Güneş yansıması, tünel giriş çıkışları, far ve stop parlaması gibi durumlarda plaka okunmuyor. Bazen günes öyle parlıyor ki komple bir arabanın görünmediği bile oluyor. Özellikleri ise oldukca tatmin edici. 1-3-5 dk şeklinde kayıt süresi, çözünürlük seçme, hızlandırılmış kayıt, harici batarya bağlayarak sürekli park modu, seyahat güzergahını ve verilerini navigasyon üzerinden kaydetme gibi ekstra özellikleri de göz önünde bulundurursak fiyatına göre oldukça başarılı bir ürün. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. ✍🏻 Ürün kalitesi ve görüntü kalitesi olarak gayet yeterli. Bağlantısını araç audio sistemleri bağlayan bir yerde yaptırdım. Araç kontağı ile açılıyor. Kontak kapanınca park moduna geçiyor. Geri vitese takınca ekrana geri kamerası görüntüsü geliyor. Kayıtları telefondan izleyip istediğimi telefona indirebiliyorum. İndirdiğim videoda konum ve hız bilgileri de yer alıyor. Kamera boyutu beklediğimden biraz daha ufak ancak uygulama ile telefona bağlanması bu sorunu gideriyor. Ben beğendim. Umarım görüşlerim almayı düşünenlere yardımcı olmuştur.

9️⃣ Viofo A119 V3 Tam Boyutta Gör Quad HD+ video kaydı

Sony STARVIS IMX335 5MP sensör

F1.6 diyafram 7 element cam lens

2 inç HD LCD ekran

140 derece geniş görüş açısı

G-Sensörü ve Hareket algılama

Park modu

GPS kaydedici

256GB'a kadar MicroSD kart desteği Viofo A119 V3 GPS Araç Kamerası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Zaten piyasadaki en iyi marka bu. 2-3 yıldır kullananlar bu kameranın sıcağa ve güneşe karşı taş gibi dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Bataryalı ürünler sıcağa pek gelmiyor ama bu ürün kapasitörlü olduğu için sıcağa karşı ciddi şekilde dayanıyor. Ayrıca kamera görüntüleri gündüz ve gece çok iyi, plakaları rahatlıkla okuyabiliyosunuz. GPS ile gelmesi de ayrı bir güzellik. Görüntülerin altına plakanızı ve aracınızın marka-modelini yazabilirsiniz. Tek eksiği WiFi olmaması. Kaydettiğiniz görüntüleri almak için kartı çıkarıp takmanız gerekiyor. ✍🏻 Çok memnun kaldım. Görüntü kalitesi gayet yeterli. 128GB hafıza kartı taktım, önce hata verdi ama araştırdığımda öncelikle kartı formatlamam gerektiğini öğrendim. Kartı direk olarak kameraya takılı iken bilgisayar kullanmadan formatlayabiliyorsunuz. Türkçe dil seçeneği olması da bir avantaj.

🔟 70mai A500 S Pro Plus Tam Boyutta Gör 1944P video kaydı

Çift kanal kayıt

Kolay kurulum

1080P ve 130 derece görüş açısı

Kızılötesi gece görüşü

3D dinamik gürültü azaltma, Geniş dinamik aralık

24 saat akıllı park gözetimi

Gelişmiş sürücü destek sistemleri

Dahili GPS

Telefondan kontrol (70mai uygulaması)

Tamamlanan sürüşün rotasını takip etme

Hızlandırılmış kayıt

Döngü kayıt

Pil: 500 mAh 70mai A500 S Pro Plus Araç Kamerası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Mükemmel bir araç kamerası. Görüntü gece-gündüz muhteşem, görüntüye hız ve gps bilgisini yazması da çok önemli. Sigorta kutusundan elektrik aldığım için up02 kabloya gerek kalmadan 7/24 kayıt yapıyor. Çok elektrik çekmiyor, yani akü için de sorun olmuyor. Görüntü almak istediğimde telefondan uygulamaya girip görüntüyü direk indiriyorum. Tamamen kullanıcı dostu yapmışlar. Fiyatına sonuna kadar hakediyor. Trafikte görüntü, kanıt açısından kesinlikle çok gerekli. Diğer bilindik markaların görüntüleri vasat ama Xiaomi bu işi gerçekten yapmış. ADAS'ı açarsanız şerit değiştirince, öndeki araca çok yaklaşınca, ani sarsıntılarda vs. uyarı bile veriyor. ✍🏻 Araç içi kamera çok iyi, kesinlikle parasını hakediyor. Yol şeritlerini gayet iyi okuyor ve sizi uyarıyor. Araca fazla yaklaştığınızda uyarı veriyor. Hızınızı ve konum bilgisini videoya işliyor. Çukura dahi girseniz emergency video oluşturuyor. 128GB hafıza kartını okudu. Normal kullanımda 10 günlük kaydı geriye dönük görebiliyorum. Görüntü ve ses kalitesi harika. +1 kesinlikle tercih edin.

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2023 en iyi araç kamerası markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimlerine göre en iyi araç içi kameralara yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan araba kamerası ürünlerine Şahane Cuma indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Araç içi kamera alırken nelere dikkat edilmeli 🚗 Tam Boyutta Gör Görüntü kalitesi Batarya kapasitesi Depolama alanı Montaj yöntemi Kablosuz bağlantı GPS işlevi Yerleşik ekran Sürekli kayıt Park modu Gece görüşü

En İyi Araç İçi Kamera Tavsiyeleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 24762

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En iyi araç kamerası tavsiyeleri