    Patronların 14 milyonluk oyuncağı yenilendi: İşte yeni BMW 7 Serisi

    BMW, yeni 7 Serisi ile sadece amiral gemisini güncellemiyor; markanın tüm geleceğini şekillendirecek Neue Klasse teknolojilerini sahaya indirerek oyunun kurallarını değiştiriyor.

    BMW, amiral gemisi sedan modeli BMW 7 Serisi'ni kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Öyle ki şirket, model için şimdiye kadarki en kapsamlı makyaj operasyonunu yaptığını söylüyor. Bu güncelleme, markanın Neue Klasse felsefesini mevcut tüm modellere nasıl adapte edeceğinin açık bir ön izlemesi niteliğinde.

    Yeni BMW 7 Serisi özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni 2026 BMW 7 Serisi ve BMW i7 tanıtıldı
    Yeni 7 Serisi hâlâ içten yanmalı ve elektrikli motorları destekleyen CLAR platformunu kullanıyor. Yani tamamen elektrikli Neue Klasse mimarisine geçilmiş değil. Tasarım tarafında da “vizör yüz” gibi radikal detaylar yok. Ancak detaylara inildiğinde BMW’nin yön değiştirdiği açıkça görülüyor.

    Önde artık daha dar ve yatay çizgili bir dev böbrek ızgara yer alıyor. İnce gündüz farları doğrudan bu ızgaraya bağlanırken, ana farlar tamponun yan hava girişlerine gizlenmiş durumda. BMW bu kez tasarımı parçalamak yerine daha sade ve blok bir görünüm tercih etmiş.

    Panoramic iDrive

    Yeni 2026 BMW 7 Serisi ve BMW i7 tanıtıldı
    Asıl büyük değişim ise kabinde yaşanıyor. Yeni 7 Serisi; BMW iX3 ve BMW i3 ile tanıtılan Panoramic iDrive sistemini kullanıyor. Ön cam boyunca uzanan Panoramic Vision ekranı ve 17.9 inçlik merkezi ekran, iç mekânın merkezine yerleşmiş durumda. Buna ek olarak yolcu tarafında 14.6 inçlik ayrı bir ekran sunuluyor.

    Arka koltukta ise BMW’nin iddialı “sinema ekranı” daha da geliştirilmiş. 31.3 inçlik 8K ekran artık dokunmatik, Zoom görüşmelerini destekliyor ve HDMI bağlantısı sunuyor. Ses tarafında ise 36 hoparlörlü, 1925 watt gücünde Bowers & Wilkins sistemi zirveyi temsil ediyor.

    Bu dijital dönüşümün arkasında tamamen yeni bir elektrik mimarisi bulunuyor. Neue Klasse’den alınan bu sistem, önceki nesle göre 20 kat daha fazla işlem gücü sunuyor. Ayrıca kablolama yüzde 30 hafifletilmiş ve yaklaşık 610 metre kablo azaltılmış.

    Yeni nesil bataryalarla 720 km'ye varan menzil

    Yeni 2026 BMW 7 Serisi ve BMW i7 tanıtıldı
    Elektrikli BMW i7 tarafında da önemli yenilikler var. Yeni nesil silindirik bataryalar sayesinde enerji yoğunluğu %20 artarken, kapasite 112.5 kWsa seviyesine çıkmış. Bu sayede 720 kilometreye varan menzil elde edilirken, 250 kW hızlı şarj desteğiyle %10’dan %80’e dolum sadece 28 dakika sürüyor.

    Diğer motor seçeneklerinde de güncellemeler mevcut. 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor artık 394 hp güç üretiyor. Şarj edilebilir hibrit 750e xDrive versiyonu ise 2027 başında gelecek. Bunun yanı sıra 48V hafif hibrit versiyonlar da listede olacak. V8 motorlu M Performance versiyonu da lansmandan kısa süre sonra seriye katılacak.

    Makyajlı BMW 7 Serisi'nin üretimi temmuz ayında başlayacak ve 2026'nın üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarına gelecek. Mevcut modelin fiyatları Türkiye'de 13.8 milyon TL seviyesinden başlıyor.

