Patronların 14 milyonluk oyuncağı yenilendi: İşte yeni BMW 7 Serisi

BMW, amiral gemisi sedan modeli BMW 7 Serisi'ni kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Öyle ki şirket, model için şimdiye kadarki en kapsamlı makyaj operasyonunu yaptığını söylüyor. Bu güncelleme, markanın Neue Klasse felsefesini mevcut tüm modellere nasıl adapte edeceğinin açık bir ön izlemesi niteliğinde.
Yeni BMW 7 Serisi özellikleriyle neler sunuyor❓
Önde artık daha dar ve yatay çizgili bir dev böbrek ızgara yer alıyor. İnce gündüz farları doğrudan bu ızgaraya bağlanırken, ana farlar tamponun yan hava girişlerine gizlenmiş durumda. BMW bu kez tasarımı parçalamak yerine daha sade ve blok bir görünüm tercih etmiş.
Panoramic iDrive
Arka koltukta ise BMW’nin iddialı “sinema ekranı” daha da geliştirilmiş. 31.3 inçlik 8K ekran artık dokunmatik, Zoom görüşmelerini destekliyor ve HDMI bağlantısı sunuyor. Ses tarafında ise 36 hoparlörlü, 1925 watt gücünde Bowers & Wilkins sistemi zirveyi temsil ediyor.
Bu dijital dönüşümün arkasında tamamen yeni bir elektrik mimarisi bulunuyor. Neue Klasse’den alınan bu sistem, önceki nesle göre 20 kat daha fazla işlem gücü sunuyor. Ayrıca kablolama yüzde 30 hafifletilmiş ve yaklaşık 610 metre kablo azaltılmış.
Yeni nesil bataryalarla 720 km'ye varan menzil
Diğer motor seçeneklerinde de güncellemeler mevcut. 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor artık 394 hp güç üretiyor. Şarj edilebilir hibrit 750e xDrive versiyonu ise 2027 başında gelecek. Bunun yanı sıra 48V hafif hibrit versiyonlar da listede olacak. V8 motorlu M Performance versiyonu da lansmandan kısa süre sonra seriye katılacak.
Makyajlı BMW 7 Serisi'nin üretimi temmuz ayında başlayacak ve 2026'nın üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarına gelecek. Mevcut modelin fiyatları Türkiye'de 13.8 milyon TL seviyesinden başlıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
23 Kişi Okuyor (1 Üye, 22 Misafir) 3 Masaüstü 20 Mobil
2217 kez okundu.
17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otomobil, bmw 7 serisi ve