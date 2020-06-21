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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 21 Haziran

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 21 Haziran itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 21 Haziran
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 21 Haziran Pazar günü itibariyle 40.496 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.192 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 187.685'e yükseldi.

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    21 Haziran koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da yaşanıyor. Son 24 saatte 23 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.950'ye ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.412 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 160.240'a yükselmiş oldu.

    21 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 327 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

    T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, son günlerde vaka sayılarının arttığı bazı illerdeki yoğun bakım hasta sayılarını da paylaştı. 20 Haziran itibariyle vaka artışı yaşanan bazı illerde COVID-19 sebebiyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı şöyle: 

    • Ankara: 84
    • Konya: 46 
    • Bursa: 43
    • Batman: 22
    • Siirt: 8
    • Van: 5

     



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deboern94 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    He he yedik tm
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    rammusty (mustafa tek) 1 sa. deboern94
    Yemezsen gargara yap. Elinde varsa bilgin yaz buraya
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    kibirli ateist 1 sa. yeni yorumcu deboern94
    Aferin delikanlı büyük oyunu bozdun senin gibi genç dimağlar sayesinde bu milleti kandıramayacaklar.


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    Yanıtla +2
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    deboern94 1 sa. yeni yorumcu rammusty
    Bana bak bilarer inanirim inanmam hür irademe kalmış birsey senin gibi tırrekler benim gibilerin düşüncelerine zincir vuramaz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    rammusty (mustafa tek) 1 sa. deboern94
    Çamur at izi kalsın ayağı tamam. Belgeye gerek yok. Tırrek sensin bu arada düzgün konuş
    Yanıtla +3
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    rammusty (mustafa tek) 1 sa. deboern94
    Yemezsen gargara yap. Elinde varsa bilgin yaz buraya
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    deboern94 1 sa. yeni yorumcu rammusty
    Bana bak bilarer inanirim inanmam hür irademe kalmış birsey senin gibi tırrekler benim gibilerin düşüncelerine zincir vuramaz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 12 dk.
    Sayılara inanmayanlar kendi sayılarını açıklasınlar da bilelim.

    Kaynakları da olsun ama.
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    Artizt (Mert ) 1 sa.
    Alışkanliklarimizi değiştirmedik ama günden güne azalıyor. :)))) Yarın 0 açıklasınlar hepimiz rahat edelim.
    1 Yanıt Yanıtla
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    CleanCoders (Fatih ) 44 dk. Artizt
    Maske takmayana para cezası var. bunun etkisi çok.
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    Sembroni 2 sa.
    Düşme eğiliminde umarım Ağustos'a doğru biter.
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    retarget 2 sa. yeni yorumcu
    2yle çarpmak gerek.
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    Neogenesis35 2 sa. yeni yorumcu
    Sınava giren kişiler hariç*
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    deboern94 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    He he yedik tm
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    rammusty (mustafa tek) 1 sa. deboern94
    Yemezsen gargara yap. Elinde varsa bilgin yaz buraya
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    kibirli ateist 1 sa. yeni yorumcu deboern94
    Aferin delikanlı büyük oyunu bozdun senin gibi genç dimağlar sayesinde bu milleti kandıramayacaklar.


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