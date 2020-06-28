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    Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum - 28 Haziran

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 28 Haziran itibariyle Türkiye'de koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum - 28 Haziran
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    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi. 28 Haziran tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, bugünkü vaka sayısı 1.356, vefat sayısı 15 ve iyileşen hasta sayısı da 1413.

    Düne kıyasla vaka sayısında 16, vefat sayısında 2 ve iyileşen hasta sayısında da 571 düşüş yaşandı. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 12, entübe hasta sayısında ise 15 artış meydana geldi.

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü tabloyla ilgili şunları söyledi: "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı."

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    Koronavirüs salgınında dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 28 Haziran verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 9.843.073 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 495.760. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, bugün 189.077 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 4.612 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Laifatzu (laimu ) 25 dk.
    sınavın belirtileri carsamba persembeye kadar çıkar. suankiler 4 5 gün öncesi. vefat sayısı düşük, vaka öncekilerine göre artmış. dikkat edene bişey olmaz, halt edip, hicbir tedbiri karsilamayip hasta olanlar artık kendini düşünsün.
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    clubkibris (Kıbrıs Gece) 1 sa. yeni yorumcu
    http://kibrisgecehayat.com/
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    BLODTR58 1 sa.
    Cidden bilgili birisi yazar ise memnun olurum; Sizce bu durum seneye okula gitmemizi engelleyecek mi, açıkcası ben otobüste popo popoya gidiyorum okuluma. Bildiğin deyiyor derecede yani. Ne yapılabilir?
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    MR_ (emre sakiner) 1 sa.
    tüm gün yasak vardı, gençler aileler sınavda, tatilde deniz kıyısında,avm de piknikte, haftasonu ve sayıya bakın, birileri tabloda düşürüyor ama gerçekler öyle değil...



    dün söylemiştim haftasonu sayı yasaklar ve yolculuk, tatil yüzünden düşer diye, son koz maske ama o da tutmadı...
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    tornado34 (Önder Pektaş) 1 sa. MR_
    İyi de bu veriler 4-5 gün öncesinin sonuçları. Test sayısı belirtisi şikayeti olanların gidip test yaptırmasıyla ortaya çıkar. Haftasonu verilerini 4 gün sonra görürüz. Düşecek mi artacak mı bakacağız.
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    matrix52 1 sa.
    yoğun bakım ve entübe hastalarda artış devam ediyor
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 1 sa. yeni yorumcu
    Hala çok fazla ilerleyiş var
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