Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum - 28 Haziran

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi. 28 Haziran tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, bugünkü vaka sayısı 1.356, vefat sayısı 15 ve iyileşen hasta sayısı da 1413.

Düne kıyasla vaka sayısında 16, vefat sayısında 2 ve iyileşen hasta sayısında da 571 düşüş yaşandı. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 12, entübe hasta sayısında ise 15 artış meydana geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü tabloyla ilgili şunları söyledi: "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı."

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Koronavirüs salgınında dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 28 Haziran verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 9.843.073 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 495.760. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, bugün 189.077 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 4.612 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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