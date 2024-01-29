Türkiye'deki araç parkının yaş ortalaması 14,5

Otomotiv pazarı 2023 yılında rekorlara sahne olarak 1,2 milyon adedi aştı. Peki detaylara inildiğinde ülkenin toplam araç parkında durum ne? EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan veriler, vatandaşın alım gücü düştükçe yollardaki otomobillerin yenilenemediğini gösteriyor.

2023 yılında Türkiye'deki toplam araç parkının yüzde 58'e yakını (15.221.134 adet) otomobillerden oluşurken bu otomobillerin;

Yüzde 22,52'sinin 0-5 yaş,

Yüzde 22,90'ının 6-10 yaş,

Yüzde 16,98'inin 11-15 yaş,

Yüzde 11,25'inin 16-20 yaş,

Yüzde 26,36'sının 21 yaş ve üzerinde olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör Bu oranlara göre ülkemizdeki otomobillerin yüzde 55'e yakını 11 yaş ve üzeri gruba giriyor. 8.3 milyon adede denk gelen bu oran, geçen yıla göre 2,5 puan (%52,5) artmış durumda. 0-10 yaş aralığındaki otomobillerin toplam araç parkındaki oranı ise 2023 yılında yüzde 47,5'tan yüzde 45'e gerilemiş.

Paylaşılan son orana bakıldığında Türkiye'nin araç parkındaki 15.2 milyon araçtan 4 milyon adetten fazlasının 21 yaş ve üzerinde olduğu görülüyor. Genellikle kırsal kesimde kullanılan Renault Toros ve Tofaş'ın kuş serisi olarak adlandırılan modelleri, bu otomobiller arasında başı çekmeye devam ediyor.

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Satılan sıfır otomobiller arasında dizelin payı epey gerilese de yollardaki araçların hala yüzde 36'sı dizel yakıtlı. Benzinli otomobillerin payı ise son yıllarda yüzde 28,7'ye kadar gerilemiş durumda. LPG'nin oranı ise yüzde 34'e yakın. Elektrikli otomobiller son yıllarda yükselişte olsa da toplam otomobil parkındaki payı şu an sadece yüzde 0,5.

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