Türkiye'deki araç parkının yaş ortalaması 14,5

Otomotiv pazarı 2023 yılında rekorlara sahne olarak 1,2 milyon adedi aştı. Peki detaylara inildiğinde ülkenin toplam araç parkında durum ne? EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan veriler, vatandaşın alım gücü düştükçe yollardaki otomobillerin yenilenemediğini gösteriyor.
2023 yılında Türkiye'deki toplam araç parkının yüzde 58'e yakını (15.221.134 adet) otomobillerden oluşurken bu otomobillerin;
- Yüzde 22,52'sinin 0-5 yaş,
- Yüzde 22,90'ının 6-10 yaş,
- Yüzde 16,98'inin 11-15 yaş,
- Yüzde 11,25'inin 16-20 yaş,
- Yüzde 26,36'sının 21 yaş ve üzerinde olduğu görülüyor.
Paylaşılan son orana bakıldığında Türkiye'nin araç parkındaki 15.2 milyon araçtan 4 milyon adetten fazlasının 21 yaş ve üzerinde olduğu görülüyor. Genellikle kırsal kesimde kullanılan Renault Toros ve Tofaş'ın kuş serisi olarak adlandırılan modelleri, bu otomobiller arasında başı çekmeye devam ediyor.
Satılan sıfır otomobiller arasında dizelin payı epey gerilese de yollardaki araçların hala yüzde 36'sı dizel yakıtlı. Benzinli otomobillerin payı ise son yıllarda yüzde 28,7'ye kadar gerilemiş durumda. LPG'nin oranı ise yüzde 34'e yakın. Elektrikli otomobiller son yıllarda yükselişte olsa da toplam otomobil parkındaki payı şu an sadece yüzde 0,5.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.