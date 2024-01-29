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    Anlık Bildirim

    Türkiye'deki araç parkının yaş ortalaması 14,5

    Türkiye'de yollarda olan 15.2 milyon otomobilin 4 milyon adedi 21 yaş ve üzerinde. Vatandaşın alım gücü düştükçe araçların yenilenmesi de sekteye uğruyor.        

    Otomotiv pazarı 2023 yılında rekorlara sahne olarak 1,2 milyon adedi aştı. Peki detaylara inildiğinde ülkenin toplam araç parkında durum ne? EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan veriler, vatandaşın alım gücü düştükçe yollardaki otomobillerin yenilenemediğini gösteriyor.

    2023 yılında Türkiye'deki toplam araç parkının yüzde 58'e yakını (15.221.134 adet) otomobillerden oluşurken bu otomobillerin;

    • Yüzde 22,52'sinin 0-5 yaş,
    • Yüzde 22,90'ının 6-10 yaş,
    • Yüzde 16,98'inin 11-15 yaş,
    • Yüzde 11,25'inin 16-20 yaş,
    • Yüzde 26,36'sının 21 yaş ve üzerinde olduğu görülüyor.
    Türkiye'deki araç parkının yaş ortalaması 14,5 Tam Boyutta Gör
    Bu oranlara göre ülkemizdeki otomobillerin yüzde 55'e yakını 11 yaş ve üzeri gruba giriyor. 8.3 milyon adede denk gelen bu oran, geçen yıla göre 2,5 puan (%52,5) artmış durumda. 0-10 yaş aralığındaki otomobillerin toplam araç parkındaki oranı ise 2023 yılında yüzde 47,5'tan yüzde 45'e gerilemiş.

    Paylaşılan son orana bakıldığında Türkiye'nin araç parkındaki 15.2 milyon araçtan 4 milyon adetten fazlasının 21 yaş ve üzerinde olduğu görülüyor. Genellikle kırsal kesimde kullanılan Renault Toros ve Tofaş'ın kuş serisi olarak adlandırılan modelleri, bu otomobiller arasında başı çekmeye devam ediyor.

    Satılan sıfır otomobiller arasında dizelin payı epey gerilese de yollardaki araçların hala yüzde 36'sı dizel yakıtlı. Benzinli otomobillerin payı ise son yıllarda yüzde 28,7'ye kadar gerilemiş durumda. LPG'nin oranı ise yüzde 34'e yakın. Elektrikli otomobiller son yıllarda yükselişte olsa da toplam otomobil parkındaki payı şu an sadece yüzde 0,5.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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