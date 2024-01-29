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    Skywell, Chery ve MG, Türkiye'de fabrika yatırımı yapabilir

    Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, Çinlilerin Türkiye'de üretim için ciddi ilgisinin olduğunu söyledi. Skywell, Chery ve MG ise öne çıkanlardan.
    Skywell, Chery ve MG, Türkiye'de fabrika yatırımı yapabilir Tam Boyutta Gör
    Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, bir süre önce düzenlenen bir basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Avrupa ile Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyeceğini ve güçlü bir otomotiv birikimine sahip olduğunu söyleyen Saydam, Çinli firmaların Türkiye’de üretim için yatırım planlarının olduğunu aktardı.

    Skywell, Chery ve MG fabrika kurabilir

    Saydam’a göre halihazırda birden fazla Çinli firma ile görüşmeler yürütülüyor. Bu görüşmeler fabrika yatırımını da içeriyor. Fabrika yatırımı noktasında Skywell'ın ön plana çıktığı belirtiliyor. Ek olarak Chery ve MG'nin de adaylar arasında olduğu söyleniyor.

    Skywell, Chery ve MG, Türkiye'de fabrika yatırımı yapabilir Tam Boyutta Gör
    Açıkçası Çinli otomobil üreticileri büyük bir küresel atılım içerisinde. Agresif bir şekilde büyümek istiyorlar ve bu durum yatırımın çekilmesini kolaylaştırıyor. Türkiye’nin otomotiv sektörü düşünüldüğünde de bu yatırımların alınması gerekiyor aslında. Bununla birlikte geçtiğimiz ay dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Çinli BYD’nin Avrupa’daki ilk fabrikasını Macaristan’da kuracağı açıklanmıştı. Ek olarak geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin’i ziyaret etmiş ve hem batarya hem de otomobil firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Kacır ayrıca görüştüğü firmaları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etmişti.

    Saydam aynı zamanda Türkiye’nin yatırım için güçlü bir konumu olduğu ifade ederken şu sözleri sarf etti: “Son 2-3 ayda yaşanan Kızıldeniz'deki sorun ve öncesinde de Avrupa Birliği'nin Çinli otomotiv markalarına getirmiş olduğu yüzde 30'luk vergi, Türkiye'ye olan ilgilerini artırdı. Hatta şu anda birden fazla Çinli firmayla görüşüyoruz. 1 milyon adetlerde bir iç pazar, Avrupa'yla Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyecek olan bir ülke ve güçlü bir otomotiv birikimi. Yatırım herkesin faydasına olur.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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