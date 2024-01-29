Skywell, Chery ve MG, Türkiye'de fabrika yatırımı yapabilir

Tam Boyutta Gör Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, bir süre önce düzenlenen bir basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Avrupa ile Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyeceğini ve güçlü bir otomotiv birikimine sahip olduğunu söyleyen Saydam, Çinli firmaların Türkiye’de üretim için yatırım planlarının olduğunu aktardı.

Skywell, Chery ve MG fabrika kurabilir

Saydam’a göre halihazırda birden fazla Çinli firma ile görüşmeler yürütülüyor. Bu görüşmeler fabrika yatırımını da içeriyor. Fabrika yatırımı noktasında Skywell'ın ön plana çıktığı belirtiliyor. Ek olarak Chery ve MG'nin de adaylar arasında olduğu söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Açıkçası Çinli otomobil üreticileri büyük bir küresel atılım içerisinde. Agresif bir şekilde büyümek istiyorlar ve bu durum yatırımın çekilmesini kolaylaştırıyor. Türkiye’nin otomotiv sektörü düşünüldüğünde de bu yatırımların alınması gerekiyor aslında. Bununla birlikte geçtiğimiz ay dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Çinli BYD’nin Avrupa’daki ilk fabrikasını Macaristan’da kuracağı açıklanmıştı. Ek olarak geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin’i ziyaret etmiş ve hem batarya hem de otomobil firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Kacır ayrıca görüştüğü firmaları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etmişti.

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Saydam aynı zamanda Türkiye’nin yatırım için güçlü bir konumu olduğu ifade ederken şu sözleri sarf etti: “Son 2-3 ayda yaşanan Kızıldeniz'deki sorun ve öncesinde de Avrupa Birliği'nin Çinli otomotiv markalarına getirmiş olduğu yüzde 30'luk vergi, Türkiye'ye olan ilgilerini artırdı. Hatta şu anda birden fazla Çinli firmayla görüşüyoruz. 1 milyon adetlerde bir iç pazar, Avrupa'yla Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyecek olan bir ülke ve güçlü bir otomotiv birikimi. Yatırım herkesin faydasına olur.”

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Skywell, Chery ve MG, Türkiye'de fabrika yatırımı yapabilir