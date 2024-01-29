Skywell, Chery ve MG, Türkiye'de fabrika yatırımı yapabilir

Skywell, Chery ve MG fabrika kurabilir
Saydam’a göre halihazırda birden fazla Çinli firma ile görüşmeler yürütülüyor. Bu görüşmeler fabrika yatırımını da içeriyor. Fabrika yatırımı noktasında Skywell'ın ön plana çıktığı belirtiliyor. Ek olarak Chery ve MG'nin de adaylar arasında olduğu söyleniyor.
Saydam aynı zamanda Türkiye’nin yatırım için güçlü bir konumu olduğu ifade ederken şu sözleri sarf etti: “Son 2-3 ayda yaşanan Kızıldeniz'deki sorun ve öncesinde de Avrupa Birliği'nin Çinli otomotiv markalarına getirmiş olduğu yüzde 30'luk vergi, Türkiye'ye olan ilgilerini artırdı. Hatta şu anda birden fazla Çinli firmayla görüşüyoruz. 1 milyon adetlerde bir iç pazar, Avrupa'yla Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyecek olan bir ülke ve güçlü bir otomotiv birikimi. Yatırım herkesin faydasına olur.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.