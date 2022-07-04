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    Türkiye'deki otomobil satışları 2022'nin ilk yarısında %10 azaldı

    Paylaşılan verilere göre, Türkiye'deki otomobil satışları Haziran ayında geçen yıla göre %2.9 oranında artsa da ilk yarı genelinde sonuçlar %10 düşüş olarak kayda geçti. İşte detaylar:
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    Türkiye'deki otomobil satışları 2022'nin ilk yarısında %10 azaldı
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    Temmuz ayına giriş yapmamızla birlikte Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının ilk yarı karnesi belli oldu. Buna göre, 2022 Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9.3 oranında azalarak 357.904 adet oldu.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre ilk yarıda otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 oranında azalarak 278.282 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 5.6 azalarak 79.622 adet olarak gerçekleşti.

    Haziran ayı özelindeki satışlara baktığımızda ise pazarın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında arttığını görmekteyiz. Bu artış otomobillerde yüzde 2.9 olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç satışları ise Haziran ayında yüzde 5.5 oranında azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %14,9 artış gösterdi.

    Türkiye'deki otomobil satışları 2022'nin ilk yarısında %10 azaldı
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    2022'nin ilk yarısında satılan otomobiller gövde tiplerine göre listelendiğinde SUV'lar yüzde 39.7 pay ve 110.372 adetle ilk sırada geliyor. SUV'ları yüzde 36.1 pay ve 100.538 adet ile Sedan takip ediyor.

    Motor tipine göre bakıldığında ise benzinli otomobil satışları 195.996 adet ile yüzde 70.4 paya sahip. Dizel ve hibrit otomobil satışlarında ise (sırasıyla %16.9 ve %9.9) makas gittikçe kapanıyor. 2022'nin ilk yarısında toplam 2.263 adet tamamen elektrikli otomobil satıldığı da kayıtlara geçen bir başka bilgi.

    Son olarak, ilk yarıda satılan otomobillerin (benzin/dizel) yüzde 83'ü %80, yüzde 7.2'si de %70'lik vergi diliminde. Bunun altındaki vergi dilimlerinde (%45,50 ve 60) otomobil kalmadı.

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