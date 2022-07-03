Nissan Qashqai e-Power ve Ariya'nın Türkiye'ye geliş tarihleri belli oldu

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Nissan, tamamen yeni e-POWER teknolojisi ile donatılan Qashqai ve elektrikli modeli Ariya’nın global lansmanını Stockholm'de gerçekleştirdi. Bu kapsamda bu iki modelin Türkiye'ye geleceği tarihler de paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, henüz yüzde 100 elektrikli araç kullanmaya hazır olmayan tüketicilere hitap edecek bir Nissan teknolojisi olan Qashqai e-POWER'ın Türkiye pazarına bu yılın son çeyreğinde, yüzde 100 elektrikli Ariya’nın da gelecek yılın ikinci yarısında sunulması bekleniyor.

Nissan Qashqai e-POWER

e-POWER sistemi, değişken sıkıştırma oranlı 1,5 litrelik üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motora sahip. Aynı zamanda e-POWER, jeneratör, invertör ve Nissan’ın elektrikli araçlarındakine benzer boyut ve güç çıkışına sahip 140 kW güç üreten elektrik motoru ile tamamlanan yüksek çıkışlı bir bataryadan oluşuyor. Benzinli motor, sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna veya her ikisine de enerji üretiyor.

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Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak daha zevkli, zahmetsiz ve sorunsuz sürüş deneyimini, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan sunuyor.

e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken, geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonu değerlerine ulaşılıyor. e-POWER teknolojisi, bu özelliği ile şehrin hava kalitesini minimum seviyede etkilerken, sessiz çalışan motoru ise sürüş konforuna katkı sağlıyor.

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e-POWER sistemindeki güç ünitesi ani hızlanma veya yüksek hızlarda performansı en üst seviyeye çıkarmak için 1,5 litrelik motor tarafından üretilen elektrik enerjisini invertör aracılığıyla elektrik motoruna iletiyor. Yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, verimliliği optimize etmek için yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor.

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Elektrikli Nissan Ariya

Tamamen yeni CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Ariya ise Zero Gravity havalandırmalı koltuklar ve örnek teşkil eden diz mesafesinden panoramik açılır tavana ve elektrikli ayarlanabilir orta konsola kadar, bir çok özelliğiyle öne çıkıyor. Üç farklı versiyonu bulunan Ariya, 2WD 63 kWh, 2WD 87 kWh, e-4ORCE AWD 87 kWh ve 530 kilometreye kadar menzile sahip seçenekleriyle çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak.

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Ariya'nın 87kWsa'lik versiyonunda CCS şarj sistemi kullanarak 30 dakikalık hızlı şarjla 350 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor. Batarya seti, e-4ORCE versiyonunda 50/50 ağırlık dağılımı ve 2WD versiyonlarında ise 50/50’ye yakın ağırlık dağılımı sağlayacak şekilde şasinin tabanına konumlanıyor. Bu şekilde sürüş çevikliği, güvenlik hissi ve sürüş konforu arasında ideal denge sağlanıyor.

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Qashqai e-Power ve Ariya'nın Türkiye'ye geliş tarihleri açıklandı