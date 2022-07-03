Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nissan Qashqai e-Power ve Ariya'nın Türkiye'ye geliş tarihleri belli oldu

    Elektrik atılımına hız veren Nissan, 2026 yılında toplam satışların yüzde 75'inin ve 2030'da da satışların tamamının elektrikli araçlardan oluşmasını planlıyor.
    1

    Qashqai e-Power ve Ariya'nın Türkiye'ye geliş tarihleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Nissan, tamamen yeni e-POWER teknolojisi ile donatılan Qashqai ve elektrikli modeli Ariya’nın global lansmanını Stockholm'de gerçekleştirdi. Bu kapsamda bu iki modelin Türkiye'ye geleceği tarihler de paylaşıldı.

    Yapılan açıklamaya göre, henüz yüzde 100 elektrikli araç kullanmaya hazır olmayan tüketicilere hitap edecek bir Nissan teknolojisi olan Qashqai e-POWER'ın Türkiye pazarına bu yılın son çeyreğinde, yüzde 100 elektrikli Ariya’nın da gelecek yılın ikinci yarısında sunulması bekleniyor.

    Nissan Qashqai e-POWER

    e-POWER sistemi, değişken sıkıştırma oranlı 1,5 litrelik üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motora sahip. Aynı zamanda e-POWER, jeneratör, invertör ve Nissan’ın elektrikli araçlarındakine benzer boyut ve güç çıkışına sahip 140 kW güç üreten elektrik motoru ile tamamlanan yüksek çıkışlı bir bataryadan oluşuyor. Benzinli motor, sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna veya her ikisine de enerji üretiyor.

    Qashqai e-Power ve Ariya'nın Türkiye'ye geliş tarihleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak daha zevkli, zahmetsiz ve sorunsuz sürüş deneyimini, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan sunuyor.

    e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken, geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonu değerlerine ulaşılıyor. e-POWER teknolojisi, bu özelliği ile şehrin hava kalitesini minimum seviyede etkilerken, sessiz çalışan motoru ise sürüş konforuna katkı sağlıyor.

    Qashqai e-Power ve Ariya'nın Türkiye'ye geliş tarihleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    e-POWER sistemindeki güç ünitesi ani hızlanma veya yüksek hızlarda performansı en üst seviyeye çıkarmak için 1,5 litrelik motor tarafından üretilen elektrik enerjisini invertör aracılığıyla elektrik motoruna iletiyor. Yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, verimliliği optimize etmek için yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor.

    Elektrikli Nissan Ariya

    Tamamen yeni CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Ariya ise Zero Gravity havalandırmalı koltuklar ve örnek teşkil eden diz mesafesinden panoramik açılır tavana ve elektrikli ayarlanabilir orta konsola kadar, bir çok özelliğiyle öne çıkıyor. Üç farklı versiyonu bulunan Ariya, 2WD 63 kWh, 2WD 87 kWh, e-4ORCE AWD 87 kWh ve 530 kilometreye kadar menzile sahip seçenekleriyle çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak.

    Qashqai e-Power ve Ariya'nın Türkiye'ye geliş tarihleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Ariya'nın 87kWsa'lik versiyonunda CCS şarj sistemi kullanarak 30 dakikalık hızlı şarjla 350 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor. Batarya seti, e-4ORCE versiyonunda 50/50 ağırlık dağılımı ve 2WD versiyonlarında ise 50/50’ye yakın ağırlık dağılımı sağlayacak şekilde şasinin tabanına konumlanıyor. Bu şekilde sürüş çevikliği, güvenlik hissi ve sürüş konforu arasında ideal denge sağlanıyor.

    Qashqai e-Power ve Ariya'nın Türkiye'ye geliş tarihleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A55
    OPPO A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız