Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Türkiye'de

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Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj çalışmalarının başarılı sonuçlar vermesiyle birlikte Türkiye’nin sondaj gemisi filosu genişliyor. TPAO’nun satın aldığı dördüncü sondaj gemisinin Türkiye’ye ne zaman geleceği açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs’ta Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Geminin sondaja hazırlık çalışmaları Mersin Taşucu limanında yapılacak. Yaklaşık 2 ay sürecek bu çalışmaların ardından sondaj filosuna katılacak.

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Dördüncü sondaj gemisinin özellikleri

Yeni sondaj gemisi, en teknolojik sınıfı olan yedinci nesil özelliklere sahip. TPAO bu gemiyi Güney Koreli Daewoo şirketinden sıfır olarak satın aldı. Envanterdeki diğer gemiler, ikinci el olarak alınmıştı. Geminin ismi henüz belirlenmedi.

Yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 68 bin groston ağırlığa sahip. Maksimum 12 bin 200 metre derinlikte sondaj, 3 bin 600 metre derinlikte operasyon yapabiliyor. Kule yüksekliği 104 metre, mürettebat kapasitesi ise 200 kişi olarak açıklandı.

Gemide diğer gemilerde olduğu gibi aktif konumlandırma sistemi mevcut. Çift kulesi ve 2 adet ekstra güvenli 7 ram BOP sistemi bulunuyor. MPD sistemi ve iki kulede dalga sönümleme sistemi (CMC) yer alıyor

Diğer sondaj gemilerimizin özellikleri

Fatih Sondaj Gemisi özellikleri

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de 540 milyar metreküpün keşfedilmesinde kullanıldı. Fatih, 2017 yılında Norveçli bir şirketten satın alındı. Daha önceki ismi Deepsea Metro II olan gemi, 2011’de Hyundai Heavy Industries isimli Güney Koreli şirket tarafından inşa edildi.

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Fatih gemisi, 6. nesil üst düzey teknolojiye sahip ve aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebiliyor. 12 bin 300 metre derinlikte sondaj yapabilme becerisine sahip. Sondaj kulesi 64 metre uzunluğa sahip. İki kulesi toplam 1750 ton yük kaldırabiliyor.

Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre ölçülere ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip. 2017'de envantere katıldı ve ilk sondajını 29 Ekim 2018'de Alanya-1 kuyusunda yapmaya başladı.

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Yavuz Sondaj Gemisi özellikleri

Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'da, yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor. 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Çift kuleli tasarıma sahip.

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Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. TPAO şirketi, Ekim 2018’de gemiyi 262,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. Yavuz, 20 Haziran 2019 tarihinde göreve başladı.

Kanuni Sondaj Gemisi özellikleri

2020 yılında filoya katılan Kanuni Sondaj Gemisi 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. 11.400 m derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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Bu üç gemiye ek olarak envanterde bulunan Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemileri hem araştırma hem de sondaj yapabilme özelliklerine sahip.

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Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Türkiye'de