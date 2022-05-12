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    Altay tankının Koreli motorla testleri başladı

    Altay tankının Koreli güç grubunun entegrasyonu tamamlandı ve test çalışmaları başladı. Altay tankının seri üretim versiyonunda Doosan ve S&T Dynamics'in güç grubu kullanılacak. 
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    Altay tankının Koreli motorla testlerine başlandı
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    BMC tarafından geliştirilen Altay Ana Muharebe Tankı sonunda motoruna kavuştu. Güney Kore’den temin edilen motor, Altay tankının prototipine entegre edildi ve testlere başlandı.

    Dün NTV’de canlı yayına katılan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Altay Tankı için Güney Kore’den tedarik edilen güç paketini tankımıza entegre ettik ve testler devam ediyor. Testlerin sonuçları gayet iyi. Ayrıca Güney Kore ile tank motorunun seri üretimi konusunda bir yere vardık. Çözüme yaklaştık.”

    2024’ten itibaren yerli motora geçilecek

    Altay tankının seri üretim versiyonunda ilk olarak Doosan ve S&T Dynamics tarafından geliştirilen motor ve şanzımanlar kullanılacak. Daha önce yapılan açıklamalara göre 2024’ten itibaren BMCPower’ın yerli ve milli olarak üreteceği 1500 beygirlik Batu güç grubunun Altay tankına entegrasyonu yapılacak.

    Batu güç grubu özellikleri

    Batu güç grubu 12 silindirli, V tipi, turbo dizel, su soğutmalı ve 1100 kW güç değerine sahip. En az 4600 Nm tork üretecek. Güç grubu kapsamında motorun yanı sıra soğutma paketi, hava filtrasyon sistemi, egzoz ve dümenleme, frenleme fonksiyonuna sahip bir transmisyon bulunuyor.

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