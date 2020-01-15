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    Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı

    Anayasa Mahkemesi'nin kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Türkiye'de 2.5 yılı aşkın süredir erişim engeli bulunan Wikipedia yeniden erişime açıldı.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Web Siteleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı
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    Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından internet kullanıcıları Wikipedia'nın ülkemizde erişime açılmasını bekliyordu.

    Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı, Türkiye'de uygulanan erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu

    Ayrıca Bkz. "NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı"

    Anayasa Mahkemesi, Wikipedia’ya erişimin Türkiye’de engellenmesinin bir hak ihlali olduğuna hükmetti. Söz konusu karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. İlgili karar BTK'ya iletildi.

    Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı
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    BTK'dan haber bekleniyordu

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanlığı, "çalışmaların sürdüğü ve resmi açıklama yapılacağını" kaydetmişti.

    Türkiye'de 2.5 yılı aşkın süredir erişim engeli bulunan internet ansiklopedisi sonunda yeniden erişime açlıldı. Artık ülkemizden de "Özgür Ansiklopedi" sloganı ile yayın yapan internet sitesine erişim sağlanabiliyor.



    https://tr.wikipedia.org/wiki/Anasayfa Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rektifier 6 gün yeni yorumcu en beğenilen
    zornhub'daki engelide kaldırsalar bari
    1 Yanıt Yanıtla +71
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    nick bırakmamışsınız lan 6 gün yeni yorumcu
    ak parti döneminde açıldı eyy yasakçı cehape zihnıyedi
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    the flying dutchman 6 gün
    Muz cumhuriyetinde güzel bir gelişme.
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    b@d0 3 gün
    tekrar kapanmadan faydalanmak lazım
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    bkaakco 4 gün
    Bir klasik olarak tabii ki bu hatalı kararı (Erişim engeli) verenler hakkında hiçbir eylem olmayacak. Bence esas sorun budur yani hesap verilebilirlik diye bir kavram yoktur. 3 seneye yakındır hatalı bir karar yüzünden kaç insanın hakkı ihlal edildi, belki işi aksadı bu kimsenin umurunda değil. Bu düzelmedikçe Türkiye hiçbir zaman gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alamayacak.
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    byJuck 4 gün
    Kapatılmasına neden olan konu içerikleri kaldırıldı mı acaba?
    Yanıtla +1
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    kenbalx 4 gün
    Hala düzenlememişler tekrar kapatılsın bence...
    tr.wikipedia.org/...

    Türkiye Cumhuriyeti'nin tek partili dönemi, 1946'da son buldu. Ardından gelen çok partili demokrasi dönemi 1960, 1971, 1980 ve 1997 yıllarındaki askerî müdahalelerle kesintiye uğradı.[93][94] Ayrıca Temmuz 2016'da başarısız bir darbe girişimi meydana geldi.[95] 1980'li yıllarda Türk ekonomisinin liberalleştirilmesinden bu yana ülke ekonomik büyüme ve siyasi istikrar yakaladı.[96] 1984'ten itibaren PKK, Türk hükûmetlerine karşı ayaklanma ve saldırı kampanyalarına başladı, tarafların çatışmaları sonucunda resmî verilere göre 40 binden fazla insan hayatını kaybetti.[97] İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre 3 binden fazla Kürt köyü Türk güvenlik güçleri tarafından yakıldı ve binlerce Kürt yurdundan edildi.[98] Ayrıca Kürtler tarafından kurulan bazı siyasi partiler kapatıldı.[99] 2012'de taraflar arasında barış görüşmeleri başladı[100][101] ancak 2015'te görüşmeler sona erdi ve yeniden çatışma hâline dönüldü.[102] 2013'te Gezi Parkı'ndaki düzenlemeler nedeniyle başlayan protestolar, daha sonra hükûmet karşıtı protestolara dönüşerek birçok ilde patlak verdi ancak hükûmet tarafından bastırıldı.[103] Ülkede Haziran 2015 genel seçimleri döneminden itibaren çeşitli şehirlerde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılar günden güne artarak yüzlerce sivilin canına mâl oldu.[104]
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    PizzaMuffin 4 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    bu rezilligin cevabini kim verecek. Onceden bu kadar ucurum farki yoktu. yani 2006'larda almanyanin 1 milyon makalesi varken Tr'nin 120bin filandi. o zamanlar internet ortami pek meshur degildi simdi her evde internet var

    Almanlarin wikipedia icin ekstra devlet tarafindan odenen kurumu var. 330 bin makele nedir ya... bizleri egitim degilde ne kurtaracak cok merak ediyorum?

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    TRkronos 4 gün
    Zamanında hoca ödev vermişti dadaizmi araştırın diye. Wikipediaya girip okudum iyi güzel ordan çıktı aldım sonra dedim hiç okumadan çıktı alırlar bizimkiler diye ufak bir sabotaj yapayım. Erzurumlu dadaşlar ile başladığını yazdığım. Ertesi gün Erzurumla ne alakası var diyenleri görünce

    Güzeldi ama güvenilir değil
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    infom@n 4 gün
    Yola gelin cahiliyeti sevenler.
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    Venomstr 5 gün
    Güzel haber.
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    jubeii 5 gün
    en sonunda.
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    5372 kez okundu.
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