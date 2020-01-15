Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından internet kullanıcıları Wikipedia'nın ülkemizde erişime açılmasını bekliyordu.
Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı, Türkiye'de uygulanan erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.İlginizi Çekebilir Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu
Ayrıca Bkz. "NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı"
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia’ya erişimin Türkiye’de engellenmesinin bir hak ihlali olduğuna hükmetti. Söz konusu karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. İlgili karar BTK'ya iletildi.
BTK'dan haber bekleniyordu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanlığı, "çalışmaların sürdüğü ve resmi açıklama yapılacağını" kaydetmişti.
Türkiye'de 2.5 yılı aşkın süredir erişim engeli bulunan internet ansiklopedisi sonunda yeniden erişime açlıldı. Artık ülkemizden de "Özgür Ansiklopedi" sloganı ile yayın yapan internet sitesine erişim sağlanabiliyor.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin tek partili dönemi, 1946'da son buldu. Ardından gelen çok partili demokrasi dönemi 1960, 1971, 1980 ve 1997 yıllarındaki askerî müdahalelerle kesintiye uğradı.[93][94] Ayrıca Temmuz 2016'da başarısız bir darbe girişimi meydana geldi.[95] 1980'li yıllarda Türk ekonomisinin liberalleştirilmesinden bu yana ülke ekonomik büyüme ve siyasi istikrar yakaladı.[96] 1984'ten itibaren PKK, Türk hükûmetlerine karşı ayaklanma ve saldırı kampanyalarına başladı, tarafların çatışmaları sonucunda resmî verilere göre 40 binden fazla insan hayatını kaybetti.[97] İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre 3 binden fazla Kürt köyü Türk güvenlik güçleri tarafından yakıldı ve binlerce Kürt yurdundan edildi.[98] Ayrıca Kürtler tarafından kurulan bazı siyasi partiler kapatıldı.[99] 2012'de taraflar arasında barış görüşmeleri başladı[100][101] ancak 2015'te görüşmeler sona erdi ve yeniden çatışma hâline dönüldü.[102] 2013'te Gezi Parkı'ndaki düzenlemeler nedeniyle başlayan protestolar, daha sonra hükûmet karşıtı protestolara dönüşerek birçok ilde patlak verdi ancak hükûmet tarafından bastırıldı.[103] Ülkede Haziran 2015 genel seçimleri döneminden itibaren çeşitli şehirlerde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılar günden güne artarak yüzlerce sivilin canına mâl oldu.[104]
bu rezilligin cevabini kim verecek. Onceden bu kadar ucurum farki yoktu. yani 2006'larda almanyanin 1 milyon makalesi varken Tr'nin 120bin filandi. o zamanlar internet ortami pek meshur degildi simdi her evde internet var
Almanlarin wikipedia icin ekstra devlet tarafindan odenen kurumu var. 330 bin makele nedir ya... bizleri egitim degilde ne kurtaracak cok merak ediyorum?
Güzeldi ama güvenilir değil
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