    Türkiye'nin otomotiv üretimi yüzde 4 arttı

    2025'in Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 4 artarken otomobil özelinde üretim yüzde 1 azaldı. Sektörün kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti.

    Türkiye'nin otomotiv üretimi yüzde 4 arttı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 908 bin 238 adede ulaştı.

    Söz konusu dönemde otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 564 bin 482 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 928 bin 81 adedi buldu. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13, hafif ticari araç grubunda yüzde 15 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi.

    İlk sekiz aylık dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 54, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. 

    Yılın ilk sekiz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 682 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 29 oranında arttı. Traktör ihracatı da 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 30 azalarak 7 bin 218 adet olarak gerçekleşti.

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ilk 8 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 26,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 11 artışla 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 16, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı.

