Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında artış

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin 2025 yılındaki orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı verileri açıkladı. Teknoloji odaklı sanayi dönüşümü için hayata geçirilen projelerin etkisiyle yüzde 10’luk büyüme elde edildi.

2025 yılında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı, 2024’e kıyasla yüzde 10,8 artış göstererek 112 milyar dolara yükseldi. Bu ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43,5’e ulaştı.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler neler?

Uluslararası sınıflandırmalara göre orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubunda yer alan ürünler; ileri mühendislik, yoğun Ar-Ge ve yüksek bilgi birikimi gerektiren alanlardan oluşuyor. Orta-yüksek teknoloji ürünleri arasında otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri, makine ve ekipmanlar, elektrikli teçhizatlar, kimya ve petrokimya ürünleri ile raylı sistem teknolojileri öne çıkıyor.

Yüksek teknoloji ürünleri ise savunma ve havacılık sistemleri, insansız hava araçları, uydu ve uzay teknolojileri, yarı iletkenler, elektronik bileşenler, medikal cihazlar, biyoteknoloji ürünleri ve ileri yazılım çözümleri gibi ürünleri kapsıyor. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin artması, yalnızca ihracat gelirlerini yükseltmekle kalmıyor; aynı zamanda cari açığın azaltılmasına, nitelikli istihdamın artmasına ve sanayide verimliliğin yükselmesine de katkı sağlıyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin teknoloji odaklı sanayi dönüşümünde hayata geçirilen programların bu artışta önemli rol oynadığı vurgulandı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) Programı, TCMB tarafından sağlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi programların ilerlemesi ve savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlar sayesinde ülkemizin gerek orta-yüksek gerekse yüksek teknoloji payı önümüzdeki dönemde önemli ölçüde artacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon temelli üretimi güçlendirmek ve katma değerli ihracatı artırmak amacıyla tasarım, markalaşma, Turquality ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projelerine yönelik desteklerin sürdüğü kaydedildi.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği (KTZ), Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği (Responsible), fuar ve pazara giriş destekleri ile e-ihracat uygulamalarının da özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere tüm ihracatçılara yeni fırsatlar sunduğu belirtildi.



