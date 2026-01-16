Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında artış

    2025 yılında Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı dolar cinsinden yüzde 10,5'lik artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı, destek programlarına dikkat çekti.

    Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında artış
    Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin 2025 yılındaki orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı verileri açıkladı. Teknoloji odaklı sanayi dönüşümü için hayata geçirilen projelerin etkisiyle yüzde 10’luk büyüme elde edildi.

    2025 yılında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı, 2024’e kıyasla yüzde 10,8 artış göstererek 112 milyar dolara yükseldi. Bu ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43,5’e ulaştı.

    Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler neler?

    Uluslararası sınıflandırmalara göre orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubunda yer alan ürünler; ileri mühendislik, yoğun Ar-Ge ve yüksek bilgi birikimi gerektiren alanlardan oluşuyor. Orta-yüksek teknoloji ürünleri arasında otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri, makine ve ekipmanlar, elektrikli teçhizatlar, kimya ve petrokimya ürünleri ile raylı sistem teknolojileri öne çıkıyor.

    Yüksek teknoloji ürünleri ise savunma ve havacılık sistemleri, insansız hava araçları, uydu ve uzay teknolojileri, yarı iletkenler, elektronik bileşenler, medikal cihazlar, biyoteknoloji ürünleri ve ileri yazılım çözümleri gibi ürünleri kapsıyor. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin artması, yalnızca ihracat gelirlerini yükseltmekle kalmıyor; aynı zamanda cari açığın azaltılmasına, nitelikli istihdamın artmasına ve sanayide verimliliğin yükselmesine de katkı sağlıyor.

    Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin teknoloji odaklı sanayi dönüşümünde hayata geçirilen programların bu artışta önemli rol oynadığı vurgulandı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) Programı, TCMB tarafından sağlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi programların ilerlemesi ve savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlar sayesinde ülkemizin gerek orta-yüksek gerekse yüksek teknoloji payı önümüzdeki dönemde önemli ölçüde artacağı ifade edildi.

    Açıklamada ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon temelli üretimi güçlendirmek ve katma değerli ihracatı artırmak amacıyla tasarım, markalaşma, Turquality ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projelerine yönelik desteklerin sürdüğü kaydedildi.

    Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği (KTZ), Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği (Responsible), fuar ve pazara giriş destekleri ile e-ihracat uygulamalarının da özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere tüm ihracatçılara yeni fırsatlar sunduğu belirtildi.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    subap kurum temizliği buzdolabı kapağı düştü ne yapmalıyım beta balığı fanusta yaşar mı 10000 takipçi hilesi instagram ücretsiz hazır cevap nasıl olunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum