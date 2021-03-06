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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

    Fransız markanın coupe SUV modeli Avrupa'da üç farklı donanım seviyesi ve yalnızca hibrit ünitelerle tercih edilebilecek. Şirket bu ay Arkana için ilk siparişleri almaya başlıyor. İşte detaylar:
    06 Mart 2021, 14:30 (2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    10

    Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Fransız üretici Renault, yaklaşık iki yıldır Rusya'da satışta olan Arkana'nın 2021 yılında Avrupa pazarına giriş yapacağını açıklamıştı. Şirket bu ay içerisinde Renault Arkana için ilk siparişleri almaya başlayacak. Otomobilin fiyatı 29.700 euro'dan başlıyor.

    Renault Arkana'nın Avrupa pazarında satışa sunulacak versiyonu şirketin modüler CMF-B platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu platform yeni Clio ve Captur modellerinin de altyapısını oluşturuyor. Ayrıca Arkana'nın Güney Kore'de Samsung logosuyla satılan - bazı Renault modelleri bu ülkede Samsung logosuyla satılıyor - XM3 adlı ikizi de bu platformu kullanıyor. Rusya'da satışta olan Arkana modeli ise Duster'daki B0+ platformu üzerine yükseliyor.

    Avrupa'da satılacak Renault Arkana'nın detayları yaklaşık beş ay önce açıklanmıştı. Coupe-SUV model bu pazarda sadece hibrit sistemle tercih edilebilecek. E-TECH Hybrid adı verilen sistemde 91 beygirlik 1.6 litre dört silindirli benzinli ünite iki elektrik motoruyla birlikte çalışıyor: 48 beygirlik bir e-motor ve 20 beygirlik entegre marş jeneratörü. Böylece toplamda 145 beygir güç üreten bu sistem, Renault'nun açıklamasına göre şehir için sürüşlerde yüzde 80'e kadar saf elektrik modunda çalışabilecek şekilde tasarlanmış.

    Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Renault Arkana'nın Avrupa versiyonunda mikro hibrit olarak adlandırılan iki seçenek daha mevcut. 1.3 litre TCe turbo benzinli motor üzerine kurulu bu sistemler EDC çift kavramalı şanzıman ve 12V lityum iyon batarya ile kombine edilmiş entegre marş jeneratörüne sahip. Arkana'daki mikro hibrit seçeneklerin giriş seviyesi 140 beygir güç üretirken bir üst kademede 160 beygirlik güç seçeneği de mevcut. Fransız markaya göre bu sistem yüzde 8' kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.

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    Avrupa'da üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan Renault Arkana, en tepedeki R.S. Line donanımı ile daha sportif görünecek. Yerden yüksekliği 200 mm olarak açıklanan coupe SUV model, eğimli tavanına rağmen arka taraftaki yolcular için 862 mm tavan yüksekliğine sahip. Bunun yanı sıra Arkana'nın bagaj hacmi de 513 litre olarak açıklandı. Bu değer E-TECH Hybrid versiyonda 480 litreye düşüyor.

    Renault Arkana'da tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak boyutları 4, 7 ve 10 inç arasında değişen dijital gösterge ekranı bulunuyor. Konsolun merkezinde ise 7 inç veya 9.3 inç olarak tercih edilebilen Easy Link dokunmatik ekran mevcut. Söz konusu sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuluyor. Bunun yanı sıra Arkana'ya seviye 2 otonom sürüş yeteneği kazandıran Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı, aktif acil durum freni, kör nokta uyarısı, şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve 360 derece kamera gibi pek çok sürüş yardımcı sistemi de bulunuyor. Arkana'nın EuroNCAP'ten 5 yıldız aldığını da hatırlatalım.

    Renault Arkana Avrupa fiyatları şöyle:

    Versiyon Motor Fiyat (euro)
    Zen TCe 140 EDC 29.700
    Zen E-TECH 145 31.200
    Intens TCe 140 EDC 32.100
    Intens E-TECH 145 33.600
    R.S. Line TCe 140 EDC 34.700
    R.S. Line E-TECH 145 36.200

    * TCe 160 EDC daha sonra satışa sunulacağı için listede bulunmuyor



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    A ARES007 (Ares ARES) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Basına 3 eklerseniz turkiye fiyatları çıkıyor asagi yukarı.
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Alisilin07 (ali güvenç) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tr fiyatlarini gorunce ARKANA bakmadan kacarsin.
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    Elma 2 gün ( Mesaj Silindi )
    X4, GLC Coupe alamayanlara teselli niteliğinde ucuz yollu suv coupe.
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ghost43 (Sinan Bey) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkana mi
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    O ozgeleringeris 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel gözüküyor
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    B by__metallica (SATX ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne TCe motormuş arkadaş her marka her grup farklı beygir ile çıkarıyor. 130 beygirden 165e kadar ne ararsan var. Bi de 1.6 yapın gardaşım 200-250 beygir olsun. Türkiye pazarı yeter zaten. Vatandaşın gözü beygir görsün.
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    Sirrüs 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başıma bir şey gelmeyecekse beğendim
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    shockwave23 (Megatron ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yuro 2 tl olsa alinirdi
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    Petegrus (Petty Petegrus) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkana pek sevmiyorum genelde Alteration
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Rusya da satılan modelle farklılıkları vardı galiba,orada satılan aracın iç mekanı Duster a benziyordu,Avrupa'da satılacak olanın iç mekanı tamamen farklı
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu fransızla konuya baya fransız. 36.000 euro teneke tabuta vereceğime 2 sene daha düşük model Volvo XC90'a veririm.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın








    başına 150lik koy sana olur leopard 2a4. Tank mübarek tank.

    Yanıtla +1
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    berkolo88 (Berk Basoglu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
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    Rkx (Ramazan Keleş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    "A R K A N A Bak" diye yazı yazarlar buna.
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    Galeri, renault arkana ve
    4 etiket daha avrupa coupe suv renault arkana fiyat Bilim ve Teknoloji
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