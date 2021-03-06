Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Fransız üretici Renault, yaklaşık iki yıldır Rusya'da satışta olan Arkana'nın 2021 yılında Avrupa pazarına giriş yapacağını açıklamıştı. Şirket bu ay içerisinde Renault Arkana için ilk siparişleri almaya başlayacak. Otomobilin fiyatı 29.700 euro'dan başlıyor.

Renault Arkana'nın Avrupa pazarında satışa sunulacak versiyonu şirketin modüler CMF-B platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu platform yeni Clio ve Captur modellerinin de altyapısını oluşturuyor. Ayrıca Arkana'nın Güney Kore'de Samsung logosuyla satılan - bazı Renault modelleri bu ülkede Samsung logosuyla satılıyor - XM3 adlı ikizi de bu platformu kullanıyor. Rusya'da satışta olan Arkana modeli ise Duster'daki B0+ platformu üzerine yükseliyor.

Avrupa'da satılacak Renault Arkana'nın detayları yaklaşık beş ay önce açıklanmıştı. Coupe-SUV model bu pazarda sadece hibrit sistemle tercih edilebilecek. E-TECH Hybrid adı verilen sistemde 91 beygirlik 1.6 litre dört silindirli benzinli ünite iki elektrik motoruyla birlikte çalışıyor: 48 beygirlik bir e-motor ve 20 beygirlik entegre marş jeneratörü. Böylece toplamda 145 beygir güç üreten bu sistem, Renault'nun açıklamasına göre şehir için sürüşlerde yüzde 80'e kadar saf elektrik modunda çalışabilecek şekilde tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör

Renault Arkana'nın Avrupa versiyonunda mikro hibrit olarak adlandırılan iki seçenek daha mevcut. 1.3 litre TCe turbo benzinli motor üzerine kurulu bu sistemler EDC çift kavramalı şanzıman ve 12V lityum iyon batarya ile kombine edilmiş entegre marş jeneratörüne sahip. Arkana'daki mikro hibrit seçeneklerin giriş seviyesi 140 beygir güç üretirken bir üst kademede 160 beygirlik güç seçeneği de mevcut. Fransız markaya göre bu sistem yüzde 8' kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.

İlginizi Çekebilir

Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Ayrıca Bkz. "Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları"

Avrupa'da üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan Renault Arkana, en tepedeki R.S. Line donanımı ile daha sportif görünecek. Yerden yüksekliği 200 mm olarak açıklanan coupe SUV model, eğimli tavanına rağmen arka taraftaki yolcular için 862 mm tavan yüksekliğine sahip. Bunun yanı sıra Arkana'nın bagaj hacmi de 513 litre olarak açıklandı. Bu değer E-TECH Hybrid versiyonda 480 litreye düşüyor.

Renault Arkana'da tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak boyutları 4, 7 ve 10 inç arasında değişen dijital gösterge ekranı bulunuyor. Konsolun merkezinde ise 7 inç veya 9.3 inç olarak tercih edilebilen Easy Link dokunmatik ekran mevcut. Söz konusu sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuluyor. Bunun yanı sıra Arkana'ya seviye 2 otonom sürüş yeteneği kazandıran Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı, aktif acil durum freni, kör nokta uyarısı, şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve 360 derece kamera gibi pek çok sürüş yardımcı sistemi de bulunuyor. Arkana'nın EuroNCAP'ten 5 yıldız aldığını da hatırlatalım.

Renault Arkana Avrupa fiyatları şöyle:

Versiyon Motor Fiyat (euro) Zen TCe 140 EDC 29.700 Zen E-TECH 145 31.200 Intens TCe 140 EDC 32.100 Intens E-TECH 145 33.600 R.S. Line TCe 140 EDC 34.700 R.S. Line E-TECH 145 36.200

* TCe 160 EDC daha sonra satışa sunulacağı için listede bulunmuyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.