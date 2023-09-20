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    Anlık Bildirim

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye, yeni alan adı sistemine geçiyor!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu üzerinden TR uzantılı alan adlarına bir yenisinin daha eklendiğinin haberini verdi.
    türkiye yeni alan adı a.tr Tam Boyutta Gör
    Şu anda Türkiye için sağlanan uzantılar “com.tr veya gov.tr” şeklinde. Ancak artık yalnızca “.tr” uzantısı kullanılabilecek. Bu, yakın zamanda internette “fatih.tr” gibi çok kısa ve özel alan adlarıyla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. İşte detaylar:

    Türkiye'nin yeni alan adı: "a.tr"

    Türkiye’nin yeni internet alan adının TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından tahsise açılacak “a.tr” olacağı bilgisi paylaşıldı. Yeni “.tr” uzantısının test süreci 13 Eylül’de başladı ancak ne bireysel ne de kurumsal olarak henüz tahsis yapmak mümkün değil Test aşaması tamamlandıktan sonra .com.tr uzantılı sitelerin a.tr sistemine geçişi sağlanacak ancak kademeli olarak mı gerçekleşecek yoksa bu değişikliği hemen görecek miyiz net değil.

    Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bu alanda yaptığımız yeniliklerle, küresel rekabette öne çıkıyoruz. Milli alan adımız “.tr”, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.” açıklamasında bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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