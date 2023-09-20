Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye, yeni alan adı sistemine geçiyor!

Tam Boyutta Gör Şu anda Türkiye için sağlanan uzantılar “com.tr veya gov.tr” şeklinde. Ancak artık yalnızca “.tr” uzantısı kullanılabilecek. Bu, yakın zamanda internette “fatih.tr” gibi çok kısa ve özel alan adlarıyla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. İşte detaylar:

Türkiye'nin yeni alan adı: "a.tr"

Türkiye’nin yeni internet alan adının TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından tahsise açılacak “a.tr” olacağı bilgisi paylaşıldı. Yeni “.tr” uzantısının test süreci 13 Eylül’de başladı ancak ne bireysel ne de kurumsal olarak henüz tahsis yapmak mümkün değil Test aşaması tamamlandıktan sonra .com.tr uzantılı sitelerin a.tr sistemine geçişi sağlanacak ancak kademeli olarak mı gerçekleşecek yoksa bu değişikliği hemen görecek miyiz net değil.

Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bu alanda yaptığımız yeniliklerle, küresel rekabette öne çıkıyoruz. Milli alan adımız “.tr”, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.” açıklamasında bulundu.

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