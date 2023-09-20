Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye, yeni alan adı sistemine geçiyor!

Türkiye'nin yeni alan adı: "a.tr"
Türkiye’nin yeni internet alan adının TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından tahsise açılacak “a.tr” olacağı bilgisi paylaşıldı. Yeni “.tr” uzantısının test süreci 13 Eylül’de başladı ancak ne bireysel ne de kurumsal olarak henüz tahsis yapmak mümkün değil Test aşaması tamamlandıktan sonra .com.tr uzantılı sitelerin a.tr sistemine geçişi sağlanacak ancak kademeli olarak mı gerçekleşecek yoksa bu değişikliği hemen görecek miyiz net değil.
Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bu alanda yaptığımız yeniliklerle, küresel rekabette öne çıkıyoruz. Milli alan adımız “.tr”, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.” açıklamasında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.