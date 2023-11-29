Google, duyurdu: Meme uzantılı siteler geliyor

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformlarında viral olan komik video paylaşımları için kullanılan Memler, artık özel web sitelerinde toplanacak. Google, .meme alan adını duyurdu. Yeni alan adının bu hafta sunulacağı belirtilirken halihazırda meme uzantılı web siteleri de paylaşıldı.

Meme alan adı duyuruldu

Şu anda .meme alan adı yalnızca Google’ın ortaklarına açık ve farklı memlerin paylaşıldığı 13 web sitesi bulunuyor. Alan adını web sitesi için şimdiden kullanmak isteyenlerin ek ücret ödemesi gerektiği belirtildi. Get.meme adresinden kullanılabilir alan adları kontrol edilebiliyor. Meme alan adları 5 Aralık tarihinde herkese açık hale gelecek. Bu tarihte de kişinin tercih etttiği kayıt şirketi tarafından yıllık bazda bir fiyatlandırma uygulanacağı belirtildi.

.Meme uzantılı siteler

Know Your Meme: knowyour.meme ve stonks.meme

10PM Curfew: style.meme ve girls.meme

Rudy Willingham: real.meme

License.Meme: license.meme

Marketing.meme: marketing.meme

Tenor: find.meme ve create.meme

Grumpy Cat: grumpycat.meme

Keyboard Cat: keyboardcat.meme

Nyan Cat: nyancat.meme

Cat.Meme: cat.meme

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