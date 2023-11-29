Google, duyurdu: Meme uzantılı siteler geliyor

Meme alan adı duyuruldu
Şu anda .meme alan adı yalnızca Google’ın ortaklarına açık ve farklı memlerin paylaşıldığı 13 web sitesi bulunuyor. Alan adını web sitesi için şimdiden kullanmak isteyenlerin ek ücret ödemesi gerektiği belirtildi. Get.meme adresinden kullanılabilir alan adları kontrol edilebiliyor. Meme alan adları 5 Aralık tarihinde herkese açık hale gelecek. Bu tarihte de kişinin tercih etttiği kayıt şirketi tarafından yıllık bazda bir fiyatlandırma uygulanacağı belirtildi.
.Meme uzantılı siteler
- Know Your Meme: knowyour.meme ve stonks.meme
- 10PM Curfew: style.meme ve girls.meme
- Rudy Willingham: real.meme
- License.Meme: license.meme
- Marketing.meme: marketing.meme
- Tenor: find.meme ve create.meme
- Grumpy Cat: grumpycat.meme
- Keyboard Cat: keyboardcat.meme
- Nyan Cat: nyancat.meme
- Cat.Meme: cat.meme
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.