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    Google, duyurdu: Meme uzantılı siteler geliyor

    Google, internet kültürünün bir parçası olan memleri özel sitelerde toplayacak yeni alan adını duyurdu. Meme uzantılı siteler kullanıma açılıyor.                

    google meme alan adı Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformlarında viral olan komik video paylaşımları için kullanılan Memler, artık özel web sitelerinde toplanacak. Google, .meme alan adını duyurdu. Yeni alan adının bu hafta sunulacağı belirtilirken halihazırda meme uzantılı web siteleri de paylaşıldı.

    Meme alan adı duyuruldu

    Şu anda .meme alan adı yalnızca Google’ın ortaklarına açık ve farklı memlerin paylaşıldığı 13 web sitesi bulunuyor. Alan adını web sitesi için şimdiden kullanmak isteyenlerin ek ücret ödemesi gerektiği belirtildi. Get.meme adresinden kullanılabilir alan adları kontrol edilebiliyor. Meme alan adları 5 Aralık tarihinde herkese açık hale gelecek. Bu tarihte de kişinin tercih etttiği kayıt şirketi tarafından yıllık bazda bir fiyatlandırma uygulanacağı belirtildi.

    .Meme uzantılı siteler

    • Know Your Meme: knowyour.meme ve stonks.meme
    • 10PM Curfew: style.meme ve girls.meme
    • Rudy Willingham: real.meme
    • License.Meme: license.meme
    • Marketing.meme: marketing.meme
    • Tenor: find.meme ve create.meme
    • Grumpy Cat: grumpycat.meme
    • Keyboard Cat: keyboardcat.meme
    • Nyan Cat: nyancat.meme
    • Cat.Meme: cat.meme
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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