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    TurkNet'ten teknopark girişimcilerine 12 ay internet hediye!

    TurkNet, teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcilere 12 ay boyunca ücretsiz internet desteği sağlıyor. Girişimciler, ilk senelerinde internet maliyetinden kurtuluyor.
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    TurkNet'ten teknopark girişimcilerine 12 ay internet hediye Tam Boyutta Gör

    Liselerarası global robot yarışması FIRST® Robotics Competition’ın iletişim sponsorluğunu üstlenen TurkNet, kurumsal alanda da şirketlere destek olmaya çalışıyor. TurkNet, yerli girişimlerin projelerini desteklemek için 12 ay internet paketi hediye ediyor.

    Girişimcilere Destek Paketi isimli paket ile teknoparklarda yeni ofis açan firmalara ilk 12 ay boyunca ücretsiz fiber internet desteği sağlanıyor. Girişimciler 1.000 Mbps’ye varan download ve 1.000 Mbps’ye varan upload hızı sunan interneti ücretsiz olarak kullanabiliyor.

    TurkNet bu kampanyayı 25 teknoparkta sunuyor. Altyapının genişletilerek 2023 sonuna kadar 48 teknoparka ulaşılması hedefleniyor.

    Hangi teknoparklarda TurkNet altyapısının bulunduğunu öğrenmek ve kampanyaya başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

    https://turk.net/kurumsal/kampanyalar/teknoparklara-ozel-gigabit-internet

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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