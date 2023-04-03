TurkNet'ten teknopark girişimcilerine 12 ay internet hediye!

Liselerarası global robot yarışması FIRST® Robotics Competition’ın iletişim sponsorluğunu üstlenen TurkNet, kurumsal alanda da şirketlere destek olmaya çalışıyor. TurkNet, yerli girişimlerin projelerini desteklemek için 12 ay internet paketi hediye ediyor.
Girişimcilere Destek Paketi isimli paket ile teknoparklarda yeni ofis açan firmalara ilk 12 ay boyunca ücretsiz fiber internet desteği sağlanıyor. Girişimciler 1.000 Mbps’ye varan download ve 1.000 Mbps’ye varan upload hızı sunan interneti ücretsiz olarak kullanabiliyor.
TurkNet bu kampanyayı 25 teknoparkta sunuyor. Altyapının genişletilerek 2023 sonuna kadar 48 teknoparka ulaşılması hedefleniyor.
Hangi teknoparklarda TurkNet altyapısının bulunduğunu öğrenmek ve kampanyaya başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
https://turk.net/kurumsal/kampanyalar/teknoparklara-ozel-gigabit-internetBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı