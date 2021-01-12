Türksat 5A'nın Türkiye'ye katkısı ne olacak?

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Türksat 5A haberleşme uydusu 8 Ocak’ta Uzay'a gönderildi. Türksat 5A, yaklaşık 140 günlük bir yolculuğun ardından 31 derece Doğu yörüngesine yerleşecek. Bu yolculuğun tamamını elektrikli itki sistemiyle sürdürüyor. Önceki uydularımızın aksine kimyasal yakıt yerine güneş panellerinden güç alıyor.

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Türksat 5A ile ne hedefleniyor?

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan sunuya göre Türksat 5A ile 31 derece Doğu yörüngesinde Türkiye’nin frekans ve yörünge haklarının 30 yıl boyunca korunması hedefleniyor. 31 derece Doğu yörüngesinde 10 yıl aradan sonra yeniden uydu işletilecek. Özellikle yurtdışı pazarı için cazip bir lokasyon olan 31 derece Doğru boylamında ihracata yönelik ticari faaliyetlerin artırılması amaçlanıyor. Toplam uydu kapasitesinin artırılması ile daha rekabetçi olunarak uluslararası piyasada pazar payı artırılacak.

Kapsama alanındaki bölgelerde 12 kW güç ile daha kaliteli TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak. TV yayıncılığında ilave kapasiteler kazanılacak.

Türksat 5A uydusunun kapsama alanı:

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Türksat'ın yeni uydularının kapasiteye katkısı ne kadar olacak?

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Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Ulaştırma Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre mevcut uyduların Ku Band ve Ka Band kapasitesi yukarıdaki görseldeki gibi. Aktif görev yapan Türksat 3A, 4A ve 4B uydularının anlık toplam Ku Band kapasitesi 3228 Mhz, Ka Band kapasitesi ise 1800 MHz.

Türksat 5A, 5B ve 6A uyduları göreve başladığında anlık toplam Ku Band kapasitemiz 6668 Mhz’e, toplam Ka Band kapasitemiz 24775 MHz’e çıkacak. Türksat 5B’nin sağlayacağı Ka Band artışı ile birlikte 5G teknolojisi gelişecek.

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