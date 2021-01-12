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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türksat 5A'nın Türkiye'ye katkısı ne olacak?

    Türksat 5A'nın kapasiteye katkısı ne kadar olacak? Hangi bölgeleri kapsayacak? Türksat 5A'nın faydaları ne olacak? Soruların yanıtı haberimizde.
    11 sa.
    3,4b
    15
    10
    Uzay
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    Türksat 5A'nın Türkiye'ye katkısı ne olacak?
    Tam Boyutta Gör

    Türksat 5A haberleşme uydusu 8 Ocak’ta Uzay'a gönderildi. Türksat 5A, yaklaşık 140 günlük bir yolculuğun ardından 31 derece Doğu yörüngesine yerleşecek. Bu yolculuğun tamamını elektrikli itki sistemiyle sürdürüyor. Önceki uydularımızın aksine kimyasal yakıt yerine güneş panellerinden güç alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri

    Türksat 5A ile ne hedefleniyor?

    Türksat 5A'nın Türkiye'ye katkısı ne olacak?
    Tam Boyutta Gör

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan sunuya göre Türksat 5A ile 31 derece Doğu yörüngesinde Türkiye’nin frekans ve yörünge haklarının 30 yıl boyunca korunması hedefleniyor. 31 derece Doğu yörüngesinde 10 yıl aradan sonra yeniden uydu işletilecek. Özellikle yurtdışı pazarı için cazip bir lokasyon olan 31 derece Doğru boylamında ihracata yönelik ticari faaliyetlerin artırılması amaçlanıyor. Toplam uydu kapasitesinin artırılması ile daha rekabetçi olunarak uluslararası piyasada pazar payı artırılacak.

    Kapsama alanındaki bölgelerde 12 kW güç ile daha kaliteli TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak. TV yayıncılığında ilave kapasiteler kazanılacak.

    Türksat 5A uydusunun kapsama alanı:

    Türksat 5A'nın Türkiye'ye katkısı ne olacak?
    Tam Boyutta Gör

    Türksat'ın yeni uydularının kapasiteye katkısı ne kadar olacak?

    Türksat 5A'nın Türkiye'ye katkısı ne olacak?
    Tam Boyutta Gör

    Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Ulaştırma Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre mevcut uyduların Ku Band ve Ka Band kapasitesi yukarıdaki görseldeki gibi. Aktif görev yapan Türksat 3A, 4A ve 4B uydularının anlık toplam Ku Band kapasitesi 3228 Mhz, Ka Band kapasitesi ise 1800 MHz.

    Türksat 5A, 5B ve 6A uyduları göreve başladığında anlık toplam Ku Band kapasitemiz 6668 Mhz’e, toplam Ka Band kapasitemiz 24775 MHz’e çıkacak. Türksat 5B’nin sağlayacağı Ka Band artışı ile birlikte 5G teknolojisi gelişecek.



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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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    WB 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Coluk cocuk oyuncagi bu isler, secim yatirimi. Vatandas ac, ekonomi cokuk, motoru yerli degagafahshshagg
    Yanıtla +19
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    Nevfel (T. I. ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha çok kör muhalif konusu göreceğiz.



    - uyduyu yapan cengiz inşaat çıktı (nasıl yani)

    - Space x istasyonunun kalyon tarafından yapıldığı ortaya çıktı (yok artık)

    - limak uyduyu 10 lira yerine 500 milyona taşıdı (taşıyan space x değil miydi)

    - Elon musk Erdoğan'a ne kadar avanta verdi?

    .....



    Sayda say. Bunlarda ki kafa yapısı her türlü iftira ve karalamaya müsait.
    Daha çok kör muhalif konusu göreceğiz. - uyduyu yapan cengiz inşaat çıktı (nasıl yani) - Space x istasyonunun kalyon tarafından yapıldı...
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    Yanıtla +14
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    mustafacoban (mustafa coban) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi bide uydu vergisi vergisi gelir
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    001ATB (Ahmet ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala Türksat uydusunu akp ye bağlayan cahiller var,girip internete bakarsanız ilk 3 Türksat uydusunun 1990-2001 arası gönderilmiş olduğunu görürsünüz, kaldı ki o zaman şimdi ki kadar uydu iletişimine bu kadar geniş kapsamlı ihtiyaç olmamasına rağmen 3 uydu gönderilmiş uzaya. Yani yine zaten yapılmış olan şeyleri kendi siyasi çıkarınız için reklam ve propaganda aracına çevirmeyin. Gerçi cahile anlatsan da anlamayacak ama neyse...
    Yanıtla +3
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli itki kısmını merak edenler için;
    https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/What_is_Electric_propulsion
    Yanıtla +1
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    mustafacoban (mustafa coban) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi bide uydu vergisi vergisi gelir
    Yanıtla +6
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son ekranda Mhz leri niye toplamış biri açıklayabilir mi ? MB GB olsa tamam da Hz yani ne alaka
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Toplam bant genişliğini ifade etmek için toplanmış olabilir.
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    clarq26 (Emre Bayram) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    1080p yayına devam yani :)
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    Nevfel (T. I. ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha çok kör muhalif konusu göreceğiz.



    - uyduyu yapan cengiz inşaat çıktı (nasıl yani)

    - Space x istasyonunun kalyon tarafından yapıldığı ortaya çıktı (yok artık)

    - limak uyduyu 10 lira yerine 500 milyona taşıdı (taşıyan space x değil miydi)

    - Elon musk Erdoğan'a ne kadar avanta verdi?

    .....



    Sayda say. Bunlarda ki kafa yapısı her türlü iftira ve karalamaya müsait.
    Yanıtla +14
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    hakanhan68 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    starlink gibi olsa ucuz internet iyi olurdu tv kanal devri bitiyor artık tv bile internetten izliyoruz.
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    WB 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Coluk cocuk oyuncagi bu isler, secim yatirimi. Vatandas ac, ekonomi cokuk, motoru yerli degagafahshshagg
    Yanıtla +19
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    Mion 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha çok saman ithal edecez!😋
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