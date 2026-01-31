Giriş
    Avrupa’nın Starlink’e yanıtı IRIS2 için tarih verildi

    Avrupa Birliği, Starlink’e rakip olarak geliştirilen IRIS2 uydu ağı için takvimi öne çekti. 290 uyduluk sistemin ilk iletişim hizmetlerinin 2029’da başlaması hedefleniyor.

    Avrupa’nın Starlink’e yanıtı IRIS2 için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, uzayda stratejik bağımsızlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda geliştirdiği IRIS2 uydu ağı için takvimi öne çekmeye hazırlanıyor. AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius’un açıklamasına göre, Elon Musk’ın Starlink sistemine doğrudan yanıt olarak konumlanan IRIS2’nin ilk iletişim hizmetlerini 2029 yılında sunması hedefleniyor. IRIS2 için öngörülen ilk tarih 2030’du.

    290 uyduluk çok yörüngeli sistem

    IRIS2, farklı yörüngelerde konumlandırılacak toplam 290 uydudan oluşan geniş kapsamlı bir ağ olarak tasarlandı. Sistem, öncelikli olarak AB kurumları, üye ülke hükümetleri ve kamu ajansları için şifreli ve güvenli bir iletişim omurgası sunacak. Bununla birlikte proje, Avrupa genelinde vatandaşlara yönelik yüksek hızlı WiFi hizmetleri sağlamayı da amaçlıyor.

    Avrupa’nın Starlink’e yanıtı IRIS2 için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Kubilius, IRIS2’nin yalnızca sivil bir iletişim projesi olmadığının altını çizerek “Avrupa'nın kendi egemen askeri bulut altyapısına sahip olması gerekiyor” dedi. Bu yaklaşım, uyduların sivil ve askeri kullanım alanlarının giderek iç içe geçtiği mevcut jeopolitik ortamda kritik bir gereklilik olarak değerlendiriliyor.

    Projenin hız kazanmasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ABD ile yaşanan siyasi gerilimlerin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, Avrupa’nın hassas altyapılarını -özellikle de uydu sistemlerini- daha güçlü şekilde koruma ihtiyacını ön plana çıkardı. Kubilius, Avrupa’nın halen Amerikan uydu hizmetlerine yüksek derecede bağımlı olduğunu kabul ederken bu durumun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

    Geçiş sürecinde GOVSATCOM devrede

    IRIS2 tamamen faaliyete geçene kadar Avrupa’nın iletişim alanında boşluk yaşamaması için GOVSATCOM adlı geçici sistem devreye alındı. Geçtiğimiz hafta başlatılan bu girişim kapsamında beş AB ülkesine ait sekiz uydu birbirine bağlanarak, 27 üye ülkenin hükümetleri ve orduları için temel iletişim hizmetleri sunulmaya başlandı.

    Buna karşın Avrupa’nın önünde önemli zorluklar da bulunuyor. Kubilius’a göre erken füze uyarı sistemleri ve uydu fırlatma kapasitesi, AB’nin geride kaldığı başlıca alanlar arasında yer alıyor. Özellikle fırlatma temposunda Elon Musk’ın SpaceX şirketinin oldukça gerisinde kalındığı açıkça dile getiriliyor.

    Bazı üye ülkeler ise şimdiden kendi ulusal projeleriyle sürece katkı sağlıyor. Almanya, uzay savunmasına 35 milyar euro ayırdığını açıklarken, Fransa ile birlikte “Odin’s Eye” adı verilen uydu tabanlı bir füze erken uyarı sistemi geliştirmek üzere iş birliğine gitti. Bu sistemin 2030’lu yılların başında devreye alınması planlanıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

