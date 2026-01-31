Mars’ta bir ilk: Perseverance’ın sürüş rotası yapay zeka tarafından çizildi

Nasa, Mars Perseverance gezicisi için rota planlamasında Claude kullandı
Claude’un Perseverance için rota oluşturabilmesi, tek seferlik bir komutla gerçekleşmedi. Nasa, Anthropic’in Claude Code adlı programlama aracına, gezici araçtan yıllar boyunca toplanmış bağlamsal verileri sağladı. Bu veriler, Mars yüzeyinin topografyası, önceki sürüşlerde karşılaşılan riskli alanlar ve rover’ın fiziksel sınırları gibi kritik bilgileri içeriyordu. Claude, bu kapsamlı veri setini kullanarak rotayı yaklaşık on metrelik segmentlere ayırdı ve her segmenti ayrı ayrı değerlendirerek ara noktaları birleştirdi.
Anthropic açısından bakıldığında bu iş birliği, Claude’un yeteneklerindeki hızlı ilerlemenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kısa süre önce basit bir 8 bitlik video oyununda dahi yön bulmakta zorlanan bir modelin, bir yıl içinde Mars yüzeyinde güvenli bir rota planlayabilecek seviyeye gelmesi, büyük dil modellerinin uygulama alanlarının ne kadar hızlı genişlediğini ortaya koyuyor. Nasa ise gelecekte otonom yapay zekâ sistemlerinin daha uzak uzay görevlerinde aktif rol oynayabileceğini ve güneş sisteminin keşfinde yeni kapılar açabileceğini ifade ediyor.