Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Apple ürünleri için aksesuar ve dönüştürücü gibi çevre birimleri geliştiren Twelve South, AirFly Pro adını verdiği Bluetooth adaptörünü duyurdu. 3.5mm girişe sahip ses kaynaklarına takılan cihaz, sesi kablosuz olarak kulaklıklara aktarma yeteneğine sahip.

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Apple ürünleri haricindeki çoğu kablosuz kulaklıkla da çalışabildiği ifade edilen AirFly Pro, özellikle uçak içi eğlence sistemleri ya da evimizdeki hi-fi sistemlerden kablosuz ses aktarmak için çok kullanışlı duruyor. Tam Boyutta Gör

Aynı anda iki adet Bluetooth kablosuz kulaklığa ses aktarımı yapabilen cihazda, birlikte film izlemek ya da müzik dinlemek isteyen kullanıcılar da ihmal edilmemiş. Tek bir şarjla 20 saate kadar kullanım süresi vadeden cihaz, aynı zamanda aux girişine sahip ancak Bluetooth özelliğine sahip olmayan otomobil teybi gibi cihazlara telefondan müzik aktarımı yapabiliyor.

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AirFly Pro kendi sitesinde 55 dolardan satılıyor. Birçok muadili bulunan AirFly Pro’nun USB tip-C seçeneği ile de tercih edilebiliyor olması, ürünü diğerlerinin önünde konumlandırabilir.

https://www.twelvesouth.com/products/airfly?variant=30720749109305