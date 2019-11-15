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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu

    Apple ürünleri için mobil aksesuar geliştiren Twelve South AirFly Pro adını verdiği Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu. Cihaza aynı anda iki kulaklık bağlanabiliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Gökhan G.
    Editör
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    Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu
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    Apple ürünleri için aksesuar ve dönüştürücü gibi çevre birimleri geliştiren Twelve South, AirFly Pro adını verdiği Bluetooth adaptörünü duyurdu. 3.5mm girişe sahip ses kaynaklarına takılan cihaz, sesi kablosuz olarak kulaklıklara aktarma yeteneğine sahip.

    Ayrıca Bkz. "2si1: Ultimate Ears Boom 3 ve Wonderboom 2 izlenimlerimiz | Ön inceleme"

    Apple ürünleri haricindeki çoğu kablosuz kulaklıkla da çalışabildiği ifade edilen AirFly Pro, özellikle uçak içi eğlence sistemleri ya da evimizdeki hi-fi sistemlerden kablosuz ses aktarmak için çok kullanışlı duruyor.

    Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu
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    Aynı anda iki adet Bluetooth kablosuz kulaklığa ses aktarımı yapabilen cihazda, birlikte film izlemek ya da müzik dinlemek isteyen kullanıcılar da ihmal edilmemiş. Tek bir şarjla 20 saate kadar kullanım süresi vadeden cihaz, aynı zamanda aux girişine sahip ancak Bluetooth özelliğine sahip olmayan otomobil teybi gibi cihazlara telefondan müzik aktarımı yapabiliyor.

    Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu
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    AirFly Pro kendi sitesinde 55 dolardan satılıyor. Birçok muadili bulunan AirFly Pro’nun USB tip-C seçeneği ile de tercih edilebiliyor olması, ürünü diğerlerinin önünde konumlandırabilir.



    https://www.twelvesouth.com/products/airfly?variant=30720749109305 Yorum Yaz
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