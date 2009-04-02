Twintech, GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartlarını gösterdi

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Adını son dönemde daha sık duymaya başladığımız Nvidia tabanlı ekran kartları üreticisi Twintech, Nvidia'nın resmi duyurusunu bugün gerçekleştirdiği GeForce GTX 275 modelini temel alan iki yeni modelini kullanıma sunuyor. Her iki yeni model de gerek soğutucu tasarımı gerekse de saat hızları açısından Nvidia'nın belirlediği referans çizgiyi korurken, modellerden biri sahip olduğu 1792MB'lık yüksek bellek kapasitesi ile öne çıkacak gibi görünüyor.

Twintech'in iki yeni modeline de Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarından birinde 896MB diğerinde ise belirttiğimiz gibi 1792MB GDDR3 bellek bulunuyor. Standart saat hızlarıyla gelen ekran kartlarının grafik işlem birimleri 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de çalışıyor.

AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeliyle aynı segmentte yer alacak kartlardan 896MB GDDR3 bellekli modelin 250$ seviyesinden satışa sunulması beklenirken, 1792MB bellekli kartın bir miktar daha yüksek bir fiyatlandırma ile pazara girmesi bekleniyor. DirectX 10, CUDA, PhysX ve 3D Vision teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartları ayrıca PureVideo HD teknolojisi ile donanımsal olarak HD video hızlandırması yapabiliyorlar.