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Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz

E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, sahte ürünlerin gerçeklerinden daha iyi olduğunu söyledi. Ma bu üreticilerin de aynı fabrikalarda aynı hammaddeyle üretim yaptıklarını belirtti.
2 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli online alışveriş imparatorluğu Alibaba Group'un kurucusu ve başkanı Jack Ma, sahte malların kökünü kazıma çabalarını zora sokacak bir açıklama yaparak Çin yapımı taklit ürünlerin gerçeklerinden daha iyi olduğunu söyledi. Şirket CEO'su Ma, fabrika patronlarının artık tüketicilere doğrudan satış yapmak için interneti kullandığını ve bu durumun onlara daha fazla seçenek sunduğunu ifade etti.
Bay Ma, Çinin Hangzhou kentinde yaptığı bir konuşmasında "Sorun şu ki sahte ürünler bugün gerçek ürünlerden, gerçek markalardan daha kaliteli ve daha uygun fiyata sunuluyor. Piyasayı yok eden sahte ürünler değil yeni iş modelleri" dedi. Çin'in en zengin adamlarından biri olan Bay Ma bu üreticilerin aynı fabrikalara, aynı hammedeye sahip olduklarını ancak sadece isimlerinin olmadığını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Mobil uygulama patlaması sona erdi"
Çinli e-ticaret devinin patronu yaptığı konuşmada sahtecilik yapanları savunmak amacında olmadığının açıklığa kavuşturulması için ayrı bir bildiri yayınladı. Bay Ma, bunun sadece marka ve OEM'in karşılaştığı sorunlarla ilgili kendi gözlemleri olduğunu, sahteciliğin bir kalite problemi değil bir fikri mülkiyet sorunu olduğunun altını çizdi.
Alibaba geçmite sahte mal satışından kazanç sağlamakla eleştirilmişti. Şirket Amazon ve eBay'in toplamından daha fazla işlem hacmine sahip ve bu yıl dünya genelinde 423 milyon aktif kullanıcı rakamına ulaşması bekleniyor. Ayrıca e-ticaret devi 2036'ya kadar 2 milyar tüketiciyle kullanıcı tabanını arttırmayı umuyor.

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/14/alibabas-jack-ma-fakes-are-often-better-than-the-real-thing/ Yorum Yaz
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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Çoğu olmasa da orjinalinden bile iyi olanlara denk geldim. Üzerine bir marka basınca fiyatı 2-3 katına çıkıyor en az. Hatta 1$ veya daha ucuz şeyler 50-100 katına kadar çıkabiliyor.

Çin'den Blitzwolf marka çift taraflı(USB A olan taraf çift yönlü) micro USB kablo aldım. 15TL, takipli kargosu, sigortası,ürün dahil. Orijinal Samsung kablo ile aynı hızda şarj ediyor, aynı hızda veri aktarıyor, fazladan da çift taraflı ve daha sağlam bir yapıda. Orijinal Samsung kablo 40-80TL arası. Özellikle aksesuar ve belirli kıyafetler-ekipmanlar marka sebebiyle fiyatı şişirilmiş ise üçte bir fiyatına bire bir aynı ürün alınabiliyor.

Çin'den alınacaksa benim tavsiyem çakma yerine Çinli markalara yönelinmesi. Bknz: Xiaomi, Meizu, Huawei, Blitzwolf...
Çoğu olmasa da orjinalinden bile iyi olanlara denk geldim. Üzerine bir marka basınca fiyatı 2-3 katına çıkıyor en az. Hatta 1$ veya daha ucuz şeyler 50-100 kat...
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3 Yanıt Yanıtla +97
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Eyvallah 2 yıl
onu bunu bilmem de sayelerinde gittigidiyor'daki, sokaktaki esnafa fazladan ödediğim 3-4 katı paradan kurtuldum. çin'de 1 dolar, esnafta en az 10-15 tl.
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hkinali52 2 yıl
Alibaba sitasinin cakmasini da yapinca ve tutulunca boyle bir sey diyebilecekmi
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FaRaKaN 2 yıl
Özellikle armani saatler 30-80 dolar arası satılıyordu.
Orijinalinden farkı fiyatıydı.
Keşke kapattıkları mağazaları tekrar açsalar.
Hala birini kullanıyorum çok memnunum.
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fizisyen 2 yıl
gerçegi olmadan
sahnesini nasıl ureteceksiniz...
=
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sharkemre 2 yıl
onu bunu bilmem 4 defa alışveriş yaptım hepsinde de memnun kaldım
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emreb78 2 yıl
Adamın kendi ayağına sıkmasını beklemek zaten abes olurdu. Ama türk tende adama haksız diyecek adam az bulunur. Mesela saçma testlere bakıp 100 dolara AMD almayan DONANIMHABER yorumcusu 300 dolar INTELe vermeyi göze alıyorken yada İphone android kavgası yapıyor iken aynı sorunla baş başa değilmisin? Sonra Samsungun kablosuna para verilirimi. Bir kere adam sana bir garanti sunuyor, sonra bir kalite kontrol sunuyor, sonra bir güvenlik sunuyor vb. Burada bir yorumda olduğu gibi hoparlör ürettiği plastikle oyuncak yapıp çocuğunu zehirliyor, ayakkabı yapıyor asbest içeriyor vs vs. En önemlisi sadece taklit ediyor; sana sadece eskimiş teknolojiyi kopyalayıp satıyor. Yenilik yok, arge yok, insan sağlığı yok, destek yok, malın arkasında durmak yok; bugün tarladan ne çıktıysa o. Türklerin teknolojik üretim gücü olan halinden başka bir şey değil. Bunu da sanırım bizi durdurmak için duvarı (çin seddi) örünce elde ettiler. Bırakın hikaye anlatmayı elimde telefon gözüküyor iphone olsun 3500 TL ama kablosu 2 TL onu kimse görmez...
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emre0111 2 yıl
Türkiyede çin mallarından daha ucuz ve kaliteli ürün üretebilecek potansiyel var ama girişimci çok az. Mesela en son gördüğüm brownbear katlanır sandalye üreticisi adam izmirde çin mallarından ucuz ve piyasanın en kaliteli ürünlerini üretiyor ve yürüdü gitti. Adam pazar açığını görmüş.
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ASYAKURDU 2 yıl
Kaliteli malları var evet ama hangi fabrikadan cıktıgı ve seri üretimlede alakalı cinliler bu konuda zayıflar. bi ürün hatalı cıktıysa düzeltmeden dünya pazarına sunuyorlar bu konuda geliştirilmesi gerekir
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Redunay 2 yıl
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
Bir gün buradan alişveriş yapcam.
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tesbihcekenhoroz 2 yıl
Paraniza yazik etmeyin
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karmenug 2 yıl
Daha ucuz olduğu doğru ama her zaman aynı kalitede olmuyor.
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ozkn_s 2 yıl
Güzel kardeşim ben sana kızmıyorum ki
Tam aksine sana katıldığımı söylüyorum tabii biraz kinaye yaparak.ayrıca bu senin dediklerini boyner bile yapar emin ol.
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