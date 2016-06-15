Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz

Çinli online alışveriş imparatorluğu Alibaba Group'un kurucusu ve başkanı Jack Ma, sahte malların kökünü kazıma çabalarını zora sokacak bir açıklama yaparak Çin yapımı taklit ürünlerin gerçeklerinden daha iyi olduğunu söyledi. Şirket CEO'su Ma, fabrika patronlarının artık tüketicilere doğrudan satış yapmak için interneti kullandığını ve bu durumun onlara daha fazla seçenek sunduğunu ifade etti.

Bay Ma, Çinin Hangzhou kentinde yaptığı bir konuşmasında "Sorun şu ki sahte ürünler bugün gerçek ürünlerden, gerçek markalardan daha kaliteli ve daha uygun fiyata sunuluyor. Piyasayı yok eden sahte ürünler değil yeni iş modelleri" dedi. Çin'in en zengin adamlarından biri olan Bay Ma bu üreticilerin aynı fabrikalara, aynı hammedeye sahip olduklarını ancak sadece isimlerinin olmadığını söyledi.

Ayrıca Bkz.

"Mobil uygulama patlaması sona erdi"

Çinli e-ticaret devinin patronu yaptığı konuşmada sahtecilik yapanları savunmak amacında olmadığının açıklığa kavuşturulması için ayrı bir bildiri yayınladı. Bay Ma, bunun sadece marka ve OEM'in karşılaştığı sorunlarla ilgili kendi gözlemleri olduğunu, sahteciliğin bir kalite problemi değil bir fikri mülkiyet sorunu olduğunun altını çizdi.

Alibaba geçmite sahte mal satışından kazanç sağlamakla eleştirilmişti. Şirket Amazon ve eBay'in toplamından daha fazla işlem hacmine sahip ve bu yıl dünya genelinde 423 milyon aktif kullanıcı rakamına ulaşması bekleniyor. Ayrıca e-ticaret devi 2036'ya kadar 2 milyar tüketiciyle kullanıcı tabanını arttırmayı umuyor.

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/14/alibabas-jack-ma-fakes-are-often-better-than-the-real-thing/