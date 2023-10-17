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    Twitter (X), Premium üyelere özel yeni keşfet özelliğini yayınlayacak

    Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter (X), Premium üyelere özel geliştirilmiş keşif özelliğini getirmek için son hazırlıklarını yapıyor.

    Twitter (X), Premium üyelere özel yeni özelliği yayınlayacak

    Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter (X), Premium üyelere özel geliştirilmiş keşif özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

    Elon Musk’ın satın almasıyla beraber tartışmalara konu olan ve çokça değişime uğrayan sosyal medya uygulaması Twitter -yeni adıyla X- yeni sistemiyle alakalı özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Musk’ın Premium sistemini getireceği açıklanan uygulamada bunun nasıl özelliklere sahip olacağı merak konusuydu.

    Yeni gelmesi beklenen geliştirilmiş keşif özelliğinin Premium üyelere özel olacağı söylendi. Bu özelliğin açılan paylaşımla alakalı, ona bağlantılı diğer içerikleri de kullanıcının karşısına çıkarması bekleniyor. Bu özellikle beraber paylaşımlar daha hızlı gezilebilecek. Algoritmaya bağlı olacak olan özellik sonrası spam paylaşımların da engellenmesi hedefleniyor.

    Sosyal paylaşım sitesi, Premium Basic, Premium Standart ve Premium Plus olmak üzere üç farklı “Premium” abonelik seçeneği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Basic abonelikte reklam olacağı, Standart abonelikte %50 daha az reklam olacağı, Plus abonelikte ise reklam olmayacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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