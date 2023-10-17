Twitter (X), Premium üyelere özel yeni keşfet özelliğini yayınlayacak

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter (X), Premium üyelere özel geliştirilmiş keşif özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Elon Musk’ın satın almasıyla beraber tartışmalara konu olan ve çokça değişime uğrayan sosyal medya uygulaması Twitter -yeni adıyla X- yeni sistemiyle alakalı özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Musk’ın Premium sistemini getireceği açıklanan uygulamada bunun nasıl özelliklere sahip olacağı merak konusuydu.

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Yeni gelmesi beklenen geliştirilmiş keşif özelliğinin Premium üyelere özel olacağı söylendi. Bu özelliğin açılan paylaşımla alakalı, ona bağlantılı diğer içerikleri de kullanıcının karşısına çıkarması bekleniyor. Bu özellikle beraber paylaşımlar daha hızlı gezilebilecek. Algoritmaya bağlı olacak olan özellik sonrası spam paylaşımların da engellenmesi hedefleniyor.

Sosyal paylaşım sitesi, Premium Basic, Premium Standart ve Premium Plus olmak üzere üç farklı “Premium” abonelik seçeneği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Basic abonelikte reklam olacağı, Standart abonelikte %50 daha az reklam olacağı, Plus abonelikte ise reklam olmayacağı söyleniyor.

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