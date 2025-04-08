X (Twitter), WhatsApp’a rakip olmak için XChat'i geliştiriyor

Geçtiğimiz yıl, X'in ödeme sistemi olan X Money üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı. Şimdi ise, X'in yeni bir hamlesi daha ortaya çıktı: XChat. Bu, şifreli mesajlaşma hizmeti olarak tasarlanıyor.
Elon Musk’ın bu hamlesinin, X’in özel mesajlaşma (DM) özelliğini daha da genişletmek amacı taşıdığı söyleniyor. Böylece, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etmek istiyor. Ancak, XChat’in ne gibi özelliklere sahip olacağı ve bunun ayrı bir uygulama mı yoksa yalnızca X’in yan menüsünde yer alan bir özellik mi olacağı henüz netlik kazanmış değil.
Bu arada X, yalnızca XChat ile sınırlı kalmayacak. Musk, X Mail adı altında yeni bir e-posta servisi üzerinde de çalıştıklarını duyurmuştu. Bu özellik, Gmail ile rekabet edebilecek bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor.