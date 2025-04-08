Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X (Twitter), WhatsApp’a rakip olmak için XChat'i geliştiriyor

    Elon Musk’ın sahip olduğu X (eski adıyla Twitter), WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet edebilmek için XChat adından mesajlaşma özelliğini geliştiriyor.
    X (Twitter), WhatsApp’a rakip olmak için XChat'i geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter'ı satın alıp X'e dönüştürdüğünde, yalnızca bir sosyal medya platformu almakla kalmamış, aynı zamanda bu platformu “her şeyin uygulaması” haline getirmeyi hedeflemişti. Musk’ın bu vizyonu, Çin'in popüler uygulaması WeChat'e benzer bir yapıyı oluşturmayı amaçlıyor. Kullanıcıların iletişim kurabileceği, ödeme yapabileceği, alışveriş yapabileceği ve çok daha fazlasını gerçekleştirebileceği bir platform hedefliyor Musk.

    X için XChat geliyor

    Geçtiğimiz yıl, X'in ödeme sistemi olan X Money üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı. Şimdi ise, X'in yeni bir hamlesi daha ortaya çıktı: XChat. Bu, şifreli mesajlaşma hizmeti olarak tasarlanıyor.

    X (Twitter), WhatsApp’a rakip olmak için XChat'i geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    XChat’in Android sürümüne dair ortaya çıkan görüntülerde yeni özelliğin yan menüde yer aldığı görülüyor. Daha önce bazı kullanıcılar, aynı konumda XChat’in özel bir sekme olarak göründüğünü ancak işlevsel olmadığını fark etmişti. Paylaşılan bilgilere göre, XChat uygulaması, güvenliği artırmak için dört haneli bir PIN kodu gerektirecek. Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’e benzer şekilde, XChat, kullanıcıları periyodik olarak PIN kodlarını girmeleri için hatırlatacak. Ancak, şu an için XChat’in diğer özelliklerine dair daha fazla detay bulunmuyor.

    Elon Musk’ın bu hamlesinin, X’in özel mesajlaşma (DM) özelliğini daha da genişletmek amacı taşıdığı söyleniyor. Böylece, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etmek istiyor. Ancak, XChat’in ne gibi özelliklere sahip olacağı ve bunun ayrı bir uygulama mı yoksa yalnızca X’in yan menüsünde yer alan bir özellik mi olacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Bu arada X, yalnızca XChat ile sınırlı kalmayacak. Musk, X Mail adı altında yeni bir e-posta servisi üzerinde de çalıştıklarını duyurmuştu. Bu özellik, Gmail ile rekabet edebilecek bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    g sync nasıl açılır 18 yaşında askere gidilir mi en hafif nargile tütünü beko açılımı camdaki taş izi nasıl geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum