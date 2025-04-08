X (Twitter), WhatsApp’a rakip olmak için XChat'i geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter'ı satın alıp X'e dönüştürdüğünde, yalnızca bir sosyal medya platformu almakla kalmamış, aynı zamanda bu platformu “her şeyin uygulaması” haline getirmeyi hedeflemişti. Musk’ın bu vizyonu, Çin'in popüler uygulaması WeChat'e benzer bir yapıyı oluşturmayı amaçlıyor. Kullanıcıların iletişim kurabileceği, ödeme yapabileceği, alışveriş yapabileceği ve çok daha fazlasını gerçekleştirebileceği bir platform hedefliyor Musk.

X için XChat geliyor

Geçtiğimiz yıl, X'in ödeme sistemi olan X Money üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı. Şimdi ise, X'in yeni bir hamlesi daha ortaya çıktı: XChat. Bu, şifreli mesajlaşma hizmeti olarak tasarlanıyor.

Tam Boyutta Gör XChat’in Android sürümüne dair ortaya çıkan görüntülerde yeni özelliğin yan menüde yer aldığı görülüyor. Daha önce bazı kullanıcılar, aynı konumda XChat’in özel bir sekme olarak göründüğünü ancak işlevsel olmadığını fark etmişti. Paylaşılan bilgilere göre, XChat uygulaması, güvenliği artırmak için dört haneli bir PIN kodu gerektirecek. Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’e benzer şekilde, XChat, kullanıcıları periyodik olarak PIN kodlarını girmeleri için hatırlatacak. Ancak, şu an için XChat’in diğer özelliklerine dair daha fazla detay bulunmuyor.

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Elon Musk’ın bu hamlesinin, X’in özel mesajlaşma (DM) özelliğini daha da genişletmek amacı taşıdığı söyleniyor. Böylece, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etmek istiyor. Ancak, XChat’in ne gibi özelliklere sahip olacağı ve bunun ayrı bir uygulama mı yoksa yalnızca X’in yan menüsünde yer alan bir özellik mi olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Bu arada X, yalnızca XChat ile sınırlı kalmayacak. Musk, X Mail adı altında yeni bir e-posta servisi üzerinde de çalıştıklarını duyurmuştu. Bu özellik, Gmail ile rekabet edebilecek bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor.

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X (Twitter), WhatsApp’a rakip olmak için XChat'i geliştiriyor